Motor po karanténě. Nešlo dělat skoro nic, bylo to těžké, popisuje kapitán | iSport.cz

Máte za sebou první přípravný zápas v letním období. Utkání se Spartou jste měli výborně rozehrané, je pro vás zklamáním, že jste náskok nezvládli udržet?

„Určitě, zklamání je to velké. Byli jsme blízko bodů. Kor tady na Spartě po té dlouhé pauze, co jsme měli. Je škoda, že se nám to nepovedlo. Ve třetí třetině nás zmáčkli, měli spoustu šancí, byla to otázka času, kdy jim tam něco spadne. Je škoda, že to takhle dopadlo.“

Na druhou stranu, když to převrátíme do pozitivna… Byl to pro vás první test se špičkovým extraligovým týmem po tom, co jste po karanténě stihli pouhé čtyři tréninky. Herně jste ale rozhodně nepropadli.

„To je samozřejmě pozitivní. Na svém aktivním stylu si zakládáme a proti Spartě jsme nepropadli. Chceme rychle napadat, aby soupeř neměl čas hrát. Padesát minut to bylo celkem solidní. Kdybychom to vydrželi až do konce, bylo by to super.“

Zápas měl i emoce, k vidění bylo několik strkanic a potyček. Bylo vidět, že obě strany chtějí vyhrát.

„My chceme hrát pořád stejně, každý zápas naplno a na vítězství. Nebere to tak, že je tohle jen příprava. Prostě jsme sem přijeli uhrát body a bohužel se nám to nepovedlo. Hned v úterý máme další zápas.“

Karanténa vám skončila ve čtvrtek. Pauza na vás vidět nebyla, že?

„Taky si myslím, že tolik znát nebylo. Bruslařsky jsme na tom byli dobře. Možná jen s pukem jsme si až tolik nerozuměli. Věřím ale tomu, že to bude lepší a lepší.“

Jak velkou peckou bylo povinné 14denní vězení?

„Bylo to těžké. Konečně jsme začali trénovat spolu, dali jsme si týden, aby nám pak řekli, že dalších čtrnáct dnů máme ležet doma. Museli jsme to vydržet.“

Jak jste se mohl připravovat?

„Jen nějaká lehká cvičení, jinak opravdu nešlo dělat skoro nic. Neměli jsme možnost kamkoli si zajít, museli jsme to vydržet. Bohužel. Jsem rád, že už to máme za sebou.“

