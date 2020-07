Agent Krejčí vzkazuje Chomutovu: Nenechám z hráčů dělat idioty | iSport.cz

„Hráči, které naše agentura zastupuje, jsou chováním klubu šokováni,“ tvrdí Tomáš Krejčí ze společnosti Unlimited Sports Management. O svých zkušenostech s lidmi z organizace Pirátů hovoří velmi otevřeně. A sám nabízí návrh řešení.

Platí, že vaši klienti, jichž je zainteresovaných asi sedm, v žádném případě nepřistoupí na „chomutovskou třicítku“?

„Jednoznačně. Je vidět, že pan Badinka je velice zkušený krizový manažer, když v době, kdy se jedná o chomutovský hokej, polehává na Sardinii na pláži, nejspíš pojídá mořské plody a popíjí u toho vínko. Bohužel si ale ještě asi nenalil sklenici čistého vina, aby pohlédl pravdě do očí. V pátek večer mi napsal, že se mnou přestává komunikovat, a že máme čas do pondělního poledne, zdali jdeme do akce ´30 procent´, či nikoli. Pokud ne, zveřejní, kdo to blokuje. Odepsal jsem mu, že nemusí čekat do pondělí, že stanovisko hráčů je neměnné a ať to zveřejní hned. Navíc v rozhovoru na iSport.cz mluvil o tom, že devadesát procent hráčů souhlasí s jejich návrhem? Mohl by mi je ukázat? Hovořil jsem i s řadou jiných hráčů, které nezastupujeme, a jejich názor je jiný, než pan Badinka prezentuje. Problém je úplně někde jinde než na naší straně.“

Jak to tedy vidíte a vnímáte vy a vaši hráči?

„Celá akce ´30 procent´ není totiž ve skutečnosti 30 procent z dluhu. To si jen tak pan Badinka nazval, on si do dnešního dne totiž nejspíš nepřečetl ani hráčskou smlouvu a dohodu o uznání dluhu, kterou hráči podepsali. V té je jasně napsáno, na co mají nárok, pokud tým přestane plnit závazky v podobě splátek. Je tam okamžitá pokuta ve výši 5 procent z celkové původní dlužné částky, smluvní pokuta ve výši 0,1 procent denně z aktuální částky plus mají hráči nárok na úroky z prodlení dle zákona. Tyto sankce, které si sám Chomutov do dohody dal a podepsal, se nyní do výše dluhu nepočítají. Další věcí je, že zahraniční hráči mají mít tuto odměnu vyplacenou v čistém, tudíž klub má za ně odvádět daně. Letos v dubnu jsme zjistili, že klub za hráče neodvedl žádné daně a cizinci si to museli doplatit ze svého i s penálem v Kanadě.“

O kolik šlo?

„Po sečtení dlužné částky se sankcemi jsme se dostali na cifru 31 710 eur k 20. červenci, úroky z prodlení cca 2 tisíce euro a celkový doplatek na dani 15 tisíc eur. Penále, co hráč zaplatil, do toho nezapočítávám. Dostáváme se na částku cca 49 tisíc eur, kterou by mel hráč obdržet. Chomutov mu nabízí 7264,80 eur… Tak nevím, jestli jsem neovládal matematiku druhého stupně ZŠ já, nebo někdo jiný, ale za cca 14 dnů mi to stále nevychází na 30 procent z dlužné částky. Toť příklad cizinců.“

Věříte, že vůbec existuje investor, schopný uhradit hráčům i těch třicet procent?

„V pátek kolem poledne proběhl poslední hovor s člověkem z klubu, nebudu jmenovat s kterým, kdy jsem se dotyčného zeptal, zda už mají podepsanou dohodu s investorem. Řekl mi, že nemají, že jsou ústně domluveni a peníze jsou připravené, že je viděl v hotovosti. Už to se mi zdá podivné, že údajně seriózní nový investor se prokazuje penězi v hotovosti a ne na účtu. Na toto jsem se ptal z důvodu, jestli má vůbec smysl hráče obvolávat a přemlouvat, aby něco podepsali, a pak to nepadlo na tom, že nepodepíší dohodu. Na to mi bylo řečeno, že kdyby k tomuto mělo dojít, on a další členové z výboru by se k tomu postavili tak, že by dali čtyři miliony ze svého. Tak jsem mu říkal, super, už tedy máme 8 milionů pro hráče, takže 60 procent… On mi na to odpověděl: No, my je dávat nebudeme, pokud dá investor ony 4 miliony. Tak nevím, co si o tom mám myslet…“

Máte zprávy, zda hráči viděli chomutovskou dohodu „30 procent“ na papíře, anebo jde jen o ústní příslib?

