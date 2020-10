Fotbal a hokej: Příští týden chceme (musíme) hrát! Prymula je pro

„Kolegové… Přes překotný, těžko předjímatelný a hlavně nepředvídatelný každodenní vývoj situace, je třeba přemýšlet pozitivně a věcně. Není cílem konstatovat, co nejde, ale přesně naopak. Na prvním místě je, a to bez diskuzí, odpovědný přístup a co největší eliminace jakýchkoli rizik šíření onemocnění! Možná to zní „ošoupaně“, ale nic není nad zdraví a život. A hokej také ne! K věci. „Na základě neustálého mapování a řešení situace s příslušnými úřady a hlavně odpovědnými osobami posílám aktuální informaci (noc/ráno). S vedením ELH připravíme během dnešního dne „restart“ soutěže s tím, že by mohla začít zhruba od poloviny příštího týdne. Pochopitelně za jasně daných podmínek, včetně zrychleného testování. Průběžně budete informováni a přizváni ke spolupráci… Lze tedy v tuto chvíli shrnout, že varianta, na které pracujeme, je začátek trénování v domovských podmínkách během dne až dvou a pokračování soutěže od poloviny příštího týdne. VÝHRADA: Může se stát cokoliv. Nyní je to takto.“