Mužík o švédské škole: Za chybu nikoho neposadí. Kučera je v Lulea za Boha! | iSport.cz

Švédsko je hokejová továrna. Být jak oni! Kolikrát jste tenhle nápad kolem sebe slyšeli? Hezky se řekne. Hůř dělá. Při draftu NHL v zemi zámořské kluby loví pravidelně. Každý rok si vyberou kolem 30 Švédů, většinu reálně z jejich soutěže. „Oni jsou prostě hráči,“ okamžitě vypálí český útočník Radek Mužík. V Lulea má za sebou dva roky. První v juniorce, ve druhém se procpal na 11 zápasů do áčka. Teď podepsal smlouvu na další rok.

„Dostal jsem šanci hrát v nejlepším klubu švédské ligy, být při tom, když jsme vyhráli o 12 bodů soutěž. Je to tam výborný,“ chrlí ze sebe superlativy. Minulou sezonu měl přitom odehrát v Plzni, doma taky začal letní přípravu. Pak ale sportovní manažer Tomáš Vlasák jen pronesl, že útočník projevil zájem vrátit se do Švédska. Stalo se. Víc k tomu klub oficiálně neřekl. Každopádně Plzeň kyselá byla.

„V Plzni jsem začal suchou přípravou, dala mi hodně. Poznal jsem i skvělé kluky, kteří mi pomáhali, třeba Jardu Kracíka. Ale dál bych to už nerozebíral. Odešel jsem zpátky do Švédska a bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem mohl udělat,“ nechce se vracet do minulého léta ani Mužík.

Tak tedy cesta z juniorky do elitní evropské soutěže? Sám byl překvapený: „Měli jsme tam víc jak čtyři lajny vyrovnaných a kvalitních starších hráčů. Mladí šanci dostali, ale ne tolik. Nečekal jsem, že to opravdu přijde.“ První zápas odehrál v Rögle proti brankáři Romanu Willovi, přidal jich pak ještě deset. Jako cizinec si řekl o místo. Urval si ho na úkor místních hráčů.

A co tedy v jeho očích dělá Švédsko tou vychvalovanou továrnou na hokej? „Mluví se o tom často, ale musím stejnou věc zmínit taky, je totiž zásadní. Oni se nebojí udělat chybu, když už přijde, nikdo za ni hráče neposadí.“

Fanoušci nikdy nezapomenou, jak se k nim Kučera choval

Samozřejmě nemůžete na ledě vyvádět psí kusy, třikrát za sebou křížem namazat a jen pokrčit rameny, že se stalo. „Když ale vznikne ze situace, kterou jste chtěli řešit dobře, jen to prostě nedopadlo, nic se neděje. Záměr jste měli správný, to je hlavní. Chtějí po nás, abychom to zkoušeli dál,“ vysvětluje Mužík, kde vidí hlavní bod v hráčském rozvoji.

Navíc český útočník vyzdvihuje pracovní úsilí, které kolem sebe cítí: „A když pak vidíte jejich mentální nastavení k práci? Dřou na ledě, v posilovně, všude. Máte hráče, kterému je 37 let, a na zimáku je půl dne. Sám na sobě pořád pracuje. Pro nás je to pak ohromný příklad. Když vidím takového chlapa, jak maká, donutí mě to k něčemu asi taky. Vy si nedovolíte trénovat méně než tihle borci.“

Potom má v Lulea navíc ještě jednu motivaci, bývalého útočníka Jiřího Kučeru. Lídra českých mistrů světa z roku 1996 v klubu pořád zbožňují. V organizaci strávil celkem pět sezon a ve městě pořád narážíte na jeho odkaz. „On je tam fakt jak Bůh. Udělal si u lidí i v klubu výborné jméno. Fanoušci nikdy nezapomenou, jak se k nim choval. Když máme autogramiádu, všichni se mě ptají jen na něj, jestli ho znám. A jak neumí vyslovovat česká jména, vypálí to na vás hrozně rychle dohromady jak kulomet. Jirikučera. To slyšíte pořád. Je tam legenda,“ vypráví Mužík.

Oba jsou z Plzně, znají se. Mladý útočník se ani netají tím, že bývalou oporu reprezentace hltá taky: „Často do Švédska jezdí, jsme v kontaktu. Našel si tam hodně přátel, já ho taky ohromně respektuju. Váží si ho, což je hrozně příjemné vidět. Mě třeba hodně žene dopředu, když vidím, jak ho berou. Taky bych to jednou chtěl dotáhnout v klubu tak daleko jako on.“

V příští sezoně se k tomu může zase o krůček přiblížit. Líbil se, proto dostal další smlouvu. „Teď je nás v áčku třináct útočníků, šanci bych dostat měl. Ale taky se to může změnit, klub může koupit kdykoliv někoho dalšího. Jsem pořád na zemi, neblbnu, budu v přípravě makat a uvidíme, jak to vyjde,“ plánuje Mužík.