Jak se točí hokej v době COVIDu. Méně lidí, odstupy i „nevychovanost“

Zástupci televize musejí dodržovat řadu nařízení. „Jsou to rozestupy, testování, ale například jde i o omezený počet osob v době přenosu. Před restrikcemi to bylo cca třicet lidí, teď je to jasně dané pro obě televize, které vysílají extraligu – je to devatenáct lidí. Mnohdy si musíme pomoct a zastoupit jeden druhého,“ objasnil produkční O2 TV Sport Martin Hlaváček.

„Jako lidi, kteří se pohybují v bezprostředním okolí hráčů a trenérů, musíme chodit pravidelně na testy na COVID. Samozřejmostí je dezinfekce rukou. Musíme mít roušky a i během rozhovorů je třeba stát od hráčů dva metry. I když ne vždy se to povede, i vzhledem k tomu, že hráči během toho často přešlapují a přibližují se,“ přiznává reportérka O2 TV Sport Tereza Kubíčková.

Poukázala také na to, že v současné době nemůže stát mezi střídačkami, na což byla v minulosti zvyklá. „Pro nás ze střídaček chodily zajímavé informace. Při rozhovoru musíme stát s hráči dál od sebe, což ze začátku způsobovalo to, že ne vždy jsme si rozuměli. Co mně osobně vadí nejvíc, tak že nemohu hráčům ani trenérům podat ruku. Připadám si pak hrozně nevychovaně,“ řekla Kubíčková.

Komentátora O2 TV Sport Jana Velarta překvapilo, jak se se situací vypořádaly samotné kluby. „Potěšilo mě, jak se na extraligových stadionech pracuje s falešnou diváckou kulisou. Funguje to jako podprahová věc i pro hráče. Všude, kde jsem byl, měli nahrané bubnování diváků, skandování kotle. Pasovalo to i na ta místa, kdy se tým brání, nebo má naopak přesilovou hru. Projevuje se to určitě i na výkonech hráčů,“ je přesvědčený Velart.

Jak komentátorům vyhovuje situace bez diváků, jak utkání sledují reportéři, kde sbírají informace a kolik testů už podstoupili, se dozvíte v přiloženém videu.