Šťastný po čtyřech gólech: Oslava? Teplý čaj, večeře a vánoční film!

Na co sáhl, to mu vyšlo. David Šťastný režíroval nevídanou výhru Mladé Boleslavi nad Karlovými Vary čtyřmi trefami. „Myslím, že naposledy se mi to stalo tak v 6. třídě v Přerově. Pak už ne,“ smál se po výprasku 11:4. Po premiérovém čtyřgólovém večeru v Tipsport extralize se zlepšil už na 12 branek ve 12 utkáních a srovnal se s Matějem Stránským na čele tabulky střelců.

Až si vás odchytí pokladník, tak to bude určitě zajímavé…

„Je to hodně drahý. Myslel jsem, že je to levnější. Bohužel, nedá se nic dělat…“

Máte vypsané i čtyři góly? Nebo budete platit jen za hattrick?

„Ještě aby čtyři góly, to bych se nedoplatil vůbec! (směje se) Naštěstí jenom za hattrick.“

Jak se dá zhodnotit takový šílený zápas?

„Ani nevím, co říct. Vyhrálo se 11:2, tedy 11:4, pardon. (směje se) Vyšel nám začátek tak, jak jsme chtěli. Něco jsme si po nedělní prohře k tomu řekli, takže jsme rádi, že jsme vyhráli za tři body. A doufám, že na to navážeme i v dalších zápasech.“

Ze začátku sezony jste měli problém se střílením gólů, teď jste jich nasázeli 11, v pátek sedm ve Zlíně. Kde se to ve vás vzalo?

„Nevím. Od začátku sezony hodně střílíme, snažíme se tlačit do brány a proti Varům to tam napadalo. Jsme rádi, ale musíme pořád makat, neusnout na vavřínech, aby to v pátek bylo stejný.“

Sám jsem byl hodně zvědavý, jak chytíte začátek zápasu po nepovedeném vstupu v neděli proti Vítkovicím. A v první třetině jste nasázeli pět gólů…

„V pondělí ráno jsme si řekli v kabině, že takhle to nejde. Rozebrali jsme si to. Jsem rád, že nám to vyšlo a první třetina zápas rozhodla. Jsme rádi.“

Za 12 zápasů máte na kontě už 12 gólů, s Matějem Stránským jste nejlepšími střelci extraligy. Co k tomu říct?

„Určitě jsem spokojenej, že mi to tam padá. Snažím se hodně střílet. V lajně nám to funguje, Mário (Lunter) se Zohym (Radimem Zohornou) hrají výborně a já se snažím něco proměnit, co mi vypracují. Zatím to tam padá, tak snad to bude padat i dál.“

Při třetím gólu jste měl i trochu štěstí, když vaše přihrávka prošla až do branky. Jak se to přihodilo?

„Nahrával jsem to na Mária, ale byla taková prudší a gólman asi nečekal, že to tam projde. Nestihl kleknout a šlo to mezi nohy. Od obránce se to neodrazilo, ale zamýšlel jsem to nahrávkou. I štěstí k tomu ale patří.“

Zažil jste v extralize podobný zápas, aby v podstatě vše vycházelo?

„To ještě ne. V mužské kategorii jsem takový zápas ještě nezažil, aby to tak vyšlo a takhle to tam padalo.“

Nechtěl jste si v závěru utkání zkusit nějakou parádičku, na kterou jindy není prostor?

„Já si ji někdy právě zkusím i za vyrovnaného stavu, což je někdy horší. (směje se) Ale ne, snažil jsem se být v zápase, abychom hráli furt stejně. Samozřejmě to asi v hlavě je, že si člověk může trošku víc dovolit, ale musí vědět kde. Jak jste viděli, ve třetí třetině jsme dostali rychlé góly, což bylo blbý. Gólmanovi jsme moc nepomohli. Snažili jsme se koncentrovat, v lajně jsme si říkali, že budeme hrát furt stejně, jeden nahoře, abychom moc nepropadali.“

Jak čtyřgólový večer oslavíte?

„Slavit to moc nebudu. Půjdu domů za přítelkyní, dáme si teplý čaj, dostanu snad dobrou večeři a koukneme se na nějaký film. Už trochu ladíme vánoční atmosféru, tak si pustíme nějaký vánoční film.“

Nějakou pohádku?

„Uvidíme, co najdu. Je to těžký najít dobrej film. Koukáme i na pohádky, na nějaké americké náročné komedie, jak kdy.“ (usměje se)

Puk, který jste si bral po hattricku, dostane přítelkyně?

„To ještě nevím. To si rozmyslím. Ale asi si ho nechám doma, vystavím si ho. Mám tam i puk za první gól z reprezentace, tak si ho dám na poličku vedle a bude obou.“ (usměje se)

