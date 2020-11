Obrat Vítkovic rozjely Horkýže slíže. Dej: Začali jsme jezdit, máme charakter

Stylově vybraný song od slovenské kapely Horkýže slíže pro duel Vítkovic se Spartou v 17. kole Tipsport extraligy. „Máme blbý štart, to nevadí, na refrén sa čakať oplatí,“ dunělo v prázdné Ostravar Areně. Vítkovičtí jeli přesně podle těchto not. Po dvou třetinách prohrávali 0:3, jednu branku dostali při vlastní přesilovce. Vyhráli 5:4 v prodloužení. Čtyři góly vstřelili za 345 vteřin. „Ukázali jsme sílu a charakter,“ těšilo zkušeného vítkovického útočníka Rastislava Deje (1+1).

Jak jste divoký duel prožíval?

„Nevyvíjelo se to pro nás moc dobře, trošku sehrálo roli, že jsme ve středu hráli v Hradci Králové a Sparta měla volno, byla živější, šly jí nohy. Během chvíle to bylo 0:2, ale my jsme se nepoložili. Od druhé třetiny jsme začali jezdit, hráli jsme u nich v pásmu, na střely to bylo snad 20:4! Udělali jsme jednu chybu na 0:3, ale řekli jsme si, že to nezabalíme. Že stačí jeden gól a chytíme se. Věříme si, jsme silné mužstvo. Dostali jsme se do drajvu, přišly góly. Ukázali jsme sílu a charakter, velmi dobrý výkon.“

Co přesně jste si v kabině před poslední třetinou říkali?

„Že nás Sparta nepřehrávala. Bylo to sice 0:3, ale my jsme věděli, že hra neodpovídala výsledku. Tohle jsme si říkali. Důležité bylo dát gól na 1:3, to byla naše motivace. Klobouk dolů před všemi, od gólmana po útok.“

Psychiku vám nenabouraly ani dva inkasované góly během 14 vteřin?

„Není to ideální, ale díky bohu padly v první třetině. Dalších padesát minut bylo před námi. Kdybychom takhle inkasovali v posledních třech minutách, bylo by to jiné. Trochu nás to nahlodalo, ale máme zkušené mužstvo. Neřekli jsme si, že to zabalíme. Šli jsme dál.“

Vedli jste 4:3, ale Sparta srovnala v poslední minutě měla velký tlak. Jak jste to prožíval?

„Byl jsem na ledě, z toho náporu už nám trošku docházely síly. Sparta zabrala, po čtvrtém gólu cítila šanci. Zatlačila nás, měla šanci na vítězný gól, ale podržel nás Miro Svoboda v bráně.“

