Laukova smůla na Ostravu. MS hrál 6 vteřin, teď bez diváků: Je to tu divné

Ostrava je pro karlovarského útočníka Jakuba Lauka zakletá. Na mistrovství světa do 20 let, na které se těšil několik let, tady odehrál všeho všudy šest vteřin. Než mu ruský útočník Jegor Sokolov zákeřně zrušil koleno a ukončil mu tím nejen šampionát, ale i šanci na posun z farmy do Bostonu Bruins v NHL. V 8. kole Tipsport extraligy hrál Lauko pro změnu v Ostravě bez diváků. „Naštěstí jsme vyhráli,“ děkoval týmu za vítězství 3:2.

Blesklo vám cestou do Ostravy hlavou, jak vám tady dopadlo mistrovství světa?

„Jo, říkal jsem na rozbruslení, ať mě vyfotí, ať mám vzpomínku dobrou. Když se hodilo úvodní buly, tak jsem se díval na časomíru, jestli už těch šest vteřin uběhlo. (usmívá se) Paradoxně mě to koleno po první třetině začalo píchat. Takže jsem to v hlavě měl. Tyhle vzpomínky jen tak nezmizí.“

Dával jste si pozor na první střídání, aby se na ledě nenašel nějaký vítkovický Sokolov?

„Koukal jsem hlavně na Romana Poláka, aby si mě někde nenašel. (usmívá se) Ne, ve hře se na to nesoustředím. Vnímám, že se to stalo, ale nic s tím už nenadělám.“

Pověrčivý evidentně nejste, číslo 13 jste si na zádech nechal...

„Mám ho asi od druhé třídy a když můžu, tak to neměním.“

Na mistrovství světa jste odehrál šest vteřin, teď jste hrál ligu před prázdnými tribunami. Máte na Ostravu smůlu?

„Nevím, asi to tak bude. Ostrava je celkově specifická. Zimák je velký a i když tu jsou diváci, tak to vypadá rozlehle. Teď se hrálo bez nich, to je úplně obrovská hala. Je to tady takové divné.“

Jak se hraje bez diváků?

„Přímo na ledě to nevnímáme. Ale na rozbruslení, nebo na střídačce, to je poznat. Není to nic příjemného. Každý by raději hrál před diváky, pro ně hokej hrajeme.“

Vyhráli jste 3:2, co vás dovedlo k bodům?

„Měli jsme hodně šancí, které jsme neproměnili. To nás provází od začátku přípravy, máme hodně vyložených šancí, které nedáme. Já sám jsem měl dneska asi čtyři šance, co jsem měl dát. Naštěstí jsme ubránili všechna oslabení a za to můžeme být jenom rádi. Vítězný gól jsme dokonce dali v oslabení, to bylo dobré. Kluci při mém faulu odvedli skvělou práci! Je to sem dlouhá cesta, tak jsme rádi, že se povezeme domů všechny body.“

Vy osobně jste v extralize stále na nule, ze čtyř zápasů jste nebodoval. Tíží vás to?

„Není to příjemné, trochu se ty body od nás, ode mě a od Davida (Kašeho), čekají. Naštěstí se do šancí dostávám, to je hlavní. Jednou se to musí zlomit. Třeba se to tam někde prostě odrazí a zase se to otočí. Ale možná pomůže i další pauza, že se trochu uklidním. Musím si na tom dávat více záležet a být týmu více nápomocný.“

Jaká pro vás bude další čtrnáctidenní pauza?

„Co na to říct? Nevím, budeme se muset udržovat v kondici, jak jen to půjde. Bohužel to nebude snadné, když se všechno zavřelo. Já naštěstí bydlím na vesnici, mám velkou zahradu a můžu tam aspoň běhat, cvičit nebo dělat cokoliv. Budu se prostě snažit udržet v kondici.“

Jaké to bude, vyjet po čtrnácti dnech znovu na led?

„Máme s tím docela čerstvou zkušenost, teď jsme měli desetidenní karanténu, takže jsme na to trošičku zvyklí. Ale mít takhle dvakrát v rychlém sledu pauzu, není nic úplně suprovýho. Takhle to prostě je a má to tak každý, takže se musíme přizpůsobit.“