Řezníček o Plzni: Pozitivní nález? Kontumace a karanténa. Co testování?

Zatím jde jen o pouhé nachlazení, až během úterý by mělo být jasno, co bude se semifinálovou sérií mezi Plzní a Třincem dál. „V jiném mužstvu nedávno taky lehlo pět hráčů s horečkami. Byly velké obavy, poslali je na testy a všichni byli negativní, měli jen chřipku,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz šéf extraligy Josef Řezníček. Popisuje také úskalí pravidelného testování a strašák v podobě 28 nakažených lidí v Českých Budějovicích.

Co se bude dít, pokud se v Plzni prokáže u někoho z hráčů nebo členů realizačního týmu nákaza?

„Následovala by kontumace prvního utkání. To jsme potřebovali okamžitě zrušit, aby Třinec neabsolvoval dalekou cestu zbytečně. Pokud by byly testy u celého mužstva negativní, mohli bychom řešit náhradní termín. Jestli bude někdo pozitivní, tým pravděpodobně čeká karanténa. V tom případě by nemohlo odehrát ani odvetu a do finále by šli Oceláři.“

Plzeň chtěla původně celou semifinálovou sérii zrušit.

„Je to tak, moc nevěděli co s tím dělat. Byla by to škoda. V jiném mužstvu nedávno taky lehlo pět hráčů s horečkami. Byly velké obavy, poslali je na testy a všichni byli negativní, měli jen chřipku. Tohle nebezpečí na nás bohužel číhá.“

Nebyla i kvůli hrozbě těchto případů mezi jednotlivými zápasy stanovena týdenní pauza?

„Původně to bylo kvůli Lize mistrů, měla se hrát její základní část. Kolidovaly nám tam termíny. Dali jsme tam týden mezeru, aby to nebylo tak blízko od sebe. Důvodů bylo víc.“

Pohnula se nějak situace ohledně testování hráčů směrem do blížící se sezony? Před dvěma týdny jste říkal, že testy před každým zápasem v hokeji nejsou možné.

„Vyvíjí se to pořád, jednání s vládními autoritami stále běží. Uvidíme, co z toho vyleze. Termíny v extralize jsou variabilní, ale zároveň dost nahuštěné. Kvůli televizím se to všelijak přehazuje, kolikrát nevím, které kolo se kvůli těm předehrávkám a dohrávkám hraje. Vyladit to ještě s testováním by bylo mimořádně složité. Samostatná kapitola jsou pak náklady na samotné testování. Ty by byly astronomické. Nepředpokládám, že každý klub by byl schopný vytáhnout během základní části 52krát na stůl balík peněz.“

Je ve hře možnost, že by tohle testování neplatily kluby, ale někdo jiný?

„To nedokážu říct. Vede se spousta paralelních jednání ohledně peněz, karantén nebo diváků na stadionech. Moc si to neumím představit, ale klidně to tak může dopadnout.“

Nález 28 nakažených minulý týden v Motoru je ale asi velkým strašákem, že?

„Rozhodně. Někteří epidemiologové ale tvrdí, že do budoucna je to možná pro klub opravdu pozitivní. Zásah byl obrovský, prošla tím většina kabiny. Do dalších měsíců by měli být imunní. Nejsem v tom ale kovaný. Některá nařízení mi však přijdou úplně abnormální tak jako všem obyčejným lidem.“

Zmínil jste diváky na stadionech, jak se vám daří balancovat mezi leckdy dost protichůdnými názory šéfů jednotlivých klubů v této otázce? Někdo chce hrát za každou cenu, jiný odmítá i omezenou kapacitu.

„Je potřeba tomu naslouchat, na druhou stranu my jako vedení extraligy taky můžeme mít vlastní názor a doporučení podložené analýzami. Snažíme se navrhovat podpůrné věci, které by mohli situaci trochu ulehčit. Naším cílem je odehrát co nejvíc zápasů, to chtějí i kluby.“

Pokud možno s co nejvíce diváky na tribunách.

„Přesně tak. Některým majitelům to nedává smysl, když si spočtou náklady na uspořádání zápasu a omezený výnos ze vstupného. Je to složité, protože divák už u nás patří v rámci peněz za velmi významného podporovatele klubu.“