Dolejš s nulou po pěti letech! Minule klobása, co teď? Naštěstí je pokladník

Danieli, nezbývá než gratulovat za excelentní výkon. Jak se vám chytalo?

„Předně děkuju za gratulaci… Tak máme tři body z Liberce, odkud se body nevozí, takže jedeme domů spokojení. Kluci odmakali poctivě celý zápas, za body jsme rádi.“

V půlce zápasu jste si procházeli takovým malým peklem, Tygři hráli dvě minuty přesilovku pět na tři, celkově vaše oslabení trvalo čtyři minuty. Bylo vám zrovna tady nejhůř z celého utkání?

„Těch těžších momentů bylo víc, ale jak říkáte, přesilovka pět na tři byla dlouhá. Ale ubránili jsme ji výborně, nakonec se to ukázalo jako klíč k vítězství.“

Váš parťák Lukáš Krenželok zmínil, že by bylo fajn, kdybyste podobné výkony podával častěji, berete si jeho slova k srdci?

„Bylo by to určitě fajn! (usmívá se) Každá výhra je příjemná, zvlášť s nulou. Na tu jsem čekal neskutečně dlouhých pět let, o to je pro mě výhra cennější.“

Kdy jste čistému kontu uvěřil?

„Radši jsem si říkal, že na něj nebudu myslet, protože od toho posledního uběhla fakt spousta času a nechtěl jsem si to v závěru pokazit. Až v posledních pár vteřinách, kdy jsme puk zavezli do útočného pásma, jsem vytušil, že by to mohlo dobře dopadnout.“

SESTŘIH: Liberec - Vítkovice 0:3. Bývalí Tygři Krenželok a Lakatoš loupili pod Ještědem

Kolik vás to bude stát? V době, kdy se výplaty škrtají, mohou vychytané nuly vyjít dráž…

„Není to milá věc, naštěstí jsem pokladník… (směje se) Nějak se to vymyslí.“

A kolik bude stát vítězný gól Lukáše Krenželoka, jenž v Liberci strávil předchozích šest sezon?

„Na toho si počkám! (usmívá se) V Liberci hrál hodně dlouho a vypsal odměnu za to, když porazíme jeho bývalý tým. Něco tam vypsal.“

A další exliberecký střelec Dominik Lakatoš?

„Dominik vypsal snad ještě o něco víc.“

Od restartu extraligy podáváte v brankovišti výborné výkony, kde se vzaly?

„Nevím, jestli v tom hledat něco specifického. Já jsem rád za každý zápas, do kterého mě trenéři nominují. Jsem součástí týmu, který zrovna dnes odehrál skvělý zápas. Makali jsme od začátku do konce. Nerad bych hodnotil svoji formu, když pochvalu zaslouží všichni.“

Přehráli jste Spartu, bodovali s Kometou, vyhráli v Liberci. To svědčí o tom, že Vítkovice mohou hrát s každým. Jdete správným směrem?

„Jednoznačně. Všechny vyjmenované zápasy byly těžké. Se Spartou jsme to otáčeli, s Brnem pro změnu ztratili, ale jak říká Míra Svoboda (kolega z branky), je důležité pravidelně bodovat. Body s těmito silnými týmy jsou super.“

Hraje přímo pro vás roli absence diváků na stadionech?

„Je to jiné, ale není to takhle odehraný první zápas. Postupně si na to zvykáme. Hlavně jsme všichni hrozně rádi, že se konečně hraje. Bylo by to pro všechny daleko lepší s diváky v obecenstvu, ale důležité je, že se pokračuje.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Plzeň 11 7 3 1 0 45:23 28 2. Sparta 12 7 1 1 3 42:28 24 3. Třinec 8 7 1 0 0 41:18 23 4. Mountfield 10 6 1 0 3 31:21 20 5. Liberec 10 5 1 1 3 28:22 18 6. K. Vary 9 6 0 0 3 26:26 18 7. M. Boleslav 9 3 1 2 3 24:23 13 8. Vítkovice 8 2 2 2 2 23:21 12 9. Brno 8 1 2 1 4 20:26 8 10. Zlín 9 2 1 0 6 18:25 8 11. Litvínov 8 2 0 1 5 14:23 7 12. Olomouc 9 2 0 1 6 14:30 7 13. Pardubice 9 1 1 1 6 14:33 6 14. Č. Budějovice 10 0 0 3 7 21:42 3