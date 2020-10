Hokejový svaz píše politikům: Omezení dodržíme. Jen nás pusťte do práce!

Led v Mini WERK ARENĚ rozpustili a třinečtí Oceláři jezdí trénovat do polského Těšína. Ke škrtání nebo snižování platů ovšem úřadující mistři zatím nepřistoupili. • Michal Beránek (Sport)

Z hokeje míří další výzva pro vládu. Nechte nás hrát! Po výzvě kapitánů extraligových mužstev se teď připojil i Český hokej. Prezident svazu Tomáš Král a šéf extraligy Josef Řezníček poslali politikům dopis, kde vysvětlují, proč by se jejich sport měl rozjet. Podle informací Nedělního Sportu je reálné, že v pondělí by se měla potvrdit víc jak týden stará dohoda. Hokej i fotbal by měli dostat zelenou a příští víkend by mohl přijít restart obou soutěží.

Extraligové kluby mají mezi sebou dohodu, že minimálně pět dní potřebují společně trénovat. Po téhle době je reálné spustit soutěž naplno. Nehraje se už tři týdny a hlavní problém je, že vládní opatření zakazují týmům společně trénovat v uzavřených prostorech a stopka se vztahuje i na zápasy.

Minulý pátek se měla podepsat dohoda o výjimce, že profesionálové dostanou možnost hrát. Jenže z toho sešlo po zveřejnění kauzy bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Deník Blesk ho vyfotil, jak v noci vychází bez roušky z restaurace, která měla být zavřená. Od té chvíle ministerstvo začalo řešit svoje problémy. Dohoda o restartu soutěží šla k ledu.

Prezident Českého hokeje Tomáš Král a ředitel extraligy Josef Řezníček tak znovu žádají představitele státu o povolení tréninků, pokračování nejvyšší soutěže a udělení výjimky pro soustředění juniorské reprezentace před prosincovým mistrovstvím světa v Edmontonu. Obrátili se dopisem na premiéra Andreje Babiše, nového ministra zdravotnictví Jana Blatného, hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou a předsedu Národní sportovní agentury Milana Hniličku. Jednat by se o jejich prosbě mělo v pondělí. A podle informací Nedělního Sportu existuje reálná šance, že profesionální sport bude opět spuštěn.

Český hokej neprotestuje proti opatřením. Chce pouze výjimku, ať hokejisté mohou spolu trénovat a hrát zápasy. Další nařízení jsou připraveni dodržet, případně ještě doplnit. „V klubech Tipsport extraligy by byla zajištěna izolace hráčů a členů realizačních týmů včetně pravidelného testování před každým soutěžním utkáním, to znamená minimálně dvakrát týdně. Tři čtvrtiny hráčů a členů realizačních týmů navíc již nákazou prošly, což minimalizuje riziko jejího šíření,“ uvedli zástupci svazu.

Navíc chtějí speciální povolení pro bublinu české dvacítky v Litoměřicích. Hlavní hygienička Rážová akci původně povolila, jenže po zveřejnění kauzy ministra Prymuly najednou byla bublina problém. Český hokej slyšel, že teď to nejde. Argument? Nepřišel. „Naše juniorská reprezentace je jediná, která se nemůže připravovat. Na rozdíl od soupeřů nemohou reprezentanti v době, kdy do začátku vrcholného turnaje v jejich věkové kategorii zbývá osm týdnů, trénovat ani hrát zápasy,“ stojí v prohlášení. Kvůli tomu vzal aspoň Filip Pešán vezme aspoň několik hráčů z dvacítky s sebou na Karjala Cup do Finska. Odehrají jeden zápas s Ruskem a hlavně budou moci být na ledě.

Podle svazu měla reprezentační dvacítka pro přípravu ideální příležitost v Litoměřicích. „V akademickém centru Litoměřice, kde se ubytování, ledová plocha i posilovny nacházejí v jediné budově, je přitom možné uskutečnit přípravu v absolutní bublině s tím, že by na ni přímo navázal odlet na světový šampionát v Kanadě,“ upozornili Řezníček s Králem.

V dopise pak dodávají, že klubům začínají existenční potíže: „Některá města, která jsou majiteli a provozovateli zimních stadionů, uvažují vzhledem k výluce o rozpuštění ledových ploch, což by mělo další zásadní dopady na zbývající část sezony 2020/21.“

Ve čtvrtek se pod žádost o udělení výjimky z krizových opatření vlády, která by umožnila profesionálním hokejistům trénovat ve vnitřních prostorech hokejových stadionů a pokračování soutěží, podepsalo všech čtrnáct kapitánů mužstev z nejvyšší domácí soutěže. V tuto chvíli platí, že se kluby snaží se situací poprat jinak. Sparta, Plzeň, Mladá Boleslav a Hradec Králové jezdí trénovat na otevřené kluziště v Dobříši. Třinec, Pardubice a Vítkovice dojíždějí za přípravou do Polska a Karlovy Vary do Německa. Další kluby na tom pracují taky, jenže v Německu se tréninky nejspíš brzy zakážou.