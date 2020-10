Polášek začal za Vítkovice skvěle: zastoupil Poláka, měl i velké déjá vu

Jako by ani neodešel. Adam Polášek se do rodného klubu vrátil po jedenácti letech. Pokračování kontraktu ve finské Tappaře se nedočkal, další případné nabídky ze zahraničí se komplikují kvůli koronavirové situaci. A tak se Polášek místo návratu do Sparty, kde v extralize hrával, domluvil s Vítkovicemi. Zatím na měsíční výpomoc.

„Jako by se nic nezměnilo,“ usmíval se Polášek po prvních trénincích s Vítkovicemi. „Když jsem tady hrál svůj poslední zápas, byl jsem v lajně s Lukášem Kovářem. To když jsme v roce 2009 vyhráli s juniorkou mistrovský titul. A teď jsem s ním v obraně zase, velké déjá vu.“

Do obrany vedle Kováře se Polášek postavil i v premiérovém extraligovém duelu Vítkovic v Českých Budějovicích. Ostravané museli start kvůli sedmnácti nakaženým COVIDEM-19 a následné karanténě odložit.

A právě Polášek i Kovář se hned v první třetině trefili. Polášek ve 13. minutě dorazil vlastní střelu do tyčky, když se pohotově zapojil do rychlého přečíslení. A Kovář uspěl s nahozením z rohu, které si do vlastní brány srazil Pavel Pýcha. Nebezpeční pak byli i v dalších situacích.

České Budějovice - Vítkovice: Poláškův důraz na brankovišti přinesl hostům vedení, 0:1

Vousatý bek s číslem 16 na zádech se zapojoval do oslabení i přesilovek, byl hodně aktivní. Po jeho střelách od modré měli Ostravané několik velkých šancí z dorážek. Největší Martin Doležal v 53. minutě za stavu 2:2. Ale trefil jen tyčku.

Polášek tentokrát zastínil i obnovenou premiéru další velké osobnosti Romana Poláka. Ten hrál ostře, skvěle blokoval střely (4), rozdal řadu hitů (byť mu statistici oficiálně připsali jen 2). Když u hrazení ostře dohrál Ondřeje Slováčka, dostal trest na 2+10 minut za vražení na hrazení. Přísný, protože Slováček se předklonil a z hitu byl osobní trest.

I proto měl suverénně nejvyšší porci minut na ledě Polášek. Byl na něm i při vítězné brance Jana Schleisse v prodloužení. Bude-li takto pokračovat, doma se dlouho neudrží. „Můj posezonní plán byl zůstat v zahraničí a pořád si myslím, že na to mám a venku se mi líbí,“ nezakrývá reprezentační bek ambice. „Na druhou stranu, doba je teď jiná. Byli jsme ve tmě, nikdo nevěděl, co bude, nikdo nikoho nepodepisoval, nikde nic nebylo. Teď jsem ve Vítkovicích a nechám na ledě maximum. Mám měsíc na to, abych to potvrdil třeba i k dalšímu angažmá, které třeba přijde.“

SESTŘIH: České Budějovice - Vítkovice 2:3p. Hosté vstoupily do sezony výhrou, Motor má první bod

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:37. Christov, 42:16. Beránek Hosté: 12:45. Polášek, 17:34. L. Kovář, 63:15. Schleiss Sestavy Domácí: Patera (Čiliak) – Pýcha (C), Plášil, Vydarený (A), Allen, Suchánek, Slováček, Pavel – Christov, Venkrbec, Holec – Jonák, R. Přikryl, Z. Doležal – M. Novák (A), Raška I, D. Voženílek – Karabáček, Prokeš, Beránek. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Barinka, Koch, R. Černý – L. Krenželok (A), Marosz, Schleiss (A) – V. Polák, J. Mikyska, Lakatoš – Šišovský, Dej, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Votrubec, Ševic Stadion Budvar aréna, České Budějovice

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE