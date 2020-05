Konec kapitána po 21 letech. Litvínov vyplatil Trávníčka ze smlouvy | iSport.cz

Litvínovský dres k němu patří tak, jako by ho měl vytetovaný na těle. Michal Trávníček českou nejvyšší soutěž až na krátkou odbočku jinde nehrál, sedm let je kapitánem. Pod Krušnými horami zažil v roli lídra historický titul, ale taky dvě nervydrásající baráže. • Jaroslav Legner (Sport)

Do ulic Litvínova vyjela i rolba nových hokejových mistrů. • Michal Beránek (Sport)

Hokejoví mistři z Litvínova vyjeli do ulic. Na střeše autobusu či na rolbě slavili s fanoušky historický titul. • Michal Beránek (Sport)

Potyčka před litvínovskou brankou. Karel Kubát (vlevo) a Michal Trávníček se pouštějí do brněnského soka Jakuba Koreise • Barbora Reichová (Sport)

Dlouholetý lídr Michal Trávníček by rozhodně nechtěl s týmem spadnout • Michal Beránek (Sport)

Za poslední tři dny došlo v extralize na dvě velká loučení, která hodně bolela obě dvě strany. Po nedělním konci kapitána Jana Výtiska ve Vítkovicích, se tentokrát v Litvínově uskutečnil hokejový rozchod s dlouholetým lídrem kabiny Michalem Trávníčkem. S hráčem, který se 21 sezon věrně pral ze severočeský klub, se už nepočítá. „Chtěl bych Michalovi poděkovat za odvedené služby v litvínovském hokeji. Bylo to pro to nás těžké rozhodnutí, ale rozhodli jsme se vydat jinou cestou a Michala jsme ze smlouvy vyplatili,“ řekl Pavel Hynek, nový generální a sportovní manažer Vervy.

S razantními změnami přichází i bolestivé odchody. Po velký změnách ve vedení Litvínova, ze kterého po letech odešel Jiří Šlégr, došlo i na rázný zásah do kabiny. Do nové sezony půjdou hokejisté ve žlutočerných dresech již bez letité týmové ikony Michala Trávníčka.

Čtyřicetiletý útočník pověstný tvrdou hrou měl sice ještě platný kontrakt na další ročník, v něm už se ale za klub svého srdce neukáže. V plánech nového trenéra Vladimíra Országha a asistenta Václava Sýkory již nefiguroval. Došlo tedy na vyplacení ze smlouvy.

Po 21 letech, které Trávníček zasvětil Litvínovu, si takhle hořký konec jistě nepředstavoval. Do mládeže Severočechů přišel v polovině devadesátých let z rodného Děčína. Mužstvo opustil jen dvakrát. Poprvé když na dva roky odešel na někdejší farmu Toronta v St. John´s. V druhém případě si šel zahrát play off se Zlínem. Trávníčkovo srdce ale vždycky bilo pro podkrušnohorské město, které od roku 2007 neopustil.

Jako litvínovský kapitán zažil v roce 2015 největší týmový úspěch v podobě mistrovského titulu, prošel si ale i následnými tuhými boji v baráži o Tipsport extraligu, kterou se Litvínovu pokaždé podařilo přežít. Poslední 1076. zápas odehrál Trávníček za Vervu v posledním kole základní části minulé sezony, kdy se hrál přímý boj o holý extraligový život s Kladnem, proti kterému přispěl k záchraně klubu mezi elitou. Naposledy.

„Od mládeže jsem v tom měl jasno. Byl to můj klukovský sen dostat se do Litvínova, což se mi splnilo. V rámci extraligy bych rozhodně nikam nešel. Malé město žijící hokejem, skvělí fanoušci, sešlo se mi tady všechno,“ řekl Trávníček v emotivním videu, ve kterém se klub s legendárním „Trávou“ loučil. Novým litvínovským kapitánem bude v nové sezoně zřejmě zkušený střelec Viktor Hübl, který „céčko“ již nosil ve většině posledního ročníku.

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE