Vary jako AHL. Lauko věřil v Boston, nakonec je rád. Popsal jednání

Měl být hlavní útočnou zbraní na domácím juniorském šampionátu. Na turnaji ale odehrál sotva pár vteřin. Jen co Jakub Lauko vstoupil poprvé na led, dostal se do střetu s dvěma ruskými soupeři. Diagnóza byla drtivá. Poškozené kolenní vazy, konec v turnaji a měsíce dlouhého léčení. Teď je dvacetiletý mladík zpátky. V úterý poprvé nastoupil za Karlovy Vary. „Nemohl jsem se dočkat,“ přiznává ceněný forvard.

Doufal, že ho Boston povolá k dohrání sezony NHL. Nestalo se. A tak se Jakub Lauko začal připravovat na příští sezonu. Tu začne v české extralize, působit bude v Karlových Varech. „Jsem rád, že se s Bruins dohodli. To čekání a nejistota byly trochu na hlavu,“ popisuje pro iSport Premium. Proč neřešil peníze a jak se cítil při premiéře proti Mladé Boleslavi?

Vraťme se zpátky do večera 26. prosince. Premiéra na domácím šampionátu, zápas proti Rusku. Vy jste plánovaný lídr ofenzivy. A pak po pěti vteřinách na ledě všechno skončilo. Jak bylo obtížné se s tím srovnat?

„Teď už to beru trochu jinak, v tu chvíli to ale byla obrovská rána. Dlouho nebylo dne, kdy bych na to nemyslel a neptal se, proč se to stalo a proč zrovna mně. Takový je bohužel hokej. Někdy dává, jindy bere. Stává se to. Jsou v životě horší věci, oproti jiným lidským osudům je tohle malá věc.“

Během posledních téměř osmi měsíců jste odehrál pouhé čtyři zápasy na začátku března za farmu Bostonu. Natěšení na první start za Karlovy Vary muselo být obrovské, že?

„Neskutečné, pauza byla fakt dlouhá. Za celou sezonu jsem pořádně odehrál snad jen patnáct zápasů. Hodně jsem se těšil, až do toho zase zpátky vletím. Bohužel jednání na trase Boston – Vary bylo trochu delší. To čekání a nejistota už byly trochu na hlavu.“

Zvládlo koleno úvodní ostrý test?

„Ano, úplně v pohodě. Už v březnu na farmě to bylo docela dobré, teď jsem ale konečně stoprocentně fit. Hraju akorát s lešením na noze, na koleno jsem trochu opatrný.“

Lešením asi myslíte ortézu.

„Přesně tak. Hraju s obrovskou těžkou kovovou ortézou. Naštěstí se na to dá zvyknout a už to ani moc nevnímám.“

Léčení se táhlo, do toho přišla pandemie koronaviru. Pauza byla asi výrazně delší, než jste původně předpokládal…

„To teda jo, bylo to hrozné. Popravdě jsem spíš čekal, že poletím zpátky do Ameriky a budu trénovat s Bostonem