Zástupci hokeje a fotbalu u Hniličky. Čeká se na Prymulu, spojili se fanoušci

Lukáš Klimeš v brance Komety dělal, co mohl, pětigólový příděl od Pardubic ale ani on nezastavil • ČTK / Josef Vostárek

Zástupci hokeje a fotbalu začali dohromady jednat s politiky. Ve středu se dva největší české sporty sešly s Milanem Hniličkou, předsedou Národní sportovní agentury. Témata? Počet fanoušků v hledišti, kompenzace za ušlé příjmy způsobené pandemií a karanténa v hokejových klubech. Ministerstvo pak odpoledne vydalo nové nařízení. Na hokej může 5 tisíc fanoušků. Má to háček, musí se rozdělit do 10 sektorů s vlastním vstupem. Iniciativu za větší uvolnění opatření rozjeli fanoušci.

Před týdnem Asociace profesionálních klubů (APK) vydala memorandum o společném řešení dopadů pandemie s fotbalem. A zároveň dodala, že se zástupci klubů budou scházet každý týden ve středu a řešit, jak se vyhrabat z velkých ztrát, které hokej utrpěl při pandemii koronaviru COVID-19 a následných vládních opatřeních.

Jenže sraz APK se hned pro tuto středu zrušil. Na programu se totiž objevila důležitější schůzka. Prezident APK Aleš Pavlík (majitel Vítkovic) vyrazil společně s předsedou Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušanem Svobodou za Milanem Hniličkou, nejvyšším představitelem Národní sportovní agentury.

Hokej řeší vážnou finanční tíseň, protože bez lidí v ochozech přijde o stamiliony, na návštěvnost je totiž často navázáno i sponzorské plnění. Potřebuje diváky na stadionu, ne u televize doma. Musí taky vyřešit, jak naložit s karanténou, protože fotbal vybojoval pro profesionální sport lepší pravidla. Do karantény jde pouze nakažený jedinec, trvat má 10 dní, ne 14, ale za předpokladu, že si fotbal sám zaplatí testy před každým zápasem pro celý tým. Tady se hokej cuká, pro něj by to bylo finančně náročnější, akci by neutáhl. A třetí velké téma? Kompenzace finančních ztrát, které způsobily vládní restrikce při první vlně koronaviru v Česku, kdy se zastavila celá země. Stopku dostal i hokej, nedohrálo se play off. Nebo spíš ani nezačalo, po dvou zápasech předkola spadla závora.

První muž APK Aleš Pavlík nechtěl schůzku vůbec komentovat, naopak se ještě divil, odkud deník Sport má informaci, že se na vládní půdě konalo důležité setkání. Nicméně on a Svoboda Hniličkovi přednesli požadavky svých sportů. Šéf Národní sportovní agentury by je měl ve čtvrtek řešit s epidemiologem Romanem Prymulou. Pak padne verdikt, jestli se režim pro profesionální sport ještě o něco povolí.

Ve středu už ministerstvo udělalo jeden ústupek. Povolilo navýšit počet diváků v hokejové hale na 5 000. Má to ovšem háček, je potřeba stadion rozdělit do 10 sektorů, kde má mít každý separovaný vstup. Pro menší zimní stadiony půjde o nereálnou věc, moc jim nařízení nepomůže. Větší typu O2 Areny zase budou nespokojené z důvodu, že by mohly vyčlenit klidně víc sektorů než jen 10. Nově mohou fanoušci sedět vedle sebe. Volná řada pod nimi ale zůstává.

Hokejoví příznivci sami rozjeli vlastní iniciativu, aby se dostali při začátku extraligy 18. září na zápasy. Na Facebooku zveřejnili výzvu, kterou podepsalo 19 fanclubů. Vedle sebe vidíte Spartu, Kometu, Plzeň, Pardubice, Hradec, Olomouc a další. „Žádáme výrazné omezení restriktivních opatření spojených s bojem proti koronaviru, mezi které patří likvidační snížení počtu návštěvníků sportovních utkání, povinnost dodržovat rozestupy a povinnost pohybovat se v prostoru stadionu se zakrytými dýchacími cestami. Tato opatření činí z hokejových utkání parodii toho, na co jsme byli od nepaměti zvyklí a náš milovaný sport mění ve frašku,“ stojí na začátku textu.

Výzva je adresována vládě České republiky v čele s premiérem Andrejem Babišem, Státnímu zdravotnímu ústavu a krajským hygienickým stanicím. „Hokej považujeme za nedílnou součást české kultury, a proto žádáme, abyste se nepodíleli na jeho likvidaci,“ vzkazují fanoušci vládě.

Jejich výzvu navíc veřejně podpořily i České Budějovice. „Náš klub je schopen dohledat konkrétní fanoušky na konkrétních místech, máme na ně kontakty pro případné trasování, můžeme nabídnout i další chytrá řešení. Přesto jsme jako jedni z posledních omezováni v návštěvnosti, což nás může ekonomicky výrazně poznamenat. Proto jsme rádi za iniciativu fanoušků, která apeluje na příslušné orgány,“ pronesl pro web Motoru generální manažer Stanislav Bednařík. Deník Sport se pokoušel spojit s mluvčí vlády Janou Adamcovou, která ale vyjádření politiků k iniciativě fanoušků zatím nedodala.

Extraliga o své budoucnosti rozhodne po setkání Hniličky s Prymulou, podle toho, jestli se povede nastavená opatření zmírnit a zda se povede domluvit na kompenzacích. Samo hokejové hnutí uvnitř řeší rozpor, zda za současné situace má smysl extraligu rozjet, nebo ne. Do první skupiny patří například majitel Pardubic Petr Dědek, do druhé zase boss Komety Libor Zábranský. Až ve chvíli, když se rozhodne o začátku extraligy, přijde do hokeje další pálivé téma. APK už nastínila, že se bude bavit o plošném škrtání platů, kde se hovoří až o desítkách procent.

Které fancluby podepsaly iniciativu:

Dukla Fans, Dynamo FANS, Grizzly fans Děčín, KFCE - Karlovarský Fan Club Energie, Carlsbad Ultras, Fanclub HC Oceláři Třinec, Oceloví maniaci, Fanclub HC Vítkovice, Fanclub HCHK 2007, Ultras Mechov, Fanklub BK Mladá Boleslav, Boleslavská Smečka, Fanklub HC Slavia Praha, Sešívaná zóna, Fan Club Znojemských Orlů - Znojmáci, Fans HC Frýdek-Místek, FANS OF NOVÝ JIČÍN (OFFICIAL), HS Fans Třebíč, HFC Zlín - oficiální fanklub zlínského hokeje, Žlutomodří z.s., Kozla Nozdra Kolín, Modrobílí - sdružení fanoušků Komety Brno, Ultras Patriots Brno, Ultras Style Kometa, Motorfans [official], Ropáci on Tour z.s. - Oficiální fanklub litvínovského hokeje, Sparta Hockey Supporters z.s, Supras Vrchlabí, Šakal Patriots, Škodovácí, Tygrofans - Bílí Tygři Liberec, fanklub Bílých Tygrů Liberec, Uhlobaroni Sokolov, Ultras Mora, Ústečáci supporters a Choreo tým