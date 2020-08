Hokejový restart v Boleslavi: diváci v rouškách, zákaz stání i občerstvení | iSport.cz

Marek Schwarz se vrátil do Mladé Boleslavi, v první třetině od Karlových Varů inkasoval ale pět branek • Pavel Mazáč (Sport)

Energie sice nevstoupila do utkání ideálně, následně ale nasázela pět gólů do první sirény • Pavel Mazáč (Sport)

Michal Trávníček naskočil do úterního duelu proti Karlovým Varům v dresu Mladé Boleslavi • Pavel Mazáč (Sport)

Po konci minulé sezony Michal Trávníček skončil v Litvínově a zamířil do Ústí nad Labem, které spolupracuje s Mladou Boleslaví • Pavel Mazáč (Sport)

Konečně! Téměř pět měsíců uplynulo od posledního zápasu na elitní české hokejové scéně. Pak se opona s nápisem COVID-19 zatáhla. V úterý se ale mantinely na pěti stadionech zase rozduněly. V Mladé Boleslavi to byla hned na úvod Generali Česká Cupu pořádná divočina. Duel s Energií prohráli Bruslaři 5:7. Jak vypadal zápas v rouškách organizačně a pohledem z tribuny?

Zvuk nožů zabředávajících do ledu. Rachot mantinelů, bouchání hokejek. Radost z gólů i tleskání fanoušků na tribunách. Hokej je zpátky. Nádech… Ale zatím jen přes roušku. V Mladé Boleslavi sledovalo úvodní utkání Generali Česká Cupu, přípravného turnaje před startem ostré sezony, celkem 419 diváků. Na stadionu platila přísná opatření, jejich dodržování hlídala ochranka.

Aréna byla rozdělena do pěti sektorů s odděleným vstupem a sociálním zařízením. Jednotlivé části byly odděleny tak, aby se diváci z různých sektorů nemohli setkávat ani promíchávat. Plošně platil zákaz stání. Sedět museli fanoušci ob řadu a ob sedadlo. Jediný stánek s občerstvením fungoval před halou, dovnitř si nikdo nic propašovat nesměl.

Striktně pak platilo nařízení v podobě nošení roušek. „Je to hrůza. Naštěstí ale zrovna není takové teplo, takže se to ještě dá,“ komentoval sledování hokeje s ochranou úst a nosu jeden z domácích příznivců.

„Všechna ta opatření se mohou zdát trochu složitá, snažili jsme se ale ve všem najít maximálně logický systém. Nařízení přijímáme se vším respektem a stejně tak doufáme, že k tomu přistoupí i naši fanoušci,“ říkal už před zápasem Jan Tůma, generální manažer Mladé Boleslavi.

Lístky na duel Bruslařů s Karlovými Vary šly v celkovém počtu 550 kusů všechny volně do prodeje. Permanentkářům tady tradičně sezonní vstupenky na přípravu neplatí.

Pokud se někdo bál hokeje v tichu, strachoval se zbytečně. Na stadionu hrála hudba, čtyři stovky fans se navíc dokázaly postarat na začátku srpna o solidní kulisu. Povzbuzovali, tleskali. Ocenili každou povedenou akci domácích.

„Je skvělé, že i v tomhle čase a za téhle situaci lidi přišli a vytvořili hezkou atmosféru,“ děkoval Michal Trávníček. Čtyřicetiletý útočník, který po minulé sezoně skončil v Litvínově, se do jiného než černožlutého dresu navlékl po čtrnácti letech. „Nechci to takhle vnímat. Beru to tak, že prostě hraju jinde. Hokej jako hokej,“ pokrčil rameny.

Při rozhovoru měl také na obličeji roušku. Stál za bariérou, novináři od něj museli držet odstup. „Dýchá se v tom příšerně. Ještě, že s tím nemusíme hrát,“ usmál se kysele. „Je mi líto diváků, že s tím museli sedět celou dobu. O to víc si cením, že přišli a vydrželi to.“

Zda bude zkušený forvard u Bruslařů pokračovat, není jasné. „Zatím těžko říct, jestli ho v našem dresu uvidíme častěji. Nějaká dohoda s Ústím tam je. Víme, co Tráva umí. My ho nepotřebujeme zkoušet, spíš jsme ho vzali, aby se seznámil s mančaftem, aby pak případně nepřišel do neznámého prostředí,“ popsal situaci domácí trenér Pavel Patera.

Obnovenou premiéru po deseti letech si za Mladou Boleslav odbyl brankář Marek Schwarz. Už během první třetiny však navrátilec z Liberce pětkrát kapituloval. „Snový start, co?“ vtipkoval po příchodu mezi novináře. Nakonec odchytal 40 minut, víc neinkasoval. Domácí však stejně v divokém zápasu podlehli Karlovým Varům 5:7. Energie hrající v nových barvách si tak do pohárové tabulky připsala první výhru.