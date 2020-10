Pozor! Extraliga chystá comeback už příští týden. Podmínkou je testování

Kolektivní výjezdy do Dobříše nebudou nutné. Ani cesty do Polska či Německa na jiné odkryté stadiony. Hokejová Tipsport extraliga nabírá pozitivní zprávy směrem ke svému opětovnému rozjezdu. Podle informací iSport.cz vedení soutěže právě v těchto chvílích dává do kupy nový jízdní řád, kluby dostaly avízo, že se v následujících dnech mohou vrátit k přípravě ve vlastních arénách. Nejasno je zatím nad osudem Chance ligy.