SESTŘIH: Třinec ovládl Generali Česká Cup! V Pardubicích mu stačila remíza

Do odvety proti Třinci naskočil i Martin Kaut, který si připsal asistenci u branky Valentina Claireauxe • ČTK / David Taneček

Robert Kousal se dostal do klinče mezi třineckou dvojici Guntis Galvinš - Filip Zadina • ČTK / David Taneček

Martin Kaut se při návratu do pardubického dresu dostal i do potyčky s Tomášem Marcinkem • ČTK / David Taneček

Dynamo sice vedlo po první třetině 2:0 díky gólům Jana Mandáta a Valentina Claireauxe, vysoké manko z úvodního souboje ale smazat nedokázalo. Ve druhé třetině naopak vyrovnali Martin Růžička a Milan Doudera. Juraj Mikuš do druhé přestávky ještě vykřesal pro Východočechy naději, ale Lukáš Jašek dal ve 48. minutě hostům prakticky jistotu.

Pardubičtí začali s velkou chutí a výrazně aktivněji. V deváté minutě si vynutili Gernátův faul, ale při přesilovce nechybělo mnoho, aby je nachytal při výpadu hostů Roman. Pak ale Svačina na druhé straně nádhernou přihrávkou našel Mandáta, který otevřel ranou bez přípravy skóre.

Ve 13. minutě zkoušel Blümel „Forsbergův blafák“, ale gólman Kořenář se dokázal v brankovišti natolik roztáhnout, že puk zastavil. Roman mohl vyrovnat, jenže proti byla branková konstrukce. Místo toho zvýšil naopak přízemní ranou Claireaux, který vypálil chytře přes Douderu.

SESTŘIH: Pardubice - Třinec 3:3. Oceláři slaví pohár! Remíza v odvetě finále stačila

Ve 25. minutě už mohly být dokonce účty vyrovnané, jenže Vála rozezvučel povedenou ranou pouze tyčku. Vzápětí neuspěl opět Blümel. Po Kolářově faulu museli domácí do čtyř. Holland tvrdě atakoval Zadinu, který se jen ztěžka zvedal z ledu, ale poté se do hry vrátil.

Kanonýr Růžička z prostoru mezi kruhy stihl ještě početní výhodu zužitkovat a snížil. Při hře ve čtyřech na obou stranách krátce po polovině zápasu ujel Vrána, ale Kacetl si prostor mezi betony dobře pohlídal.

Ve 34. minutě minul Roman tečí po skvělé Vránově nabídce prázdnou branku, ale stále ještě úřadující extraligové šampiony z loňského roku to nemuselo dlouho mrzet, neboť o chvilku později vyrovnal Doudera.

Na stranu Pardubic pak převážil skóre sice ještě před druhou přestávkou Mikuš, ale to bylo ze strany domácích už vše. Po ráně Zadiny nakonec uzavřel výsledek ve třetím dějství úspěšnou dorážkou Jašek.

Původně vyhlášená prémie milion korun pro vítěze a půl milionu poraženému se o něco snížila. Třinec získal 800 tisíc a Pardubice 400 tisíc korun. Za vším je solidární gesto směrem k oběma semifinalistům, na němž se oba celky před startem finálové série dohodly. Hráči Plzně a Liberce totiž nemohli nastoupit do semifinálových soubojů kvůli nákaze koronavirem. Přesto se podělí o zbývajících 300 tisíc korun.

Hlasy trenérů:

Michal Mikeska (Pardubice): „První třetina skvělá: rychlost, střelba, góly. Druhou třetinu jsme si rozkouskovali mnoha vyloučeními. Tam se ta hra výrazně zbrzdila. A třetí třetina byla asi nejvyrovnanější, bohužel se nám nepodařilo to manko dohnat. Soupeři gratulujeme k vítězství v celém turnaji, ale do naší kabiny posíláme velkou pochvalu jak za poslední utkání, tak i za celou přípravu, která nám vyšla skvěle.“

Václav Varaďa (Třinec): „První třetina byla z našeho pohledu hodně slabá. Tam jsme tahali za kratší konec, málem to domácím vyšlo, aby už tam dohnali tu ztrátu, kterou měli. Poté jsme si řekli pár slov a myslím, že jsme přidali. Samozřejmě nám pomohly ty dva góly, které jsme dali. I když domácím tam padl ještě gól v přesilovce čtyři na tři, cítili jsme, že ten zápas bychom mohli zvládnout. Po gólu na 3:3 už si domácí přestali věřit.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:35. Mandát, 18:07. Claireaux, 37:41. Mikuš Hosté: 29:23. Martin Růžička, 36:03. M. Doudera, 47:06. Jašek Sestavy Domácí: Kantor (Klouček) – Vála, Nakládal (C), Mikuš, Holland, S. Zacharčuk, J. Kolář (A), Hrádek – M. Kaut, R. Kousal, Tybor – Mandát, Poulíček, Svačina – Blümel, Claireaux, Kusý – Machala, Anděl, Zeman. Hosté: Kořenář (Štěpánek) – Gernát (A), M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Zadina, Marcinko, Jašek – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Roman, Dravecký (C) – Hrňa. Rozhodčí Jeřábek, Hejduk – Kájínek, Hynek Stadion enteria arena Návštěva 1920 diváků

