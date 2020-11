Kometa jde do práce! Klub pomůže s učením dětí i se skládáním postelí

Led v DRFG Areně nebyl rozpuštěn. Kometa žije dál, chystá se na restart extraligy. Byť aktuálně mimo stadion. „Odstranění reklam by nás přišlo na dvě stě tisíc,“ informoval boss Libor Zábranský, jenž hodlá prozatím nabídnout příznivcům jinou zábavu. Od středy má klub na Kometa TV odvysílat historické zápasy týmu. Jako první vyběhne s památnou čtvrtfinálovou sérií proti Spartě v roce 2012. Začátek je v 18.30 hodin. V neděli budou na programu hned dva duely.

Bonus k přenosu? „Chtěl bych, aby rozhodující utkání komentoval některý z jeho účastníků. Mělo by se jednat o živé streamy, takže bude možná i interakce s našimi fanoušky,“ sdělil Zábranský na webu. „Ta série byla fantastická. Myslím, že si to všichni diváci užijí a společně si rádi zavzpomínáme. Ještě teď mám při vzpomínkách husí kůži,“ přiznal bývalý obránce. Archivní bitvy poskytla společnost BPA sport marketing.

Klub je aktivní i jinde a jinak. Zábranský zaslal oficiální dopis primátorce města Markétě Vaňkové a krajskému hejtmanovi Bohumilu Šimkovi. Nabízí v nich, že je Kometa připravena v případě potřeby jakkoliv pomoci. Odezva přišla záhy, ozval se radní Petr Kratochvíl. „Detailní informace ještě dostaneme. Ale vypadá to, že hráči vypomůžou se skládáním postelí v polní nemocnici,“ uvedl Zábranský, jenž hovořil i s Pavlem Pilerem, ředitelem Nemocnice Milosrdných bratří. V jednání je posílení administračního týmu o další členy z řad zaměstnanců Komety.

Už v rámci první vlny koronavirové krize rozváželi vyslanci klubu zdarma obědy samoživitelům. „Nyní jsme v kontaktu přímo se sociální správou a znovu bychom chtěli pomoct. Nechceme sedět s rukama v klíně a nadávat na to, že se nehraje,“ prohlásil majitel a hlavní trenér v jednom.

Jak Kometa pomůže rozvoz obědů

skládání postelí

posílení administrativy v nemocnici

učení malých školáků

Podle něj je víceméně morální povinností organizace jít příkladem a nezahálet. „Kometa se stala fenoménem, má obrovský vliv nejen na město Brno, ale na celou jižní Moravu. Myslím, že je jasně vidět, jakým směrem se chceme ubírat. Máme perfektní tým lidí v kancelářích a fakt, že nemůžeme hrát nebo trénovat, přece ještě neznamená, že nemůžeme lidi bavit a pomáhat jim. Uvědomuji si přesah sportu do společnosti a rozhodně nám není lhostejné, co se v republice děje,“ doplnil s tím, že je potřeba dát lidem v těžkých časech něco navíc.

Rozptýlit je, nabídnout alternativní zábavu. Umožnit jim, ať aspoň na chvíli vytěsní starosti z hlavy a baví se životem. „Všichni jsme neskutečným způsobem mediálně masírováni šílenstvím zvaným COVID,“ řekl Zábranský. „Společnost je ochromená a nikdo neví, co bude dál. O to víc je důležité, abychom my, kteří můžeme pomáhat a bavit, zabrali a opravdu se snažili.“

Vedlejší aktivity jsou jistě fajn a přínosné. Přesto si Zábranský hlavně přeje, ať jeho tým konečně zase vyjede na led a rozjede se extraliga. Aféra exministra zdravotnictví Romana Prymuly s noční návštěvou restaurace na Vyšehradě všechno znova zasekla. „Hodně věcí už bylo domluvených. My jsme sundali palubovku z ledové plochy a najednou to celé padne. Nerozumím, proč se to nedotáhlo do konce,“ povzdechl si. „Stejně tak nechápu, proč nemůžeme trénovat na domácím kluzišti. Některé věci mi absolutně nedávají logiku. Ale nejsem tady od toho, abych kritizoval. Musíme se s tím popasovat,“ shrnul boss brněnského kolosu.

