Motor při návratu poznal krutou realitu. Prospal bugr nespustil

Choreo fanoušků Motoru připomínající sedm let staré stěhování extraligy z Českých Budějovic do Hradce Králové • Michal Beránek / Sport

Sedm let snily, až se přihrnou zase zpátky. Třikrát to zkoušely České Budějovice marně přes baráž, do extraligy se dostaly až na jaře jako vítěz základní části 1. ligy. A teď to přišlo. Konečně! Zásadní chyba? Velký svátek se proměnil v horor. Motor ani neblafl a už prohrával 0:3, nechytil se. Nakonec nakoupil od Hradce porážku 1:5. „Už nejsme v Chance lize, klukům se dostalo poznání, jak se hraje o patro výš,“ uznal trenér Václav Prospal.

Zlý sen? Z pohledu Českých Budějovic se chce říct: „Kéž by“. Spíš se z lákavých představ probudily do kruté reality. Takhle se dá popsat restart Motoru v extralize po sedmi letech. Ano, u haly se točí českobudějovické pivo, klub má hezkou halu, na hokej nadržené fans a hezké dresy. A tím výčet pozitiv z úvodního vystoupení nováčka v elitní soutěži končí.

„Měli jsme katastrofální vstup. Snad po třech minutách, nebo kolik to bylo, ani přesně nevím, jsme prohrávali 0:3,“ pronesl trenér Václav Prospal. Seděl v improvizovaném tiskovém středisku na tribuně a v košili se opíral o židli. Nezuřil, spíš byl zklamaný, jak velký den dopadl.

Vlastně to vypadalo, jako kdyby Motor hrál podle pravidel z ministerstva zdravotnictví, ne podle not svého trenérského štábu. Od začátku dodržoval kolem svého gólmana velké rozestupy, za což Mountfield oplácel puky v síti Marka Čiliaka. Stačilo 222 sekund, Hradec vedl 3:0. Hotovo. Byl to velký cvrkot, nedivíte se, že si Václav Prospal přesně nevybavil, za kolik minut dorazila katastrofa. Tři, nebo čtyři? To máte jedno. Hlavní sdělení zní, že domácí parta se z průšvihu a v defenzivní činnosti z hodně naivního hokeje už nevyhrabala.

Vedle haly pak spustila koncert skupina Harlej. Na českobudějovický vstup by se hodil její song „Vostuda“. Snad ho pro jistotu tento večer z repertoáru škrtla. „Hokej je o soubojích, kdo víc chce puk. A my ho prakticky první tři minuty vůbec neměli,“ pokrčil rameny Prospal.

Přitom jste hlavně z tribun cítili tu obrovskou vášeň Hradci vyčinit, ukázat mu, že jižní Čechy nezapomněly na akci z roku 2013, kdy Miroslav Schön zabalil hokejový krám a přestěhoval extraligovou licenci Mountfieldu pryč. Na kostce běželo video se starými výstřižky z novin. Fans před zápasem pískali a pokřikovali, jakmile se někdo v dresu Hradce objevil na ledě. Soupeř je nepřestal dráždit ani na konci, kotel, kde se ještě smělo stát, si málem vykřičel plíce. Však si pak Radek Smoleňák užil pár sekund a taky domácím fans po utkání zatleskal.

SESTŘIH: České Budějovice - Mountfield HK 1:5. Hořký debut nováčka, poprvé se trefil Hronek

Podkopnutí Christova? Faul to byl, dodal Prospal

Představení na ledě plány na sladkou domácí pomstu rychle odfouklo. Byly to dva jiné světy, dva úplně jiné příběhy. Motor se chtěl hodně srážet, být agresivní a využít nabuzené hlediště, ještě víc ho žhavit. Jenže hodně fauloval a často těžce chyboval. Hradec místo toho hrál a vyhrál.

Václav Prospal umí občas překvapit, v lednu 2019 uspořádal tiskovou konferenci v kabině, když České Budějovice prohrály doma s Porubou 0:4. Porážku chtěl nechat vysvětlit hráče, ať si ji vyžerou. Teď by kvůli koronarežimu nic takového možného nebylo. Prospal dorazil na tiskovou konferenci za střídačky v klidovém režimu. Dobře věděl, že teď nemá cenu spouštět nějaký veřejný bugr. „Už nejsme v Chance lize, klukům se dostalo poznání, jak se hraje o patro výš,“ trefně pak zápas glosoval.

Do rejstříku chyb patří i moment, kdy Vít Christov nešikovně podkopl soupeře a od rozhodčího Antonína Jeřábka dostal trest na pět minut a do konce utkání. Hodně se divil. Chtěl se pak ještě ze střídačky hádat. Někdo z trenérů ho v tu chvíli ale rázně okřikl, ať nediskutuje. „Ani nevím, jestli to mohu komentovat. Faul to samozřejmě byl,“ jasně uznal Prospal.

České Budějovice - Mountfield HK: Christov dostal trest 5 + do konce utkání

Hradci dost věcí zafungovalo, byl silný v koncovce. Nabídnuté tutovky proměnil, výborně se uvedl Filip Hronek . Obránce Detroitu byl vidět hned od začátku, při přesilovce posílal střílené nahrávky před branku, jednou se trefil, přidal pak i jednu asistenci. „Hrál za nás jedno přípravné utkání, kde se ještě malinko rozkoukával. Trochu jsme si něco pak ukázali a vysvětlili. A teď zahrál parádní zápas, skvělý výkon,“ ocenil ho i kouč David Kočí, který má na starosti beky.

To obránci Motoru musí rozebrat, jak nedůrazní a nedůslední byli kolem svého brankáře Marka Čiliaka. „Nemůžu říct, že by kluci přestali pracovat, to ne. Ale Hradec u nás zaslouženě vyhrál,“ dodal Prospal.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:11. Plášil Hosté: 00:08. Orsava, 01:14. Hronek, 03:42. R. Pavlík, 17:07. Lev, 24:34. Smoleňák Sestavy Domácí: Čiliak (Patera) – Slováček, Vydarený, Plášil, Pýcha, Pavel, Allen – Holec, Venkrbec, Christov – Z. Doležal, R. Přikryl, Beránek – D. Voženílek, Prokeš, Jonák – Karabáček, Gilbert, M. Novák. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel, Hronek, Jank, Blain, Šalda, F. Pavlík – Orsava, Cingel, Smoleňák – J. Sklenář, V. Růžička, Kelly Klíma – Perret, Kevin Klíma, Lev – R. Pavlík, Koukal, Jergl – R. Pilař. Rozhodčí Jeřábek, Svoboda – Pešek, Malý Stadion Budvar aréna Návštěva 3710 diváků

Madeta Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE

Mountfield HK Vše o klubu ZDE