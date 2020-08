Horák po debutu ve Spartě: Stydím se, Machy má víc gólů. Céčko je pocta | iSport.cz

Jak se vám hrálo proti mateřskému klubu?

„Samozřejmě je to pro mě velmi speciální. V Českých Budějovicích jsem vyrostl, znám tam spoustu kluků, takže zápas… K tomu ještě první v sezoně po zhruba pěti měsících byl opravdu speciální. Jsem rád, že jsme to dovedli do vítězného konce.“

Dokonce jste proti Motoru nastoupil jako kapitán. Neošíval se Michal Řepík, když vám měl půjčit „céčko“?

„To nevím, ještě se musím zeptat. (směje se) Bylo to kvůli tomu, že jsme hráli proti Budějovicím. Jsem rád, že jsem to céčko dostal. Je to pocta.“

K parádní premiéře scházel snad jen gól, co myslíte?

(usmívá se) „Abych pravdu řekl, tak já se teď hlavně soustředím na to, abych zápas udýchal. Je to začátek. Samozřejmě bych chtěl vždycky dát gól, ale dneska se to nepovedlo. Hlavně, že jsme vyhráli. Takhle musíme ty návyky do hry dostat, abychom byli připravení na sezonu.“

A co podle vás rozhodlo pro vaše vítězství?

„Tak zaprvé si myslím, že Machy (Matěj Machovský) chytal úplně výborně. Tak nějak jsme zůstali v tom zápase. Začali jsme trošku víc hrát, byli jsme lepší v pohybu, ale je pravda, že začátek nám utekl. Trošku jsme se trápili, prohrávali jsme osobní souboje, ale snažili jsme se hrát dál. Naštěstí nám to pak napadalo.“

Matěj Machovský nejenom výborně chytal, ale taky skóroval.

„Super, už má víc gólů než já. Takže teď se stydím.“

Sparta - Motor ČB: Machovský si připsal gól do prázdné branky, 5:2

Myslíte, že bylo na soupeři nějak znát, že měl za sebou dvoutýdenní karanténu?

„Klobouk dolů. Po čtrnácti dnech doma… Teď měli pár tréninků. Proti nám lítali opravdu dost. Docela nás překvapili.“

Nedopomohla k vašemu slabšímu začátku trochu i mlha na hřišti?

„Myslím, že každý z nás, kdo hrál hokej už dřív, má s něčím takovým zkušenosti. Samozřejmě to není ideální, ale dá se to.“

Před zápasem jste říkal, že se těšíte na dobře známého Václava Prospala. Setkali jste se?

„Bohužel jsem tu šanci neměl. Před zápasem se soustředím na sebe. Myslím si ale, že čas na to, abychom se potkali, ještě bude. Máme na to celou sezonu. Budějovice jsou v extralize a já jim přeji hodně štěstí.“

Už si za vámi zašel sparťanský pokladník Lukáš Pech?

„Jo, už mám spočítáno.“

A bude to drahý?

„Je to hodně drahý.“ (usmívá se)

