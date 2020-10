Birner a spol. Parta, která drží role. Proč to v Liberci funguje?

Sparťan Ladislav Zikmund nedovoleně vrazil do libereckého gólmana Petra Kváči a zamířil na trestnou lavici • Michal Beránek / Sport

Michal Birner v minulé sezoně s parťákem Liborem Hudáčkem - ten mu zmizel do KHL... • Pavel Mazáč (Sport)

Michal Birner v minulé sezoně s parťákem Liborem Hudáčkem - ten mu zmizel do KHL... • Pavel Mazáč (Sport)

Michal Birner v minulé sezoně s parťákem Liborem Hudáčkem - ten mu zmizel do KHL... • Pavel Mazáč (Sport)

Ten, který hrabe celý zápas. Ten, který se skvěle hodí na oslabení. Ten, který pasuje k Michalu Řepíkovi. Takovou pozici si vybudoval v reprezentaci Michal Birner a takhle ho i fanoušci často vnímají. Má za sebou dvě mistrovství světa, olympiádu i Světový pohár s účastí hráčů NHL. V minulé sezoně naháněl Milana Gulaše v čele produktivity.

A že o něm stejně neřeknete, že je jedna z hlavních hvězd extraligy? Asi ne. Má takovou image, kterou si získal v národním týmu. Kde byla díra, tu vyplnil, protože zvládl jakoukoliv roli. „Hodně energický, bruslivý a dynamický hráč, který se nebojí dohrát soupeře. Má všechno, co hráč má mít. Ostatní umí nakazit pracovitostí, zavilostí," říká o něm někdejší liberecká hvězda Jaroslav Kudrna, který v klubu strávil čtyři sezony (2010-13).

Ale když mluví o jeho pracovním zařazení, neřadí ho tak vysoko jako třeba Milana Gulaše v Plzni nebo Petera Muellera v Brně. „Nevidím ho jako úplně odstřeleného hráče od ostatních, Birnerů je v týmu víc, i díky tomu mají správnou chemii. Když je zdravý a má formu, úplně v klidu vám rozhoduje zápasy. A když se mu nedaří, vezme za to někdo jiný. To dělá Liberec Libercem. Je to slušná mašina," rozvíjí svůj pohled Kudrna.

Michal Birner v ofenzivě

Birner ale taky dovede dělat rozdíl, zlepšovat hráče kolem sebe, což dokazují i statistiky. Samozřejmě, pořád dře, to je jeho hokej. Nevozí se dozadu na trojnožce, zapne turbo, když se má bránit.

Ale taky zvedá svoje spoluhráče, netěží z nich, přidává jim na nebezpečnosti. Už jenom tím, že je umí najít ve slotu, tedy v pomyslném lichoběžníku kolem branky, odkud padá nejvíc branek. Hodí se do kombinace, plus dovede dávat ošklivé góly.

Nikdy z něj nebude Marek Kvapil ani Libor Hudáček, byť bodování extraligy může klidně vyhrát taky. Spíš čekáte, že vedle něj vystřelí Michal Bulíř, dobrý bruslař s velkými ofenzivními schopnostmi. A tohle je liberecká síla, kterou nakousl Kudrna. Bílí Tygři mají v ofenzivě pestrý mix, kde každý má svoji roli. Když ji překročíte, skončíte, což poznal i Kvapil v play off 2019.

Tým nad individuality

Silnou zbraní je obousměrný centr Tomáš Filippi, vedle něhož mají řádit karlovarské posily Dávid Gríger s Tomášem Rachůnkem (zatím zraněný).

Tohle je však další liberecký rys, vychovává si hráče v Benátkách, ale dává jim čas. Většinou je obehrává ve třetí a čtvrté formaci. Hráče do prvních útoků si koupí, jako Rachůnka s Grígerem. Tady neberou jména, spíš typy hokejistů do systému, což většinou vyjde.

„Liberec si umí pořídit lídry, rozdílové hráče, dokáže je zaplatit," vidí i Kudrna. A organizace neblázní, když lídr odejde. Někdy ho nechá odejít sama.

Když třeba před rokem a půl Kvapil začal při finále dělat potíže, prostě ho tehdejší trenér Filip Pešán škrtl. Sérii proti Třinci (Liberec nakonec padl), dohrával bez něj.

„Na Kvapilově případu je vidět, že když se hráč plně nepodřídí potřebám týmu, v klubu jsou schopni se s ním rozejít a nahradit někým jiným v prakticky totožné kvalitě. Liberec si pečlivě drží kolektiv, na to velmi dbá. Vnímá, ze parta je víc nez jednotlivec, který si potřebuje honit ego. Upřímně, kdo má koule nevzít tak kvalitního hráče na rozhodující zápasy finále? To je pecka, že se tomu odhodlají. Nechodí to tak všude," všímá si Kudrna.

V hloubce sestavy má Liberec Tomáše Jelínka, silného bulaře, plus drsňáka Jaroslava Vlacha. Kolem nich pak nabalí hráče z Benátek, kteří si prošli systémem, zvykali si na něj v první lize, případně zase přivede pracanty viz Adama Musila. Tahle skupina si může říct časem o větší roh.

Třeba se to bude hodit, až na svoje kolečko směr KHL vyrazí zase Filippi, Bulíř nebo někdo další. Anebo, až bude časem potřeba, aby vládu předal Birner, byť ve 34 letech stále vypadá v české extralize pohybově skvěle.

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE