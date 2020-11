Jeden gól ze 44 střel, Verva ale poprvé slaví doma. Hübl: Potřebovali jsme to

Až na pátý pokus to vyšlo. Litvínov urval první domácí zápas po pěti porážkách a druhé z osmi utkání v této roztrhané sezoně. Krušnohorci zasypali zlínskou branku celkem 44 střelami, vyhráli 1:0: „Hlavně na to musíme navázat. A snad přijde i trošku pohoda,“ řekl veterán Viktor Hübl. Kapitán Vervy jako jediný překonal hostujícího gólmana Kašíka. Ve 27. minutě pálil z levého kruhu po nahrávce Františka Lukeše.

Cítíte úlevu, že jste konečně vyhráli doma?

„Domácí vítězství jsme potřebovali. I kvůli tomu, že už minule to nevyšlo. Předtím jsme přivezli čtyři body z venku, jenže s Karlovými Vary jsme pak doma nevyhráli. Tentokrát se to konečně povedlo a jsme rádi. Hlavně na to musíme navázat, bodovat pravidelně. Ne, že se necháme uchlácholit a uspějeme zase někdy po pěti zápasech. Hrát musíme určitě stejně a zároveň věřit, že ty body dokážeme sbírat.“

V utkání už jste měli výborné pasáže, byl to nejen podle výsledku váš zatím nejlepší domácí zápas?

„Měli jsme větší tlak, vytvořili si i víc šancí, ale bohužel toho víc nevyužili. Tahle těsná vítězství jsou však někdy cennější, než když vyhrajete o víc. Začali jsme aktivně, chtěli jsme na Zlín vlítnout, což se nám docela povedlo. Dlouho jsme nemohli dát gól, pak nám to tam naštěstí spadlo. Odvedli jsme poctivý výkon i dozadu. Kluci ke konci sehráli skvěle oslabení. Byl to výborný týmový výkon.“

Litvínov - Zlín: Konec čekání. Hübl se poprvé trefil v nové sezoně, 1:0

Gólů ovšem pořád dáváte málo. Od dosud vašeho prvního vítězství v Brně třikrát po sobě vždycky pouze jeden. Jaké je být střelcem, jehož jediná proměněná příležitost rozhodne?

„Od začátku nám to tam moc nepadá. Střelců jsme zatím moc nenašli, spíš se tak nějak střídáme. Doufám, že po těchhle týmových výkonech a vydřených bodech přijde i trošku pohoda a góly začneme dávat. Snad se střelců rozjede víc.“

Sezonu provázejí komplikace a nucené přestávky. Dal jste svůj první gól, jak dobré je to z osobního hlediska, navíc když před rokem jste měl výborný vstup a teď nebyl ani prostor se pořádně rozehrát?

„Byly tam pauzy, karantény, člověk se do toho musel vracet. Ale to měli všichni tak nějak podobné. Těžko se na to vymlouvat. My musíme pokračovat v tom, jak jsme hráli předchozí zápasy. Už i s Karlovými Vary to byl vyrovnaný výkon, jenže o gól jsme prohráli. Teď to dopadlo opačně. Musíme víc chodit do brány, věřit, že ty góly přijdou.“

Váš útok s Tomášem Pospíšilem a Františkem Lukešem nechali trenéři jediný pohromadě, do ostatních už sahali. Vážíte si takové důvěry?

„Těší to, ale pokud jde o bodové příspěvky, musíme se zvednout. Zlepšit přesilovku, přidat góly. A tím taky pomoct klukům, kteří chodí na oslabení a perfektně to odbojovali. Prostor na zlepšení tam určitě je.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:19. V. Hübl Hosté: Sestavy Domácí: Godla (Honzík) – Irving, Demel, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Ščotka, Štich (A) – Mahbod, Gerhát, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Myšák, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – Zygmunt, Helt, M. Havelka. Hosté: Kašík (Huf) – Řezníček, Nosek (C), M. Novotný, Ferenc, Suhrada, Gazda, Hamrlík – Köhler, Herman, J. Ondráček – Okál (A), Honejsek, Šlahař – Kubiš (A), P. Sedláček, Karafiát – Václavek, Pšurný, Dobiáš. Rozhodčí Hejduk, Šindel – Frodl, Komárek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

