Trličík o Vítkovicích: Sedm hráčů s příznaky. Další by se dřív neřešili

Jak se u vás situace vyvíjela?

„Od úterý přicházely zprávy od hráčů, že mají příznaky možného COVIDU. Každý den konzultujeme zdravotní stav s vedením, takže to začali řešit. Protože případů bylo během úterka hodně. A musím říct, že i ve středu před testováním přibyli další.“

Hodně znamená co?

„Sedm hráčů v této chvíli s jasnými příznaky. A další se taky necítí. Ale ti jsou v takovém stavu, jaký se v minulosti vůbec neřešil, nějak se to překouslo, ale teď se to prostě řeší jinak. Sedm hráčů má ale příznaky takového vážnějšího charakteru.“

Jaké jsou příznaky?

„Nejsou úplně u všech stejné, ale základem je teplota, zimnice, bolesti kloubů. U někoho bolesti v krku, bolesti na průduškách. Někdo má únavu šílenou, že ani nemůže zvednout ruce. Je to různorodé.“

Realizační tým je v pořádku?

„Relativně ano. Jestli tady Darek Stránský (kolega asistent) má nějakou rýmičku, tak je to jen klasická rýmička z přechodů led - slunce. Jinak nic.“

Během přípravy se vám koronavirové problémy vyhýbaly, čemu připisujete aktuální nárůst? Souvisí to třeba i s tím, že děti hráčů začaly chodit do škol?

„Vůbec nevím, tohle je těžké zkoumat. Už v přípravném období odpadala jiným klubům spousta zápasů, ať už preventivně nebo kvůli nemoci. Teď to bohužel potkalo nás.“

Dlouhodobé zdravotní problémy mají Irgl a Hruška, i proto jste na měsíc angažovali Vojtěcha Poláka. Jak jsou na tom ostatní?

„Kromě Zbyňka a Hroudy netrénoval brankář Míra Svoboda, během posledního přípravného utkání se zranil. Nic vážného, ale i on patří na seznam zraněných. Plus obránce Jesse Dudas, který nehrál ani jeden zápas. Stále se léčí, vyšetřuje a ujasňujeme, jak k tomu přistoupit dál. Trénoval, i chtěl hrát, ale jde to u něho ve vlnách od dobrého k špatnému.“

Jak to bude po oznámení výsledků testů?

„Pokud budou kluci negativní, hrajeme další zápas v neděli v Hradci. Kdyby byl někdo pozitivní, následovala by desetidenní karanténa pro všechny a pak opakované testy.“