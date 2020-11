Kořenář si v Třinci zvyká být méně pod palbou: Nejtěžší je koncentrace

Udržet koncentraci a být připravený, že z třineckého mlýnku na maso jen občas vypadne rychlý protiútok nebo nebezpečně ukrytá střela. To je pro dvaadvacetiletého brankáře Josefa Kořenáře zatím nejtěžší úkol při sbírání extraligových startů. Proti nováčkovi z Českých Budějovic si ve 13. kole zachytal solidně. Budějovičtí sice v Třinci padli 3:6, stále čekají na první výhru po návratu mezi elitu, ale na Kořenáře poslali dohromady 32 střel. To je zatím nejvyšší palba, jaké talentovaný gólman patřící San Jose Sharks čelil.

„Po první třetině jsem nic takového nečekal,“ přiznal upřímně Kořenář. „Ve druhé třetině se to rozjelo, Budějovičtí nepřestali hrát a hráli líp a líp. To bylo pozitivní i pro nás, pořád jsme museli makat. Občas totiž máme tendenci polevit. A tady to vůbec nešlo, hrálo se až do konce.“

To se mladému gólmanovi líbilo. Proti zámořské AHL, kde rodák z Pelhřimova působil poslední dvě sezony v San Jose Barracuda, totiž v extralize pod takovou palbou nebývá. „Největší rozdíl je v tom, že za týmem jaký má Třinec nejste v takové permanenci jako v AHL. Tam je naopak vždycky spousta střel, kluci lehce ztrácejí puky. Tady máme daleko zkušenější hráče, nedovolí si ztratit puk. Takže nejtěžší je - zůstat ve stoprocentní koncentraci celý zápas. A když přijde šance, musíte vytáhnout zákrok a podržet tým. I když moc zákroků v zápase třeba nemáte.“

Kořenář v elitní soutěži za Oceláře naskočil ke čtvrtému duelu. Se zkušeným Jakubem Štěpánkem se střídají pravidelně vždy po jednom utkání. Pravidelný rytmus oběma vyhovuje. „Týmu se daří, nám taky. Nevím sice, jaký mají trenéři plán, ale počítám, že dokud to půjde, budeme se střídat i dál,“ míní Kořenář. „Já za to jsem rád. Nesedím jenom na lavičce a s Kubou v pohodě vycházíme, je to paráda. Navíc jdou zápasy v rychlém sledu, odpočineme si, je to pro nás ulehčení práce.“

Kořenář ani Štěpánek si ještě s Oceláři nepřipsali jedinou prohru. Nejtěžší moment zažili hned v prvním kole v Litvínově. Kořenář s drobnými problémy střídal, Štěpánek se zranil. Do brány musel přes bolest znovu Kořenář a na střídačce ho jistil obránce Jan Jaroměřský, který se narychlo soukal do výstroje. „Do brány už se teď nehlásí,“ usmívá se Kořenář. „Říkal, že mu stačila cesta ve výstroji ze střídačky. Nechápal, jak se v tom můžeme hýbat. Ne, Honza se do brány tlačit nebude.“

Oceláři z osmi zápasů vyhráli sedmkrát v normální hrací době, Kometu porazili v prodloužení. Mladý gólman se za třineckou mašinou cítí hodně dobře. „Lepí nám to, rolujeme a sbíráme body,“ pochvaloval si. „Za takovým týmem se chytá parádně. Jsem rád, když tomu taky pomůžu. Každý má na sérii svoji zásluhu.“ Ostrá zkouška na Oceláře čeká v dalším kole. Hostí první Plzeň. Chytat by měl zkušený Štěpánek, talentovaný Kořenář ho bude jistit ze střídačky.

SESTŘIH: Třinec - České Budějovice 6:3. Oceláři dál válí. Motor stále čeká na první výhru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:02. Gernát, 11:24. Chmielewski, 21:25. Galvinš, 26:42. Marcinko, 31:16. M. Stránský, 44:52. Jašek Hosté: 21:42. Michnáč, 35:10. Plášil, 59:06. Pýcha Sestavy Domácí: Kořenář (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, M. Adámek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Chmielewski, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Hrňa. Hosté: Čiliak (45. Patera) – Vydarený (A), Plášil, Pýcha (C), Slováček, Pavel, Allen – Christov, Venkrbec, Jonák – M. Novák (A), Prokeš, D. Voženílek – Beránek, R. Přikryl, Z. Doležal – Michnáč, Raška I, Karabáček. Rozhodčí Kika, Micka – Lederer, Hlavatý Stadion WERK ARENA, Třinec

