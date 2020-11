Z karantény rovnou na led. Holík řídil obrat Komety: Přesilovka to zlomila

Jak jste se po dlouhé pauze při návratu cítil?

„Karanténa mi skončila v sobotu, šel jsem hned do zápasu. Rovnou na rozbruslení a do zápasu. Když jsme hráli přesilovky, tak jsme byli v útočném pásmu a cítil jsem se líp a líp. Ze začátku jsem se rozkoukával spíš, měl jsem špatný timing, přece jenom, nehrál jsem čtyřicet dní. Ale každým střídáním to bylo lepší. Dostal jsem se do rytmu.“

Čím jste vyplnil karanténu?

„Nic mi nebylo, jen jsem byl pozitivní. Byl jsem s přítelkyní doma, pouštěli jsme si filmy, díval jsem se na hokeje v televizi, bylo jich hodně. Hrál jsem na PlayStationu... Byli jsme s přítelkyní v pohodě. Nepozabíjeli jsme se, dopadlo to dobře (usmívá se) Nic jiného se dělat nedalo. Rádi bychom se šli třeba projít, ale nemůžete.“

Před závěrečnou otočkou jste byl u dvou inkasovaných gólů, jak jste to vnímal?

„To samozřejmě nepomůže. Při prvním inkasovaném gólu jsme si to blbě pokryli, pak nám ujel. To se stane. Zaplať pánbůh jsme pak dali dva góly a vyrovnali. Přesilovky na konci nám hodně pomohly, byť se nám ty první nedařily. Nějaké šance z nich byly, ale nedali jsme gól. Pětiminutová přesilovka na konci nám pomohla, tam se to prolomilo.“

Byl to klíčový moment?

„Jasně, kdybychom góly nedali, prohráli jsme. Pomohlo nám to. Pět minut je docela dost, už to muselo přijít.“

Moc nechybělo a v pětiminutové přesilovce jste otočili ještě v normální hrací době...

„Šli jsme si za tím, říkali jsme si to na střídačce. Věřili jsme tomu, ale nevyšlo to. Ani pak v další přesilovce v prodloužení, tu jsme nesehráli dobře. Ale na to, že jsme prohrávali 0:2 a bereme dva body a výhru, je dobré.“

Zvedá se Kometa po obnoveném rozjezdu ligy?

„Doufám, že to bude lepší každým zápasem. Hraje se rychle za sebou, všechny týmy jdou do tempa. Je lepší teď hrát, než jenom trénovat.“

