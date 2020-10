Polákův ostrý návrat domů: sroloval soupeře za desítku, spustil potyčku

Je zpátky a soupeři to rozhodně cítí. Roman Polák (34) se po čtrnácti sezonách v NHL, kde bránil největší hokejové hvězdy, vrátil do Tipsport extraligy. Ve Vítkovicích dostal kapitánské áčko a hned při obnovené premiéře v Českých Budějovicích (3:2pp) mantinely pořádně duněly. Za ostrý hit na Ondřeje Slováčka dokonce dostal osobní trest na 2+10 minut za vražení na hrazení.

Vítkovicím, kde Roman Polák rozjížděl velkou kariéru, dal přednost i před dohráváním Stanley Cupu s Dallasem. Že přišel o parádní jízdu v play off a finále? Nad tím jen mávnul rukou. „Vyhrát Stanley Cup by byl krásný pocit, ale já už jsem ve finále jednou byl (v roce 2016 se San Jose) a když se pak prohraje a skončíte druzí, je to naopak velké zklamání,“ říkal Polák prorocky hned po svém definitivním rozhodnutí se do Dallasu nevracet.

Trefil to přesně. Stars ve finále padli s Tampou Bay Lightning 2:4 na zápasy. Přesně Polák trefoval i rivaly v Českých Budějovicích. Hned při svých prvních střídáních rozdal několik ostrých hitů. Statistici mu sice oficiálně napočítali jen dva, ale bylo jich mnohem víc. K tomu parádně blokoval střely (4).

Ve 32. minutě ovšem Polák podle rozhodčích důraz u mantinelu přehnal. Za dohrání Ondřeje Slováčka dostal osobní trest na 2+10 minut. Přísný, protože Slováček se předklonil a z hitu byl osobní trest. Do Poláka se hned navezl mstitel Jakub Suchánek, toho vzal pro změnu do kravaty Dominik Lakatoš. Za katr šli všichni.

I přes desetiminutovou pauzu odehrál Polák přes 18 minut čistého času (18:12). A v oslabeních byl druhý nejvytíženější (3:17) po Janu Štenclovi (3:33). Dvakrát vystřelil na bránu, v prodloužení se dravě tlačil i do technického zakončení. Ukázal, že pro Vítkovice může být i solidní posilou do ofenzivy. Nebylo by se proč divit. Když hrál extraligu během výluky 2012/13, nasbíral ve 22 zápasech 8 bodů (2+6).

„Domácí hráli dobře, agresivně, ale my jsme byli hodně efektivní,“ komentoval týmové vítězství v prodloužení trenér Mojmír Trličík. „V závěru jsme měli k vítězství blíž my. Za dva body jsme šťastní.“

Další duel hrají Ostravané v neděli proti Plzni (16). Pro vítkovické fanoušky to bude na nějaký čas poslední možnost vidět své borce v čele s Romanem Polákem naživo. Nadcházejících čtrnáct dnů se pak bude hrát extraliga bez diváků.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:37. Christov, 42:16. Beránek Hosté: 12:45. Polášek, 17:34. L. Kovář, 63:15. Schleiss Sestavy Domácí: Patera (Čiliak) – Pýcha (C), Plášil, Vydarený (A), Allen, Suchánek, Slováček, Pavel – Christov, Venkrbec, Holec – Jonák, R. Přikryl, Z. Doležal – M. Novák (A), Raška I, D. Voženílek – Karabáček, Prokeš, Beránek. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Barinka, Koch, R. Černý – L. Krenželok (A), Marosz, Schleiss (A) – V. Polák, J. Mikyska, Lakatoš – Šišovský, Dej, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Votrubec, Ševic Stadion Budvar aréna, České Budějovice

Z V VP PP P Skóre B 1. Mountfield 5 4 1 0 0 22:9 14 2. Liberec 5 3 0 1 1 17:11 10 3. Plzeň 4 3 0 1 0 15:10 10 4. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 5. M. Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 6. Sparta 5 2 0 0 3 13:12 6 7. Olomouc 4 2 0 0 2 9:13 6 8. K. Vary 2 1 0 0 1 5:7 3 9. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 10. Vítkovice 1 0 1 0 0 3:2 2 11. Pardubice 4 0 1 0 3 6:14 2 12. Č. Budějovice 4 0 0 1 3 7:17 1 13. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 14. Litvínov 2 0 0 0 2 5:10 0

