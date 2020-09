COVID-19 drtí extraligu! Nakažení přibývají, týmy odkládají zápasy

Olomoucký bek Jan Švrček měl řeči k verdiktu rozhodčí a následně zamířil do konce zápasu do šatny • ČTK / Peřina Luděk

Olomoučtí mají po třech kolech šest bodů. Nyní je čeká velká výzva. Mohou být první, kdo tým Mountfieldu porazí. „Dvě výhry ze tří zápasů jsou výborné, ale nic to neznamená. Zápasů zbývá hodně a je potřeba nadále sbírat bodíky,“ zdůraznil trenér Hanáků Jan Tomajko na klubovém webu.

Jen čtyři celky mají zatím na kontě čtyři odehraná utkání: Pardubice, Zlín, Mladá Boleslav a právě Hradec Králové. Naproti tomu hráči Vítkovic a Brna do nového extraligového ročníku ještě ani nevstoupili, protože hned zkraje sezony museli do karantény. Východočeši ztratili jediný bod z 12, vévodí extraligovému pelotonu a sérii neporazitelnosti chtějí prodloužit.

„Vždy jedeme kamkoliv vyhrát. Chceme potvrdit tu dobrou šňůru v podobě tří venkovních výher a potvrdit ten dobrý start, co jsme do sezony měli. Bude to každopádně těžký zápas. Domácí jsou výborně fyzicky disponovaní, mají silnou obranu a dopředu mají šikovné kluky. Olomoucký tým navíc zdobí velká bojovnost,“ vyzdvihl útočník Jakub Lev.

Plzeň přišla o nedělní zápas v Litvínově. „V této těžké době člověk neví, co bude zítra. Spousta zápasů je odložena. My se ale musíme připravit na každé utkání, ať se hrát bude či ne. Je to naše živobytí, jsme za to placení, jinou práci dělat nemůžeme. Člověk neví, co bude, je to nepříjemné. Všichni to máme v hlavách, hokej je naše práce, musíme se však připravit, abychom podávali v každém následujícím zápase co nejlepší výkony,“ prohlásil útočník Jan Eberle.

Českobudějovičtí hráli dosud doma s Hradcem Králové a následně v Mladé Boleslavi. V obou zápasech shodně pětkrát inkasovali, celkové skóre mají 3:10 a na body zatím nedosáhli.

„Měli jsme nyní devítidenní pauzu od zápasů, tak jsme mohli alespoň kvalitně potrénovat a alespoň trochu dohnat tréninkové manko, které jsme nabrali. Na první vítězství čekáme již dlouho, takže zítra do Plzně, s níž jsme v přípravném poháru hráli vyrovnané zápasy, jedeme vyhrát,“ prohlásil pro klubový web asistent trenéra Aleš Totter.

Zápasy Pardubice - Sparta, Zlín - Třinec, Karlovy Vary - Litvínov, Vítkovice - Brno a Liberec - Mladá Boleslav byly kvůli potížím či testování některých týmů na nemoc covid-19 odloženy.

Bílí Tygři se ale svým divákům pod Ještědem přece jen představí, neboť se narychlo dohodli na odehrání předehrávky 19. kola proti Spartě. Oba velcí soupeři, kteří patří k hlavním favoritům soutěže, se díky dnešní změně utkají dvakrát za sebou. Už v pátek je čeká bitva 6. kola, hrát se ale bude na domácím ledě Pražanů v O2 areně.

Liberec bodoval dosud v každém vystoupení, po dvou vítězstvích a plném bodovém zisku ale v neděli nezvládli svěřenci kouče Patrika Augusty nájezdy v Hradci Králové.

„Zápas byl velmi bojovný, neměli jsme ho špatně rozehraný. Naštěstí jsme se na konci třetí třetiny stihli vrátit do utkání a ukázali naši sílu. Jsem rád, že jsme na konci ještě zabojovali. To myslím, že je super, a musíme se od toho odrazit, to je pro nás pozitivum. Škoda, že jsme odjížděli jen s jedním bodem,“ uvedl pro klubový web útočník Dávid Gríger.

Sparta bude usilovat o první bodový zisk venku v sezoně. Prohrála na úvod v Plzni 3:5 a v neděli v Mladé Boleslavi 2:4. V jediném utkání doma zdolala Zlín 3:0. „Nějak se nám to teď neschází dohromady, takové drobné věci neděláme dobře. Nedáme si přihrávku do hokejky, puky nám odskakujou. Není to úplně ono, nejsme v optimálním laufu,“ řekl trenér Pražanů Josef Jandač.

Liberci se Sparta pokusí oplatit porážky ze všech čtyř vzájemných soubojů v minulé sezoně i vyřazení ve čtvrtfinále letního Poháru Generali České pojišťovny.

Program hokejové Tipsport extraligy:

Úterý 29. září:

5. kolo:

18:00 HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové,

18:30 HC Škoda Plzeň - Madeta Motor České Budějovice (ČT sport).

Předehrávka 19. kola:

18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha.

Čtvrtek 1. října - předehrávka 6. kola:

18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice (O2 TV Sport).

Pátek 2. října - 6. kolo:

17:30 BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín, Madeta Motor České Budějovice - HC Vítkovice Ridera,

18:30 HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec (O2 TV Sport).

Neděle 4. října - 7. kolo:

16:00 Bílí Tygři Liberec - Madeta Motor České Budějovice, HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav,

17:20 HC Olomouc - HC Sparta Praha (ČT sport).

