Polák na úvod útočil i srážel rivaly: Mračit jsem se nemusel, bavilo mě to! | iSport.cz

„Celkem jsem to zvládl, čekal jsem, že to bude horší,“ pochvaloval si Polák. A přestože třikrát pohotově zasahoval u hrozících potyček, tak se prý ani moc mračit nemusel. „Vůbec ne, bavilo mě to, bylo to dobrý. Štenclík tam vyskakoval do největších hráčů, to je vždycky úplně super,“ připomněl jeden ze „sporů“, který mezi sebou měli Jan Štencel a zlínský Jakub Ferenc. Ten je minimálně o hlavu vyšší. „Mělo to náboj, i lidi to muselo bavit.“

Za Vítkovice naskočil Polák znovu po osmi letech. Naposledy se rodnému městu představil během výluky NHL v sezoně 2012/13. Tehdy během 22 zápasů nasbíral solidních 8 bodů (2+6). I tentokrát ho to do ofenzivy táhlo. Nebál se podpořit útok, rozjet přečíslení, nacpat se před soupeřovu bránu. Jedna jeho rána se odrazila od brankové konstrukce.

„Kvůli tomu mě tady brali, abych dával góly, měl hodně asistencí a přejížděl do ofenzivního tlaku,“ smál se Polák. „Ne, musím si to zkusit, dokud to jde. Až bude liga, budu vzadu a zase se na mě bude křičet.“

Jinak byl klasicky ostrý. Tři hity soupeře pořádně bolely. „Všichni víme, kde je jeho síla a přednost,“ komentoval zlínský útočník Bedřich Köhler, který s Polákem v začátcích kariéry ve Vítkovicích hrával. Hráli spolu v dorostu, juniorce a společně byli i na mistrovství světa do 20 let.

SESTŘIH: Vítkovice - Zlín 5:3. Polák si užil vítězný návrat, zářil Marosz

„Roman umí být velice nepříjemný, x let bránil top hráče NHL, nebude to s ním sranda,“ tuší zlínský útočník. „Ale pro celou soutěž jen dobře, měl parádní kariéru v NHL, lidi na něho určitě budou chodit. Jen víc takových osobností. Rád jsem ho viděl a rád ho budu v lize potkávat. I když některé střety nebudou příjemné.“

Pravdou je, že mladičký Matěj Sebera, ročník 2001, v první třetině v jednom ze soubojů ostravského hromotluka překvapil a povalil ho. Špatně rozložená síla? Špatné postavení? Polák zachoval tvář hráče pokeru. „Vůbec nevím. To vůbec nevím,“ reagoval naoko překvapeně, jako by se nic nestalo.

S nadhledem bral i céčko na svém dresu. „Tým není o tom, kdo bude kapitán. Máme tam další kluky, veterány, kvalitní borce do kabiny, takže si myslím, že se budeme o tuhle roli tak nějak střídat. Je jedno, kdo má céčko na hrudi.“

Klíčový podle něho bude tým, za tím si Roman Polák stojí. A po vítězství 5:3 Vítkovice chválil. „Jako tým jsme odvedli dobrý výkon. Musím pochválit kluky, že do toho šli od první třetiny. Byli jsme jasně lepší, povedlo se získat, kolik je tady bodů za výhru? Tři? Tak jsme získali tři body.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:48. Schleiss, 18:25. Werbik, 39:06. Marosz, 45:02. Krenželok, 58:56. Marosz Hosté: 12:34. Sedláček, 27:57. Dufek, 51:26. Dobiáš Sestavy Domácí: Svoboda (Dolejš) – Štencel, Polák (C), Trška, Černý, Kovář, Kubeš, Demel – Mallet, Hruška, Lakatoš – Krenželok, Marosz, Irgl (A) – Dočekal, Mikyska, Schleiss (A) – Dej, Werbik, Kubalík Hosté: Huf (Kořének) – Řezníček, Gazda, Suhrada, Ferenc, Dluhoš, Hamrlík – Herman, Fořt (A), Ondráček (A) – Köhler (C), Honejsek, Dobiáš – Sebera, Fryšara, Dufek – Václavek, Sedláček, Karafiát Rozhodčí Hradil, Kika – Gebauer, Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 709 diváků