„Do dnešního dne mi neukázali dohodu, kterou mají hráči podepsat a ani mi to nedokázali vysvětlit. Všichni víme, že Piráti Chomutov a. s. jsou v insolvenci a k tomu, aby dostali licenci na další sezonu, si musí opět založit nějakou novou společnost, doložit svazu bezdlužnost vůči hokejovým subjektům. Stále mi nebylo vysvětleno, jak to mají namyšlené. Insolvenční správce, pokud je třeba dluh 100 tisíc vůči hráči, nemůže odprodat za 30 procent celou pohledávku, může to učinit pouze v poměru 1:1, tím pádem stále zůstává závazek ve výši 70 procent na akciovku. To budou chtít pro svaz, aby hráči podepsali, že jim nic nedluží a tím se vzdají nároku na přihlášení do insolvence a případně požadovat po státu vratku DPH? Nebo to mají podepsat jen naoko pro svaz a pak se jít přihlásit do konkurzu a zkoušet podvod na stát?“

Věříte tomu, co říká Daniel Badinka, že všechny ostatní hráčské agentury se škrtnutím 70 procent dlužné částky souhlasí?

„Snaží se nás jen dostat pod tlak, že jiné agentury na rozdíl od nás vše pochopily. Ale to nás moc nezajímá. Když chce klub hráče se zkušenostmi z NHL, musí počítat, že on i my budeme vyžadovat profesionalismus, na který jsou dotyční zvyklí z profesionálních klubů a lig. Bude očekávat a vyžadovat stoprocentní dodržení toho, co se podepíše. Obě strany veškeré smlouvy a dohody podepisují samy, jsou svéprávné, my jim ruku při podpisu nedržíme a nevedeme. Jako agentura ale maximální přístup vyžadujeme pro všechny hráče a je nám jedno, odkud přišli nebo jakou soutěž hrají. Ať si jde pan Badinka vzít hypotéku a po čtyřech měsících jde do banky a řekne tam, že bude platit pouze jistinu, úroky ho nezajímají. Nebo že má pro banku super akci 30 procent, dá ji 30 procent z celkového dluhu, úroky ať z toho odečtou a barák si nechá. Jak to asi dopadne?“

Hráčům Chomutova zůstávají pohledávky, klubu pak práva na ně, předpokládám, že se je chystá zobchodovat za tabulkové ceny. To s vedením také řešíte, že se jim dost peněz vrátí zpět?

„Je tomu tak. Dám příklad. Třeba Radek Havel má pohledávku asi 115 tisíc, klubu mu nabízí ani ne 35 tisíc. Půjde hrát do Kadaně a Chomutovští si rázem vyžádají zhruba 65 tisíc za hostování. Za to, že jim Radek odpustil dluh ve výši 70 procent, Chomutov rázem vydělá skoro jednou tolik? Toto jsem s novým vedením také probíral a bylo mi řečeno, že to je součást obchodu, že musí vydělávat. Pan Badinka píše o potřebě solidárnosti, o morálce. A toto je morální?“

Například útočník Nicolas Hlava ve velmi otevřeném úterním rozhovoru pro Sport hovoří v této souvislosti o vydírání. Souhlasíte s ním?

