Sparta venku: Brzký budík, zima, žádná šatna. Dobříš? Nejlepší stadion!

Vítr, zima, padající listí. Nevalná kvalita ledu a převlékání venku na lavičkách. Přesto všechno byli nadšení, že můžou zase po dlouhé době nazout brusle. Když zaklonili hlavu, neviděli střešní konstrukci, ale nebe. „Má to mouchy, ale stejně je to paráda,“ shodují se hokejisté pražské Sparty, kteří makají na otevřeném kluzišti v Dobříši. Takhle vypadalo jejich středeční ráno.

Budíček ještě za tmy. Dvě hodiny před východem slunce. Digitálky ukazují 5:30, když se většině sparťanů rozezvoní budíky. Rychlá snídaně a kvapem na zimák. V Holešovicích si sbalí bágly, někteří se rovnou soukají do výstroje. Pak nástup do autobusu směr Dobříš.

Po padesáti kilometrech vysedají u tamního zimního stadionu. Kluziště nemá střechu, splňuje tak parametry venkovního sportoviště, na kterém se na rozdíl od krytých arén dá v omezeném počtu dvaceti lidí trénovat.

Teploměr ukazuje přísných šest stupňů. Šatny na místě sice jsou, ale kvůli vládním opatřením se nesmí používat. No a tak se hráči převlékají venku na lavičkách. „Někteří kluci už sem přijíždí napůl oblečení. Tady pak jen obují brusle a pár chráničů,“ popisuje kapitán Sparty Michal Řepík. Všude kolem se válí otevřené tašky sparťanů.

Trénink začíná úderem osmé. Trvá hodinu. „Žádný nácvik herních činností, o taktice taky ani nebyla řeč. Jen jsme chtěli, aby kluci byli na ledě, sklouzli se. Pak jsme je nechali hrát pět na pět, potřebujeme tam mít prvek hry,“ říká trenér Miloslav Hořava.

Ani zima však kvalitní led nezajišťuje. Adam Zbořil, útočník Mladé Boleslavi, která v Dobříši rovněž trénuje, ho v žertu přirovnal k tomu na zimáku v Olomouci. „Led se hodně tříští. Půl hodinku to jde, pak už je to o dost horší. Je to hodně jiné. Fouká tu vítr, je chladno. Na druhou stranu jsme ale rádi, že vůbec aspoň nějaký led máme, kde můžeme přijet a trochu si zabruslit,“ přiznává Řepík.

Nálada je dobrá. Ze sparťanů je cítit radost, že mohou po týdenním půstu znovu obout brusle. Pobyt ve skříni však zřejmě těžko nesla pravá bota brankáře Michala Neuvirtha. Z brusle mu při jednom zákroku vypadává nůž. „To je zima! Vůbec necítím prsty,“ povídá směrem ke střídačce během toho, co mu kustod brusli spravuje.

V tom v nestřežené chvíli zafouká vítr a na led padá listí z opodál stojících stromů. Trenér gólmanů Petr Přikryl se chopí hrabla a začne plochu uklízet. Už v pondělí se jako čistič předvedl další kouč Josef Jandač. „A v pátek je to na mě! Máme normálně rozepsané služby,“ směje se Hořava.

Otevřený trénink Pražanů uspořádalo město Dobříš. „Nejlepší stadion na světě!“ křičí se smíchem do městské kamery Jan Buchtele. Vedle sedící spoluhráči poskakují, aby se zahřáli. „Čím dřív se jde ráno, tím je to horší. Dneska to je mazec. Pro mě je to ale opravdu hezká vzpomínka na hokejové začátky, kdy bylo často ještě mnohem horší počasí a větší kosa,“ dodává Řepík. „Pro některé mladé kluky to je možná vůbec poprvé na venkovním hřišti. Jsem rád, že si to taky zkusí,“ doplňuje Hořava.

Nakonec si ještě hráči dávají bazény. Přejezdy napříč plochou od jednoho konce k druhému. Z ledu potom pochodují zpátky k lavičkám, kde se osuší a převlékají do suchého. Bez sprchy. „Trochu nepříjemné to je, ale aspoň opravdu zavzpomínáme na mladá léta, jaké to bylo dřív. Navíc nejsme žádné panenky, abychom to nějakým způsobem nezvládli. Žádný velký problém to není. Převlíkneme se, nastoupíme do teplého autobusu a sprchu si dáme až v hale nebo doma,“ odmítá komplikace Řepík, zatímco za ním řve motor prastaré rolby, která už hladí led pro Mladou Boleslav, jenž má hodinový pronájem hned po Spartě.