Tráva, kam se podíváš. Litvínov se loučil s kapitánem. Tým nehrál 11 dní

Čínský virus míchá extraligou. Hned na začátku se zrovna v Litvínově přesvědčili, jaké nástrahy taky můžou hokej v časech korony provázet. Místo původně nalosovaných Vítkovic dorazil pod Krušné hory coby náhrada hradecký tým. Kvůli karanténě musela Verva odložit už první utkání v Brně.

„Dostal jsem pár esemesek, že musíme budit velký respekt, když nám vypadli první dva soupeři, ale to byla jen ironie,“ pravil ještě před utkáním generální ředitel klubu Pavel Hynek. Všechno se ale podařilo zajistit rychle. „Tím, že vypadlo Brno a další soupeř byl volný, domluvili jsme se okamžitě. Pak se ozval Třinec. O víkendu hrál ve Varech, má to po cestě. Takže jsme si vložili úterní kolo. Dokud jsme zdraví, chceme hrát co nejvíc zápasů,“ líčil Hynek.

Na sehrání odložených utkání platí lhůta čtyřiceti dnů. Vítkovice musely do desetidenní izolace, ale s Litvínovem už našly termín koncem října. „Nikdo taky neví, jak to bude o reprezentačních pauzách, kdyby se nekonalo Euro Hockey Tour, mohly by se tam najít další. Ale teď jsme rádi za to, že jsme našli shodu s Hradcem a Třincem, a můžeme začít,“ dodal litvínovský šéf.

V hledišti se nesešla ani nejvyšší povolená návštěva, necelých 1900 diváků, ale v ochozech by to i tak vypadalo jako v přípravě, když se dostaví zajímavější soupeř. Zápas to byl vyrovnaný, ale góly střílela spíš rozehranější družina trenéra Vladimíra Růžičky , která měla v nohách už čtvrteční souboj v Českých Budějovicích. Jakub Orsava dal gól z trestného střílení a na jeden nahrál. Po dvou utkáních má pět bodů (2+3).

„Diváci i v tomhle počtu fandili, snažili se, jenže situace je bohužel taková, jaká je. Musíme se s tím nějak vyrovnat a zvládat to i před menším počtem lidí. Prožíval jsem to jako každý zápas, nesoustředím se na to, jestli je víc nebo míň lidí. Snažíme se hrát, jako by byl plný barák, i když by atmosféra byla samozřejmě jiná. Ale jsme rádi, že jsme už aspoň nějaký zápas odehráli. Ta pauza byla dlouhá, nehráli jsme jedenáct dní. To nám trošku chybělo, uvidíme, jak to bude dál. Snad už těch karantén moc nebude,“ vykládal jeden ze dvou litvínovských střelců Patrik Zdráhal.

První útok, kde nastupoval s Jarůškem a Mahbodem, byl na domácí straně nejvíc vidět, ve druhém zase Tomáš Pospíšil jako by si vzpomněl na skvělý závěr minulé sezony. Krásným věšákem snížil na 2:3. Litvínovu to však nestačilo. „Naše hra nebyla až na nějaké úseky špatná, ale prohráli jsme. Mají jednu z nejlepších obran v lize, hodně fyzických hráčů. A když hraje Hronek , je to znát, to je určitě nejlepší bek v Česku,“ dodal Zdráhal.

SESTŘIH: Litvínov - Mountfield HK 2:4. Východočeši jsou stoprocentní, trefil se i Růžička

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:48. P. Zdráhal, 44:28. Pospíšil Hosté: 04:24. R. Pavlík, 23:21. Jank, 27:21. Orsava, 50:47. V. Růžička Sestavy Domácí: Godla (Honzík) – Irving, Ščotka (C), Balinskis, Cibulskis, Kudla, Štich (A), L. Doudera – P. Zdráhal, Mahbod, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš – Látal, M. Hanzl (A), Petružálek – Zygmunt, Gerhát, M. Havelka. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Hronek, Jank, Blain, Šalda, F. Pavlík (A), R. Pilař – Orsava, Cingel (C), Smoleňák – J. Sklenář, V. Růžička, Kelly Klíma – Perret, Kevin Klíma, Lev – R. Pavlík, Koukal, Jergl. Rozhodčí Pešina, Šindel – Gerát, Zíka Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 1298 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 2 2 0 0 0 11:2 6 2. Mountfield 2 2 0 0 0 9:3 6 3. Plzeň 2 1 0 1 0 7:6 4 4. Třinec 1 1 0 0 0 5:2 3 5. M. Boleslav 2 1 0 0 1 7:5 3 6. Sparta 2 1 0 0 1 6:5 3 7. Olomouc 2 1 0 0 1 5:5 3 8. K. Vary 2 1 0 0 1 5:7 3 9. Pardubice 2 0 1 0 1 4:9 2 10. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 11. Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 12. Litvínov 1 0 0 0 1 2:4 0 13. Zlín 2 0 0 0 2 1:7 0 14. Č. Budějovice 2 0 0 0 2 3:10 0 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

