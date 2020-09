Proč je Hradec na začátku sezony silný? Vycpaná brána i široký kádr

Vlétli do rozbouřené sezony ve velkém stylu. Po čtyřech zápasech Hradec Králové vévodí nekompletní a nesourodé tabulce, jediný bod mu utekl v duelu s Libercem. Co stojí za vydařeným rozjedem Mountfieldu?

Nenajdete trenéra, který by v extralize nechtěl mít v sestavě Filipa Hronka. Při přesilovkách umí vypálit dobře na teč i trefit hodní kouty branky. Má rychlost, sebevědomí, dává Mountfieldu velkou nadstavbu. A to si vezměte luxus, že Hradec má i další ofenzivní beky Zámorského, Blaina nebo Pavlíka.

5. Rozjezd na jihu

Když jste viděli první kolo, tak se chtělo říct, že v Českých Budějovicích by chtěl hrát každý. Motor působil přemotivovaně, start prvního zápasu vůbec nechytil. Hradec dal do čtyř minut tři góly, v pohodě vyhrál 5:1 a získal klid. Pak zvládl i vyrovnanější zápasy s Litvínovem a ve Zlíně, plus doma dokázal dotahovat vedení Liberce.