„Ano, jde o vydírání. Ve hře je značné množství peněz, které není na první pohled vidět. Pan Altrichter (údajný investor) se vkladem 4 miliony korun může dostat na hráčská práva třeba za cca 30 až 40 milionů. Částku 4 miliony korun může mít zobchodováním hráčů velice rychle zpět. Piráti se tváří, že nevlastní žádné hráče, že je má v držení prapůvodní zapsaný spolek, ty hráče se však snaží již nyní zobchodovat. Slyšel jsem, že Bukač by měl jít údajně do Liberce. Kam jdou tyto peníze a komu? Předpokládám, že na a. s. nedorazí, aby věřitelé něco viděli. Pokud by došlo k záchraně, tak najednou zase budou propůjčení na jednu sezonu? Nepřijde nám to jako férový byznys, ale pouze jako vydírání hráčů. Kanaďanům jsem toto vše vysvětlil, nenechám dělat z hráčů ani z nás idioty! Návrh našich hráčů je tento: splacení třiceti procent dluhu okamžitě, a pak splátkový kalendář na tři, na čtyři roky na zbývajících 8 milionů, což je pak pro klub zátěž cca 170 tisíc měsíčně při délce čtyř let. Pokud někdo nechce přistoupit na tuto, myslím, že férovou nabídku, tak ať si o tom udělají všichni svůj obrázek. Pokud by na to Chomutov přistoupil, hráči jsou nejspíše i ochotni odpustit úroky, penále a pokuty, na které mají nárok. Podotýkám, že to chtějí naši hráči pro všech 60 až 80 dotčených hokejistů, nikoli jen pro sebe.“

Zastupujete převážně zahraniční hokejisty, jaký dopad bude mít chomutovský případ na kredit českých klubů v cizině?

„Bohužel po zkušenostech, jaké tady nasbírali, již nemají v lidi v Česku důvěru, myslí si, že je zase někdo podvede. Hráčská asociace má zájem o to, aby hráči dostali alespoň něco, někteří mají dokonce existenční problémy. Ano i my jejich krok chápeme a jen nám jich líto, ale také se může stát, že příští rok se bude to samé v bleděmodrém opakovat a zase budeme říkat: Podepište to, aspoň něco a lepší než nic…Po zveřejnění článku pana Badinky na iSport.cz jsem měl hned v úterý ráno pár hovorů a lidé se mě ptali, jestli chápu, že v chomutovské akciovce není nic a že hráči nic neuvidí, ať vezmou aspoň těch třicet procent. Nepotřebuji, aby mi toto někdo vysvětloval, my i naši hráči to vědí. Jde o princip, jestli nadále nechávat dělat podvody na hráče, jejich dodavatele a další. Předlužíme nějakou společnost, nikdo nic neuvidí, další rok uděláme to samé a nikdo za to nenese odpovědnost?“

Tak chomutovská kauza není zdaleka prvním případem v českém hokeji, natož v českém sportu. Tak trochu národní tradice… Bohužel už se tomu dnes málokdo diví.

„Jasně, ale takhle to je špatně. Je velmi zvláštní, že se klub vůbec nehlásí k milionovým závazkům dodavatelským firmám za hokejovou výstroj, kterou převzal současně se závazky, a tuto výstroj v Chomutově používali během celé poslední sezony. Rovněž tak i merchandisingove předměty ve fanshopu, které převzali i se závazky, prodávali se ziskem, který nejspíš nepoužívali na zaplacení hráčů či závazků, ale ve svůj prospěch. Toto počínání klubu jen dokresluje serióznost nového managementu. Příští sezonu budou odebírat zboží od nového dodavatele, kterému třeba také nezaplatí a co on pak zmůže? Není brán jako hokejový subjekt a jeho pohledávka nemá vliv na udělení licence. Znovu, když na něco nemám, tak jdu od toho. Napadá mě paralela s Jardou Jágrem.“

Jaká přesně?

„Jarda Jágr také mohl před koncem uzávěrky přestupů nakoupit hráče, na které neměl, zachránit díky tomu extraligu a teď chodit a prosit o splátkové kalendáře. Neudělal to, šel sportovní cestou, hrál s kartami, jaké měl v rukách. Tak to má být. Pardubice měly a nejspíš stále mají dluhy z předešlých sezon, ale snaží se vše umořovat, s věřiteli normálně komunikují a domluví se. Hráči mají normálně placeno. Chci se zeptat pana Badinky, jestli je on ochotný pracovat třeba sedm měsíců jen za 30 procent toho, na co má nárok. Můj osobní názor je, že pokud chce někdo v čemkoli podnikat, musí na to mít, pokud nemá, ať to nedělá a už vůbec nežádá po svých věřitelích, aby mu to ještě dotovali.“