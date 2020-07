Kometa už trénuje na ledě. Zpoždění kvůli testům, chyběl Mueller | iSport.cz

Kometa se v závěru základní části dostala do krize. Jak se připraví na play off? • Barbora Reichová (Sport)

„Pracujeme nyní v režimu led - posilovna, tak to máme v plánu,“ řekl asistent trenéra Kamil Pokorný v nahrávce pro média.

Majitel klubu a hlavní trenér Libor Zábranský nechal na začátku týdne otestovat všechny hráče a členy realizačního týmu na COVID-19, proto tým vyjel na led s dvoudenním zpožděním. „Přišli jsme tak sice o dva tréninky, ale máme jistotu, že jsme negativní. Kdyby se nějaká nákaza objevila, byl by to problém,“ konstatoval Pokorný.

Tým se tak na ledě a v posilovně sešel kompletní, až na dvě výjimky. Američan Peter Mueller se k týmu připojí 2. srpna po příletu ze zámoří. Chyběl i obránce reprezentační dvacítky Stanislav Svozil, který při akci národního týmu přišel do kontaktu s pozitivně testovaným spoluhráčem. „Za pět dní se podrobí kontrolním testů, a pokud bude v pořádku, připojí se k týmu,“ vysvětlil Pokorný.

Kometa už za necelý týden vstoupí do letního Generali Česká Cupu úterním zápasem s Pardubicemi doma. „Nemůžeme od hráčů po pár trénincích na ledě čekat top kvalitu, ale nasazení a bojovnost ano,“ prohlásil Pokorný.

Kádr Komety doznal po nedokončené sezoně řady změn. Kariéru ukončil Martin Erat. Do Českých Budějovic zamířil gólman Marek Čiliak, do Olomouce Lukáš Kucsera, do Finska Rudolf Červený a Šimon Stránský, do Jihlavy Daniel Krenželok. Smlouva skončila Tomáši Malcovi, Pavlu Jenyšovi a Ivanu Barankovi.

Novými tvářemi jsou Ralf Freibergs, který přišel ze Zlína, Peter Schneider z Bielu, Libor Zábranský mladší se vrátil ze zámoří, odkud přišel i Tomáš Šoustal. O místo v brance bude usilovat Ondřej Kacetl z Pardubic, z hostování se vrátili Lukáš Klimeš a Dalimil Mikyska.

Program přípravných zápasů Úterý 4. srpna 18:00 Kometa Brno - Pardubice Generali Česká Cup Čtvrtek 6. srpna 18:00 Mountfield HK - Kometa Brno Generali Česká Cup Úterý 11. srpna 18:00 Kometa Brno - Olomouc Generali Česká Cup Čtvrtek 13. srpna 18:00 Olomouc - Kometa Brno Generali Česká Cup Úterý 18. srpna 17:00 Pardubice - Kometa Brno Generali Česká Cup Čtvrtek 20. srpna 18:00 Kometa Brno - Mountfield HK Generali Česká Cup

