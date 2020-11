ONLINE + VIDEO: Liberec vede 1:0 nad Třincem. Boleslav - Kometa 2:1

Defenzivní eso Filip Hronek se řítí do útoku • Pavel Mazáč / Sport

Mountfield vrátil úder díky esu Hronkovi

Domácí se snažili tvořit hru, ale příliš se jim nedařilo dostávat do šancí. Navíc brzy inkasovali, takže se opakoval scénář z pondělí, kdy šli do vedení rovněž hosté. Tentokrát předvedl v páté minutě skvělou akci Hruška, jenž poslal přihrávku před prázdnou bránu Lakatošovi a vyřadil tím ze hry prakticky celou obranu Mountfieldu i gólmana Mazance. Lakatoš situaci zvládl a puk umístil do branky.

V první polovině druhé části pokračoval podobný průběh, jen šancí přibývalo. V hradeckém dresu mohli skórovat Smoleňák i Růžička, ve vítkovickém Schleiss. Gólmani Mazanec s Dolejšem ale odolávali.

Přesto Královéhradečtí srovnali, a to zásluhou dvou nejzkušenějších hráčů. Koukal těsně po ubráněném oslabení poslal dlouhou přihrávku Smoleňákovi, jenž se vracel z trestné lavice. Kapitán provedl blafák precizně, Dolejš nestačil.

Ve 28. minutě trefil vítkovický Vojtěch Polák horní tyč tvrdou ranou ze strany. A od té chvíle začal hradecký tlak. Mountfield na ledě vládl, hrálo se prakticky jen v pásmu hostů. Obří příležitost měl Chalupa, ale Dolejš se stihl přemístit.

Domácí nápor měl jasný důsledek, Severomoravané byli často vylučovaní. V prvních pěti minutách třetí třetiny dokonce třikrát. Ve 45. minutě se jim to také vymstilo. Orsava poslal přihrávku Hronkovi, který trefil horní roh naprosto přesně. Hradecký obránce potvrdil velkou formu, na nedávném reprezentačním turnaji Karjala byl vyhlášen nejlepším bekem.

Hradec i po gólu útočil, přesto hosté mohli srovnat. Možnosti měli Krenželok a Kovář, Mazanec ale zasáhl. Skóre se přesto ještě měnilo. V 58. minutě dal šťastnou branku Hronek, jehož nahrávku srazila obrana za Dolejše. Hosté ještě bleskově snížili zásluhou Hrušky, na body ale už nedosáhli.

Ohlasy trenérů

David Kočí (Mountfield HK): "Jsme samozřejmě spokojeni se třemi body, ale také s hrou, která se diametrálně zlepšila proti výkonu, který jsme podali v posledním zápase ve Vítkovicích. Tam nám chybělo nasazení, teď jsme bruslili, šli do soubojů, dohrávali jsme je. Pokud nasazení máme, je to znát na vývoji utkání."

Darek Stránský (Vítkovice): "Utkání, které jsme s Hradcem hráli doma, se vlastně obrátilo. Domácí byli o kousíček živější. Především od druhé třetiny nás soupeř mačkal, jen naše urputnost ho nepustila do větších šancí, a proto byl výsledek po druhé třetině remízový. Pak rozhodla série vyloučení, přesilovky se nám nepodařilo ubránit. Body jsme mohli získat jen bezchybnou hrou, ale my jsme jednu chybu ve hře udělali."

SESTŘIH: Mountfield HK - Vítkovice 3:2. Vítězná odveta, dvěma góly zazářil Hronek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:37. Smoleňák, 44:29. Hronek, 57:43. Hronek Hosté: 04:29. Lakatoš, 58:02. Hruška Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Zámorský, Hronek, Blain, Jank, F. Pavlík (A) – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – J. Sklenář, V. Růžička, Kelly Klíma – Perret, Kevin Klíma, Lev – R. Pavlík, Koukal, Orsava – R. Pilař. Hosté: Dolejš (Mi. Svoboda) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Koch, Trška, R. Černý – L. Krenželok (A), Marosz, Schleiss – V. Polák, Hruška (A), Lakatoš – Dej, J. Mikyska, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Rozhodčí Šindel, Pešina – Šimánek, Zíka Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Mountfield HK Vše o klubu ZDE

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

Mladá Boleslav - Kometa

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:25. R. Zohorna, 52:00. P. Kousal Hosté: 45:55. Schneider Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Šidlík, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, Zbořil (A), Kotala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Klimeš (Vejmelka) – Freibergs, O. Němec (A), Pyrochta (A), Zbořil, Gulaši, F. Král – Zaťovič (C), Klepiš, L. Horký – Vincour, Rákos, Schneider – Matěj Svoboda, Kusko, Kunc – Plášek ml., Brabenec. Rozhodčí Pražák, Kika – Ganger, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréna

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

Karlovy Vary - České Budějovice

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:17. Zábranský, 32:57. Zábranský Hosté: 02:03. Z. Doležal, 08:16. Jonák Sestavy Domácí: F. Novotný (Bednář) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, Weinhold – Lauko, D. Kaše, Flek – T. Mikúš, Vildumetz, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Čiliak (Patera) – Vydarený, Plášil, Pýcha (C), Slováček, Pavel, Allen – Jonák, Prokeš, D. Voženílek – M. Novák (A), R. Přikryl, Beránek – Christov, Indrák, Holec – Karabáček, Michnáč, Z. Doležal. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Votrubec, Ševic Stadion KV Arena, Karlovy Vary

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE

Madeta Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE

Liberec - Třinec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:23. Gríger Hosté: Sestavy Domácí: Kváča (Pařík) – Šmíd (A), Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Havlín – Birner (A), Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger – A. Musil, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Najman, Průžek – Šír. Hosté: Štěpánek (Kořenář) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Zadina, Marcinko, Chmielewski – M. Kovařčík, Jašek, O. Kovařčík – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Hrňa. Rozhodčí Šír, Hradil – Rampír, Špringl. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva Bez diváků. diváků

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

Olomouc - Zlín

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 19:21. Köhler, 26:59. Šlahař Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Škůrek, Vyrůbalík (C), Dujsík, Ondrušek (A), A. Rutar, Groch – Ostřížek, J. Knotek (A), V. Tomeček – J. Káňa, Čachotský, Kucsera – Olesz, Nahodil, Kořenek – Burian, Mácha, Bambula. Hosté: Kašík (Huf) – Řezníček, Nosek (A), Ferenc, Gazda, Žižka (C), M. Novotný, Suhrada – Köhler, Fryšara, J. Ondráček – Okál, Honejsek, Šlahař – Sebera, Herman, Karafiát – Kubiš (A), P. Sedláček, Václavek. Rozhodčí Oldřich Hejduk, Petr Úlehla – Ladislav Lučan, Milan Kis Stadion Zimní stadion Olomouc

HC Olomouc Vše o klubu ZDE

PSG Berani Zlín Vše o klubu ZDE