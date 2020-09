Prospal po další prohře Motoru: Hokej se hraje 60 minut, ne jen 49…

Na tiskovou konferenci po prohře v Mladé Boleslavi nepřišel Václav Prospal v dobré náladě. Měl důvod, jeho Motor nezvládl ani druhý extraligový zápas v nové sezoně. „Vůči našemu poslednímu zápasu přišlo trošku zlepšení. Hokej se ale hraje 60 minut, ne jen 49. Do doby, než si to uvědomíme, tak zápasy budou probíhat v podobném duchu,“ krátce zhodnotil zápas.

Motor nicméně i v Mladé Boleslavi tahal za kratší konec provazu. V první třetině se dostal jen ke čtyřem střelám. Nějaká pořádná šance? Takovou byste hledali marně. Tlak v přesilovce? Taky ne. Naopak se hosté prezentovali nepřesnou a často čitelnou kombinací i okénky v obraně, které domácí využívali pro přečíslení. A tak nováček nakonec mohl být i rád, že do kabin se odcházelo za stavu 1:0 pro domácí.

„Přijeli jsme sem s určitým plánem, ten vám tady nebudu vysvětlovat. Ale podívejte se, jak jsme dostali první gól. Řekneme si, že budeme hrát disciplinovaně, nastoupíme do zápasu, necháme se dvakrát vyloučit a druhá přesilovka skončí u nás v šibenici. To určitě není dobrý,“ čertil se Prospal nad první třetinou.

Ve druhém dějství přišlo zlepšení. Motor si už dokázal vytvořit tlak v přesilovce, dostal se do šancí a především k nečekanému obratu. Vyrovnání zařídil Martin Novák, jehož před brankou nastřelil Zdeněk Doležal, o tři minuty později se z přečíslení čtyř na dva prosadil Jakub Suchánek. Jenže vyrovnání přišlo hned za 86 vteřin.

„Podařilo se nám dát dva góly, dostat se do vedení, ale bohužel ho neudržíme dostatečně dlouho, že jo. Nechci říkat, že soupeř nebyl v zápase, ale z celkem nenápadné akce se vrátí zpátky na remízu. Skončí druhá třetina a pak už je to jen kdo s koho. A my tu situaci ve třetí třetině nezvládli,“ vrátil se kouč opět k nepovedenému závěru.

Rozdílovou trefu Jana Stránského na 3:2 se Prospal ještě snažil smazat trenérskou výzvou. Rozhodčí po dlouhé konzultaci u tabletu ale nedovolené bránění gólmana neshledali. Motor si tak na první extraligové body po návratu musí ještě počkat.

