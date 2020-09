Kouč Országh o „novém“ Litvínovu: Neřeším, co bylo. Český trh je mrtvý

Hned na začátku přípravy na ledě Litvínov přibrzdila karanténa. Jako první z extraligy musel do odstávky. „Ale dohnali jsme to velmi solidně,“ říká kouč Vladimír Országh. Klub hledá ještě jednoho obránce a do budoucna centra pro první či druhý útok. Ve hře je pořád nástup 22letého Kristiana Reichla, jenž podepsal ve Winnipegu. Největším zádrhelem se však stala pojistka, která se řeší už měsíc. „Pomohl by nám. Doufám, že dojde ke shodě,“ přeje si litvínovský trenér.

Jak se vám mužstvo v současné podobě zamlouvá?

„Snažíme se na každém tréninku zlepšovat jako tým i individuality. Nebude to jednoduché, když má hráč zažité určité návyky a my chceme něco jiného. To vyžaduje čas. Ale musím říct, že kluci k přípravě přistoupili velmi zodpovědně a profesionálně. Před svým nástupem se ke mně donesly určité šumy, ne všechny pozitivní. Ale mužstvo od prvního dne šlapalo. Nechci však říct, že mě takový přístup překvapil. To má být samozřejmost, tohle očekávám.“

Přispělo k tomu, že se kádr tak výrazně okysličil?

„Vůbec neřeším, co bylo. Než jsem přišel, sbíral jsem informace o klubu, hráčích, organizaci, jak funguje. Ale ty měly pomocný charakter, vždy si udělám vlastní úsudek. Kluci asi sami cítili, že se už nechtějí dostat do situací, v jakých byli v posledních letech, hrát tam, kde se pohybovali.“

Po zápase s Jihlavou (1:3) jste jim však vyčinil. Bylo to varování, které potřebovali?

„Ne vždy vám všechno vyjde. Ani to nejlepší mužstvo nesehraje ideálně všechny zápasy. K tomu zápasu jsme nepřistoupili, jak bychom měli, možná jsme podvědomě soupeře trošku podcenili. Ovšem taková facka vám někdy pomůže víc než výhra. Za ten zápas jsme vděční, už jen proto, abychom si ukázali určité věci, ať na videu, nebo si je znovu prošli v tréninku, a příště byli důslednější. Vrátit se občas na zem je velmi potřebné pro všechny. Pro hráče i trenéry.“

Máte už jasno o složení jednotlivých formací?

„Nějaké vazby tu už byly. Ať Vantova (Viktor Hübl) lajna s Lukešem a Pospíšilem, nebo Sam Mahbod s Ríšou Jarůškem. Tam jsme vyzkoušeli Patrika Zdráhala a celkem to funguje. V něčem máme jasno, některá spojení budeme dál zkoušet a hledat řešení. Tým je živá hmota, která se neustále vyvíjí. Pozice některých hráčů se ještě měnit budou.“

V obraně se sešli zatím čtyři cizinci. Co vás k tomu vedlo?

„Hledali jsme v první řadě na českém trhu, ale ten byl absolutně mrtvý, nebyla tam žádná nabídka, aspoň co se týče obránců. Proto jsme se museli podívat jinam. Hledali jsme hlavně hráče, kteří nám neuberou licenci, abychom mohli řešit během sezony problémy na některých pozicích, pokud by přišly. Tam už bývá řešením z osmdesáti, devadesáti procent cizí hráč, aby se neplatila tabulka.“

Litvínov hledá ještě jednoho beka a výhledově elitního centra. Stále se řeší pojistka pro Kristiana Reichla. Jak to s ním vypadá?

„Chtěli jsme, aby se Kristian zapojil. Klub dělá maximum, aby hrál. A já bych ho v týmu rád viděl, protože jeho přístup je vynikající. Ukazuje, jak by měl trénovat profesionál. Jde příkladem nejen mladým, ale všem hráčům. Každé cvičení, každou věc dělá absolutně naplno. Doufám, že dojde ke shodě. Určitě by nám pomohl, aspoň na pár zápasů. Má smlouvu v NHL, po otevření kempů by se vrátil do Winnipegu. Ale už to, že s námi trénuje a s takovou intenzitou, je nakopnutí pro další hráče, že asi tak nějak by se měli porvat o svoji pozici.“

Jaká je situace Jakuba Petružálka, který měl být lídrem, ale nastupoval ve třetí formaci?

„Vždycky říkám, že každý je strůjcem svého štěstí. Rozhodovat budou aktuální výkony a forma.“

Pendlování hráčů mezi soutěžemi může komplikovat epidemiologická situace. Jak budete řešit střídavé starty hráčů?

„Máme domluvenou spolupráci s různými kluby, některé jsou v karanténě. Mladé hráče, kteří by nehráli stabilně, potřebujeme poslat do Chance ligy. Pro ně je důležité, aby každý zápas hráli od nějakých šestnácti do dvaadvaceti minut, zastávali významnější roli, jakou by v Litvínově nedostali. Kdyby nehráli každý druhý třetí zápas a jinak třeba jen deset minut, to mladému hráči dá strašně málo. Proto chceme, aby se vyhráli jinde, a my s nimi mohli počítat během sezony, případně do té další. Koronavirus to trošku komplikuje, chtěli jsme, aby s námi trénovali a jezdili hrát jinam. Jenže to pendlování teď bude omezené. Asi budou muset někde zůstávat déle.“

Jak se promítne nový systém, kdy jde do play off dvanáct týmů a soutěž se uzavřela?

„Zvolený model je z dnešního pohledu asi ten nejrozumnější. Nikdo neví, kdy se to může omezit. My jsme to zažili hned první týden přípravy, byli jsme odstaveni na čtrnáct dní a pak se to těžko dohánělo. To nás může postihnout dvakrát třikrát za sezonu. Dvanáct postupujících je jen dobře. Někdo může mít formu, pak přijdou problémy s covidem, nebude hrát a tu formu ztratí. Rozhodovat se bude někdy v březnu, v dubnu. Tam by to mělo gradovat. Čím víc týmů play off hraje, tím je to zajímavější. V NHL si to poprvé vyzkoušeli a všichni tvrdí, že tak by to mělo zůstat. Ale my se nezamýšlíme, kolik mužstev půjde do vyřazovacích bojů. Do sezony jdeme s tím, že chceme být lepší, hrát co nejvýš. Prioritou je dostat se do play off, poté, kdy se v Litvínově třikrát za čtyři roky nehrálo. To je naše priorita a potom se uvidí, v jaké budeme formě.“

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE