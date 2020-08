Kořenář věří, že mu Třinec pomůže k NHL. Proč se nedohodl s Jihlavou?

Talentovaný gólman Josef Kořenář (22) má za sebou premiéru v dresu třineckých Ocelářů. Po pěti měsících se znovu postavil do brány, ve čtvrtfinále Generali Česká Cup dostal od hradeckého Mountfieldu tři branky (2:3). „Nebyla výhra, není to stoprocentní, ale skoro pět měsíců jsem nehrál zápas, tak to nebylo tak hrozný,“ popisoval gólman patřící San Jose Sharks. „Kluci mi pomohli, většinu času se hrálo na polovině soupeře.“ Ocelářům v omlazené sestavě bez největších es stačila i prohra v klidu na postup, z prvního čtvrtfinále měli komfortní náskok 7:1.

Josef Kořenář, rodák z Pelhřimova, odchytal dvě poslední sezony v AHL. V týmu San Jose Barracuda si vypracoval pozici jedničky, hned v premiérovém ročníku (2018/19) se dostal do nominace na zápas All Star AHL. I po dlouhé pauze ukázal, že umí. Byť dlouho neměl takřka žádnou práci. Postupně musel několik těžkých zákroků vytáhnout.

„První třetina pro mě nebyla vůbec dobrá, měl jsem jen nějaké tři zákroky,“ popisoval. „Ve druhé už jsem si na puk sáhnul víc, nebylo to tak hrozné.“

Sám počítal s tím, že než se rozjedou zámořské soutěže, začal by sezonu v Jihlavě. Tam hrával, nakouknul do extraligy. Tam si ho také vyhlédli zástupci San Jose. Nevyšlo to. Kořenář se domluvil s Třincem.

„Byl jsem docela překvapený. Nejdřív jsem měl být v Jihlavě, tam to nedopadlo,“ vysvětluje. „Honza Dršata, trenér z Jihlavy, co nás trénuje už odmalička, se pak dovolal panu Kamešovi (trenér brankářů Třince). Oni prý taky měli v plánu mi volat a dopadlo to. Jsem rád. Je to tady super, zázemí úplně neskutečné. Jedno z nejlepších v České republice. Navíc super parta, paráda.“

Proč nevyšla Jihlava? „Mám smlouvu v Americe, musíte se zkontaktovat s týmem, kterému patříte, dořešit pojistku, papíry,“ říká Kořenář. „Je to na druhé straně světa, chvíli to trvá. V Jihlavě nebyli moc trpěliví, když to trvalo asi deset dní, tak to prý bylo moc dlouho. Řekli, že se mnou nepočítají, našli si někoho jiného. Byl jsem z toho trochu zklamaný, přece jenom jsem tam s hokejem začínal, ale co se dá dělat. Všechno zlé je k něčemu dobré.“

Kořenář věří, že rozjezd v extralize a tréninky ve špičkovém klubu mu pomohou i v cestě za vysněnou NHL. „Doufám, že mi to pomůže,“ přitakal. „Je to ještě dlouhá cesta, furt jsem docela mladý. Ale budu dělat vše pro to, abych se tam letos, nebo v následující sezoně, podíval. Doufám, že to vyjde.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:01. Chmielewski, 40:38. A. Raška Hosté: 10:11. V. Růžička, 33:02. F. Pavlík, 55:04. Smoleňák Sestavy Domácí: Kořenář (Suchánek) – M. Adámek, M. Doudera, D. Musil (A), Galvinš, Kundrátek, Zahradníček – Kurovský, Marcinko (A), Chmielewski – Dravecký (C), Miloš Roman, Hrehorčák – Jašek, M. Kovařčík, D. Kofroň – Šedivý, R. Veselý, A. Raška. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Nedomlel (A), Blain, Jank, F. Pavlík (A), Šalda, Čáp – Smoleňák (C), Cingeľ, Lev – Kelly Klíma, V. Růžička, Sklenář – Chalupa, Kevin Klíma, Perret – R. Pilař, Koukal, R. Pavlík. Rozhodčí Kubičík, Obadal – Axman, Hranoš Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 1 000 diváků

