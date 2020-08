Příjmy padají, výdaje rostou. Extraliga řeší peníze, sejdou se kluby | iSport.cz

Fanoušci Pardubic si v utkání proti Olomouci šli stoupnout do kotle • ČTK / Josef Vostárek

Do Pardubic zavítalo na první domácí utkání Generali Česká Cupu 1649 diváků • ČTK / Josef Vostárek

Do oficiálního startu extraligy zbývá zhruba měsíc. Už teď ale mají kluby vážné obavy, co se vlastně rozjede, kdy, na jak dlouho. A hlavně, o kolik peněz přijdou. Dnes se kvůli tomu sejde Asociace profesionálních klubů (APK). Podle informací Sportu chce extraliga usilovat o výjimku z mimořádných opatření. Matematika hovoří jasně, s (polo)prázdnými tribunami klesnou příjmy. To samé nastane s případným menším počtem zápasů. Náklady na provoz klubu se mohou zvýšit.

Dnes se v Praze potkají všichni zástupci extraligových klubů na mimořádné valné hromadě APK. Téma? Hrozí další restriktivní opatření, která mohou na kluby uvalit další finanční nároky spojené s opatřením proti nákaze COVID-19. Součástí programu setkání má být detailní projednání aktuálního stavu opatření, včetně odhadu budoucího vývoje. V překladu: je zle a může být ještě hůř.

Nejde o malování rohatých stvoření po zdech, kluby se zabývají reálným výhledem. Teď mimořádné opatření vlády, vydané 27. července, nařizuje maximální kapacitu v odděleném sektoru do 500 lidí. Pokud se epidemiologická situace zhorší, pravidla utáhnou, počet povolených míst v hledišti ještě klesne. Rozhodně neporoste, to je fakt.

Pro profesionální hokej v Česku může mít tenhle vývoj fatální dopady. Je závislý na lidech v hale. Pokud se začne v termínu hrát, své fanoušky budou kluby počítat maximálně na stovky, může je čekat hodně zlá doba. Už březnový konec play off znamenal velké ztráty. Teď by byly vyšší. Extraligový hokej by zasáhly v mnohem větší celosezonní dávce.

„Schválně počítejte, co se stane, když se soutěž rozjede bez lidí. Oni se přesunou ke streamům na internetu a k televizi, sázkové kanceláře budou přijímat vklady v normálním režimu, protože my budeme hrát. Ale klubům vypadne podstatná část příjmů, protože nepřijdou do hlediště lidi, tratí na vstupném. Náklady na provoz hokejového klubu přitom neklesnou,“ řekl Sportu jeden ze zástupců klubů před dnešní valnou hromadou APK.

Nikdo v hale? Malér

Platy musí kluby hradit dál v plné výši. Navíc i záleží, jak mají nastavené smlouvy se svými partnery. Ale v případě, že nedorazí lidé do hlediště, může se stát, že z pohledu sponzora klub nedodrží plnění, protože logo partnera nikdo v hale neuvidí, neuslyší reklamu, která má běžet na kostce.

Epidemiolog Rastislav Maďar mluvil v rozhovoru pro deník Sport o tom, že sektory na stání zůstanou na hokeji zatím zavřené. Podle výkladu mimořádného opatření je ale kluby mohou otevřít, stát tady nic nezakazuje, což si třeba při Generali Česká Cupu zjistily Pardubice u hygieny. Ovšem zapomeňte, že by krajský hygienik mohl naplnit zimák, takhle to nefunguje. „V žádném případě nemůžeme na stadion pustit víc lidí, než stanoví opatření. Pokud by nastaly nějaké vážné epidemiologické důvody, můžeme opatření na základě dohody v krajské epidemiologické komisi nebo s bezpečnostní radou kraje zpřísnit. Rozhodně nemůžeme opatření zmírňovat,“ vysvětlil ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Antonín Vykydal.

Z televizních práv kluby v extralize rozhodně nevyžijí, tady se netočí miliardový byznys jako v NHL. Pro naplnění rozpočtu potřebuje česká organizace prodávat permanentky, což jsou jisté peníze dopředu, prodávat lístky na jednotlivé zápasy, zvát do haly partnery a těžit ze sponzorských smluv. A tyhle všechny položky se škrtnou, nebo výrazně sníží. Výsledek? Obrovský problém, který může ohrozit fungování profesionálního hokeje v Česku.

Karanténa je likvidační

Potíží se na extraligu žene víc. Jedním z nich je třeba i karanténa. I když nastavíte v klubu všechna možná opatření, dříve nebo později se hráč či člen týmu nakazí. Co pak? Karanténa, podle současných pravidel na 14 dní. O. K. Jednou asi přežijete dlouhý tréninkový výpadek. Dvakrát už hůř. Třikrát? Odpískejte sezonu. V tomhle režimu profesionální sport nemůže fungovat. Nebo aspoň regulérně ne. Navíc reálně můžete uvažovat o několika dvoutýdenních odstávkách najednou. Problém nemusí přijít jen u jednoho týmu. A pak je tady testování, které pro celý klub vyjde zhruba na 50 tisíc korun. Teoreticky, pokud byste ho měli provádět před 52 koly základní části a minimálně 12 zápasy play off? Dostanete se na částku 3,2 milionu. Další náklad navíc. Kdo ho pokryje?

Pravidla jsou aktuálně nastavena tvrdě a pro nikoho neexistují výjimky. „Ano, pokud je jeden člen týmu nakažen, byl v kontaktu s ostatními, musí všichni do karantény. Jiná cesta v tuto chvíli není. Jediná šance je, že by vyšlo nějaké nové opatření, ale v tuto chvíli nemůžeme postupovat jinak. Musíte samozřejmě zhodnotit, jak byl pozitivní člen klubu s ostatními v kontaktu, jestli nebyl na dovolené, zraněný a tak podobně,“ přibližuje hygienik Vykydal.

Ale normální režim, kdy spolu celý tým cestuje v autobuse přes celé Česko na zápas a u jednoho člena se objeví pozitivní test na COVID-19? Spadne závora. Dva týdny karanténa. „Ano, to je jasné, při takovém případě není za současných podmínek co řešit,“ potvrzuje Vykydal.

Přesně proto chtějí dát extraligové kluby jeden společný výstup. Chtějí vyvolat i společně s fotbalem jednání na politické úrovni o výjimkách z opatření pro profesionální sportovní oddíly. Nejde jen o jejich vlastní byznys a přežití. Další věc je, že přes daně, cesty fanoušků na zápasy a konzumace v restauracích přinesou do státního rozpočtu stamiliony korun ročně.

V kuloárech se hovoří i o možnosti přesunout start extraligy na pozdější termín. Jenže to se za současné situace jeví víc jako odkládání problému. Start soutěže je naplánovaný na 18. září. Podle prognóz by na podzim měl koronavirus přitom nabrat na síle. A odsunout svých 52 kol s tím, že začnete hrát od 1. října a zvládnete odehrát v kratším termínu víc zápasů? Nezdá se jako příliš pravděpodobné.

Zásadní je, že se kluby potřebují domluvit na jednotném postupu, aby mohly začít jednat o své pozici. Zatím se o profesionální hokej, ztráty, které mu způsobí pandemie, totiž nikdo nestará.