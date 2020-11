Ředitel Litvínova o těžké době: Ligu sjednotila. Na restart byl nejvyšší čas

Příprava i průběh sezony připomíná EKG vážně nemocného pacienta. Litvínov šel po nástupu jako první do karantény, jakmile se extraliga promořila, zamkla vláda pod zámek i všechny soutěže. Restart profesionálních soutěží už byl jednou na spadnutí. Jenže noční slezina v restauraci v prostorách vyšehradské kapituly vše odsunula. Roman Prymula doministroval, nikdo jiný se hokejisty pustit do hal neodvážil. Trvalo další týden, než byl zákaz zrušen.

Extraliga znovu ožije, i když bez diváků. Oddechli jste si?

„Mohlo to být i dřív, ale hlavní je, že zvítězil zdravý rozum. Natahujeme montérky a vracíme se normálně do práce.“

Po Prymulově pádu to vypadalo, jako by osud sportu nikdo z dalších odpovědných nechtěl vzít na sebe. Neměl jste taky ten pocit?

„V situaci, kdy čísla vyletěla nahoru, nezbývalo nic jiného než respektovat nařízení. Hokej i fotbal argumentovaly testováním a promořeností. V hokeji činí přes sedmdesát procent, což představuje obrovské číslo. Byli jsme kousek od toho, aby se to povolilo. Jedním, řekněme, přátelským setkáním na Vyšehradě se to otočilo. Nám nezbývalo, než čekat a doufat, že se v nejbližší době rozhodne a my začneme zase hrát a pořádně trénovat.“

Co jste říkal tomu, že po nočním výletu ministra zdravotnictví se přes týden nedělo nic?

„Všichni tvrdí, že kdyby se nestala ta nešťastná událost s panem profesorem Prymulou, tak už to bylo povolené a hrálo by se. Situace byla nečitelná, jenže to neznamená, že bychom seděli na zadku a čekali, co přijde. Musím říct, že jak začalo přituhovat, APK to spojilo. Ve finále každý hájí svoje zájmy, ale dokázalo se to sjednotit. Na zasedání přišel i Tomáš Král (prezident svazu), s Josefem Řezníčkem (ředitel extraligy) a ve spolupráci s Milanem Hniličkou z Národní sportovní agentury udělali maximum. Představenstvo APK taky odvedlo strašně moc neviditelné práce.“

Fotbal měl zákaz, přestože se hraje venku, hokejisté dlouho nezaznamenali jediný případ nákazy a aspoň na elitní úrovni byli schopni zajistit předepsané podmínky. Přesto je házeli na jednu hromadu s ostatními. Nepřišlo vám to absurdní?

„Hlavní absurdita spočívala v tom, že když máte takovou promořenost, můžou vám z toho vypadávat už jen jednotlivci, kteří nenakazí ty, kteří nemoc prodělali. Ti už nejsou infekční, ale nesměli hrát. A v lednu, v únoru to zase vyprchá. Beru to ovšem tak, že jakmile vyskočila čísla, vláda nevěděla, kam dřív.“

Některé kluby sáhly k úsporným opatřením už během první vlny, nyní znovu. Jak jste reagovali na krizi u vás v Litvínově?

„Za měsíc říjen jsme sundali pětadvacet procent ze základní měsíční odměny s tím, že hráč nemůže jít pod padesát tisíc hrubého. Takže pokud bere šedesát tisíc, strháváme mu jen do padesáti. V každém týmu to však řešili jinak. Někde vzali už v květnu prémie a bonusy, někde patnáct procent na celou sezonu nebo víc, případně to měli odstupňované. My jsme teď sáhli na peníze poprvé. Zároveň je pravda, že někteří hráči to pocítili, už když v covidové době podepisovali nové smlouvy. Některých dalších se to finančně dotklo tím, že se jejich kontrakty revidovaly.“

Jak se hráči postavili k plošnému snížení platů?

„Situace není jednoduchá a její vážnost si uvědomili i hráči. Děkuju všem za vstřícný přístup. Prokázali, že v téhle těžké době projevili loajalitu ke klubu a zachovali se solidárně. Jsme jeden tým, což bych zdůraznil, protože jako tým jsme se na pětadvaceti procentech dohodli. A týká se to i trenérského štábu a managementu. Stejná procenta jsem strhnul sobě a manažerům okolo.“

Hrát by se mělo od pátku, někdo až od neděle. Je to tím, že kluby žádaly aspoň sedm dní do prvního zápasu, aby se předešlo zraněním?

„Každý tým se vyjádřil, jakou dobu potřebuje, aby se na první utkání připravil. Výchozí pozice jsou rozdílné, někdo trénoval jen na suchu, někdo měl možnost chodit na led. I proto by některé kluby šly hrát i dřív a dohnat nějaké zápasy. Stojí ekonomika, jsou zavřené školy a situace je opravdu kritická pro všechny. Ale byl nejvyšší čas začít, aby se soutěž mohla dokončit. V nahuštěném programu, ale dohrát. Jestli by to mělo stát dalších čtrnáct dní nebo měsíc, už se bavíme o zkrácené sezoně. A tu nikdo nechce.“

