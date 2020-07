Holík: Líbí se mi, jak je Kometa poskládaná. Schneider vypadá dobře | iSport.cz

Jak jste na tom fyzicky?

„Když jsem byl zraněný, nemohl jsem běhat. Letní přípravu jsem přizpůsoboval té noze, abych byl nachystaný na led. Je jasné, že kondici musím dohnat. Zajel jsem párkrát do Vyškova, kde jsem zjistil, že mě to nijak neomezuje. První trénink s Kometou byl o to těžší, protože jsme byli rozdělení na dvě lajny. Celkem náročné.“

Proč jste změnil hole?

„Změna je život, ne? Dělám to i během sezony. Podle nálady. Jak se vyspím. (úsměv) Změnil jsem značku, typ, záhyb zůstal stejný.“

Tým se trošku omladil, skončili mazáci Malec, Čiliak či Erat. Co vy na to?

„Líbí se mi, jak je mančaft poskládaný. Ale uvidí se až na ledě, jak si to celé sedne. V obraně nám určitě pomůže Ralfs Freibergs. Je to kreativní bek, dobrý do přesilovky. Kdyby neměl pomoct Kometě, tak tady není.“

Rakouský útočník Peter Schneider říkal, že proti vám hrával. Máte tušení, kde jste se potkali?

„Já si ho nepamatuju. Oni se jmenují všichni stejně. (úsměv) Ale myslím, že jsme proti sobě mohli hrát na Euro Hockey Challenge. Tohle je jediné, co mě napadlo. Co jsem zatím viděl, na ledě vypadá dobře. Je rychlý a odkoukal jsem, že má dobrou střelu.“

Jak moc ovlivnila chod klubu koronovirová krize?

„Prošli jsme testy, všichni jsme čistí. Akorát musíme do dvou hodin opustit kabinu, protože se pak dezinfikuje. Bude divné hrát bez lidí nebo před malým počtem diváků. V Brně jich chodí hodně i na přípravu. Nikdo neví, co bude. Pořád se to mění.“

Jste rád, že váš útok chtějí nechat trenéři pohromadě?

„Je to dobré, nestěžuju si. Co nás dali dohromady, hrajeme spolu. Když se daří, není důvod něco měnit. Ale když nám to nepůjde, rozdělí nás. Klidně ze dne na den.“

