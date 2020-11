Legenda o kokainu Kousala: Na jeden klub až moc. A nejde to zastavit

Co říkáte tomu, že hokejové Pardubice znovu řeší drogy v týmu?

„Působí to na mě až strašidelně. Když jsem si o tom přečetl, nemohl jsem uvěřit, že je tohle vůbec možné. Nejprve měl stejné problémy Petr Čáslava, teď i Robert Kousal. Nedokážu si to pořádně srovnat v hlavě, absolutně nechápu, kam až se to může dostat. Proč to ti hráči dělají. Zvlášť u profesionálního sportovce si to neumím vysvětlit. Tolik úspěchů a pak si pomáháte takovýmto způsobem. Kazíte si kariéru, svoje jméno. Kvůli dalšímu angažmá je to velký problém, povleče se to s ním.“

V Pardubicích se tyto a podobné kauzy opakují, není toho na jeden klub už trochu moc?

„Ano, je toho hodně a nejde to zastavit. Pořád se opakují ty samé věci, ty samé chyby. Pardubice postrádají stabilitu.“

K tomu poslední místo v tabulce, všechno se to valí…

„Souhlasím. Momentální situace je špatná. Viděl jsem dva zápasy, ale i z toho si dokážete udělat vlastní obrázek. Z mého pohledu chybí potřebná týmová spolupráce. Hráči možná nechtějí táhnout jedním směrem, pro kolektiv. Přijde mi, že to hrají pro sebe.“

Jak by mělo reagovat vedení?

„Vedení dělá, co je v jeho možnostech. Aspoň já to tak vnímám. Je jasné, že každému hráči nevidí do hlavy. Loni tu odvedl vynikající práci obránce Zacharčuk, přes léto netrénoval, vrátil se, a co jsem teď viděl, je to velké zklamání. Každý hráč musí být zodpovědný sám za sebe. Teď musí management reagovat, měl by být tvrdší.“

Dynamo se topí v bídě mnoho sezon, nebyl by receptem totální restart, rezignace na vysoké umístění a sázka na postupné budování nového mladého týmu s jinou identitou? Takhle se točí v bludném kruhu.

„Letošní sezona je nesestupová, nabízí se restart a začít od něčeho jiného. Dám příklad. Mladý Michal Hrádek. Byl tu na začátku sezony, nevedl si špatně, ale už je ve Vrchlabí. Já bych s ním radši pracoval v Pardubicích, mladí kluci by měli dostávat příležitost. Ukázalo by se tím i to, že mladší hráči tady mají šanci rozvoje. Tenhle způsob práce by se měl v Dynamu rozeběhnout.“

Místo toho se po světě nahánějí cizí hráči, co se potloukají všude možně a kolik z nich je dobrá trefa? Jestli, tak jeden z pěti.

„Teď přichází útočník Camara, pevně doufám, že lidé, kteří dodali dobré reference, tak mluví pravdu. Jedna věc je reference od hráčova agenta, druhá od lidí, kteří nejsou zaujatí. Pardubice shání střelce, jestli zrovna on bude tím, koho hledáme, tak to mě zajímá hodně.“

Do Pardubic se po angažmá venku vrací persony jako Jan Kolář, naposledy Jakub Nakládal. Dostávají dobře zaplaceno, ale nehrozí, že jejich motivace nebude na potřebné úrovni? A nejsou očekávání až přehnaná?

„Není to o tom, že by venku skončili a šli domů jen dohrát kariéru. Zrovna tihle dva kluci měli nabídky odjinud a i za lepších podmínek. A nevzali to. Prokázali tím patriotismus, vztah ke klubu. Kuba Nakládal je typem hráče, který chce vyhrávat, co ho znám, byl vždy poctivý a důsledný. Nic předem nezabalí. Představou je, že bude tým táhnout, zároveň učit vedle sebe ostatní. Ale situace tomu neprospívá, dostali jsme se do hloubky neúspěšných utkání, to pak deka padne na každého hráče. Není jim to jedno, ale musí se odrazit. Musí. Začíná to od brankářů, jejich psychika se potřebuje zvednout. Mají za sebou několik nepovedených vystoupení. Tam je třeba začít, pomoci jim, rozjet se postupně od obrany. Pokud se v neděli vejdu do limitu dvou set lidí, rád bych se na zápas se Spartou zašel podívat.“

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE