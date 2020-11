Zadina dvěma góly sestřelil Tygry. Naznačil, jestli zůstane v Třinci

Posledně prohospodařili třígólový náskok. Proti Kometě nakonec místo jasných tří brali body dva. Filip Zadina se na výhře 4:3 v prodloužení podílel gólem a asistencí. „Dobrý zápas, ale příště to může být ještě lepší. Slibuji,“ naťukal po duelu na svůj twitterový účet.

Předsevzetí splnil beze zbytku. Dal dva góly, a zařídil, aby si Oceláři z ledu Liberci odvezli všechny body a dál zůstali na vítězné vlně. „Rozjížděli jsme se ale pomalu, ve druhé třetině jsme však ukázali, jak velký tým jsme. Ve třetí části jsme si to pak pohlídali. Zatím nám to funguje, oba gólmani chytají skvěle. Děláme pro vítězství maximum, jsme rád, že to takhle šlape,“ říkal po utkání.

V předsezónní přípravě mu trenér Václav Varaďa vyčítal zbytečná vyloučení. Tím začal svůj zápis v utkání Zadina i tentokrát. Na startu druhé třetiny při napadání krosčekoval obránce Liberce, a schytal dvojku. O sedm minut později ji odčinil parádní trefou, kdy v přesilovce pět na tři konečně propálil jinak skvěle chytajícího Petra Kváču. Po gólu řval jako lev. Bylo patrné, že z Ocelářů v tu chvíli spadlo závaží. Do té doby měli spoustu šancí, ale vždy ztroskotali na svém bývalém parťákovi. Právě Kváča totiž před sezonou vyměnil Oceláře za Tygry.

Gól to byl sporný. Ač ve třech, domácí kapitán Petr Jelínek pláchnul dopředu za nahozeným pukem, když v tom proti němu vyrazil gólman Jakub Štěpánek. Podmetl ho, a Třinec z následného kontru udeřil. „To oslabení jsme odehráli velmi dobře, když už jsme to měli skoro celé odbráněné, došlo tak k hodně kontroverznímu zákroku brankáře na našeho útočníka. Soupeř pak z přečíslení pět na dva vyrovnal. Pak to ale rozhodl druhý gól, ten byl klíčový,“ přidal svůj pohled domácí kouč Patrik Augusta.

O druhý zásah, který byl nakonec vítězný, se znovu postaral Zadina. „Tak to byl jinačí náhoďák!“ bylo slyšet ze střídačky Ocelářů, když na ní vítali šťastného střelce. „Je to tak. Byl to fakt náhoďák. Otočil jsem se, plácnul jsem do toho a Kváčovi to tam nějak propadlo. Abych pravdu řekl, tak ani nevím jak,“ culil se Zadina, který má v sezoně po třech odehraných utkáních na kontě už čtyři zářezy.

Už tak skvělou náladu mu ještě vylepšila zpráva, že se ve svém mači dvakrát trefil i kamarád Filip Hronek, který válí za hradecký Mountfield. „Fákt? Tak to je skvělý! To mám radost s ním,“ vyhrkl nadšeně.

Z výkonů Zadiny jsou v Třinci nadšení. Klíčová otázka nyní je, zda zůstane šestka draftu NHL z roku 2018 pod Beskydy i dál. Aktuální dohoda vyprší v polovině listopadu, tedy už za pár dní. „Zatím nevím. Čekám, co se stane v Americe po nových volbách. Rád bych tady byl, co nejvíc pomohl týmu, a pak se připojil k Red Wings,“ prohlásil.

Svůj zájem o jeho co nejdelší setrvání vyjádřil také Varaďa. „Jsme rádi, že je nadále u nás. Poctivě trénuje, je připraven velmi dobře. Komunikujeme s Detroitem, aby u nás mohl Filip pokračovat až do nejpozdější možné doby tak, aby se dál podílel na skvělém startu, který zatím prožíváme.“

Liberec - Třinec: V signalizované výhodě se prosadil Gernát a pojistil vítězství, 1:3

Start je to pro Oceláře opravdu impozantní. Z 15 možných bodů jich zatím vykutali hned 14! To všechno navíc při impozantním skóre 25:11.

Proti Liberci navíc ukázali i velkou vůli, když otočili nepříznivě se vyvíjející zápas, v němž to chvílemi pořádně vřelo. „Bylo hodně těžké se udržet koncentrovaný. Já jsem emotivní člověk, chci vyhrát za každou cenu. Nějaké fauly byly, nějaké ne. To je hokej, rozhodčí na to mají svůj pohled,“ přidal Zadina. I přesto si však našel místo i čin fair play, kdy lídr Třince Petr Vrána odvolal na svou osobu faul. Od domnělého viníka Ladislava Šmída si vysloužil děkovné poplácání.

„Mezi těmito dvě týmy ani nejde, aby to bylo bez emocí. Je to tak vždycky a vždycky to tak bude. Je to dobře,“ řekl Varaďa. Když v závěru vrcholil tlak domácích, ujel do přečíslení v ponechané výhodě obránce Martin Gernát a třetí brankou večer definitivně zlomil.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE