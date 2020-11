Magický zákrok Machovského! Holí stopnul puk letící do prázdné brány

What a save! Řvali by do mikrofonu zámořští komentátoři. Gólman Sparty Matěj Machovský se v úterý blýsknul parádním zákrokem, kdy na čáře čapnul jasný gól. V cestě kotouče do branky stála pouze jeho široká hokejka, kterou opravdu puk zastavil. Za stavu 0:0 šlo o důležitý moment, Pražané však nakonec Plzni stejně podlehli (1:3).

Fanoušci Plzně už doma u svých počítačů beztak propukali v jásot. Milan Gulaš najížděl ze strany na Matěje Machovského. Ten si proti nejnebezpečnějšímu hráči extraligy vysoko povyjel. Gulaš však nestřílel, ale poslal puk parádně před prázdnou branku Matyáši Kantnerovi. Ten, ač tísněn obránci Sparty, ho trefil.

Machovský byl tělem úplně mimo bránu, v zoufalé chvíli natáhl před čáru aspoň svou brankářskou hůl. A kotouč opravdu zastavil. Stopnul ho přímo na čáře. „Machy předvedl fantastický zákrok. Hned jsem věděl, že to gól nebyl, puk se zastavil na čáře. Naštěstí jsem včas zareagoval a vyhodil to ven,“ popsal moment po utkání bleskový „uklízeč“ David Němeček, který puk z lajny vytáhl a zametl pryč.

Rozhodčí hned rozpažil, pro jistotu však šel ještě zatelefonovat videorozhodčímu. Ten potvrdil jeho původní verdikt. Gól to nebyl.

Sparta - Plzeň: Pražany zamrazilo! Puk od Gulaše se zastavil na čáře

Jediný přesný zásah Sparty v duelu s Plzní zaznamenal právě obránce Němeček. Byla to jeho první trefa za Spartu, a že byla parádní! Za brankou hostů dlouze kontroloval puk, na zádech bez problémů udržel o třicet kilo lehčího Petra Kodýtka. „Na to, že je Kody malej, má sílu. Podařilo se mi to ale ustát, udržet ho za sebou, a nakonec to vedlo ke gólu,“ řekl defenzivní bek, který Spartu na startu sezony posílil z finské Raumy.

Puk přihrál spoluhráčům, rychle se k němu však odrazil zpátky. On ho umně zasunul v pádu a z velkého úhlu za Dominika Frodla. „Seběhlo se to hrozně rychle. Dostal se ke mně puk, kouknul jsem, že v brance není gólman, tak jsem to zkusil a vyšlo to. První gól je fajn, samozřejmě bych ho ale vyměnil za tři body pro tým. Trochu jsem věřil, že by nás to mohlo nastartovat, bohužel se nestalo,“ litoval.

Plzeň Spartu přehrála a zaslouženě si odvezla tři body i první místo v tabulce. „Jako bychom hráli s přílišným respektem. Všichni asi měli v hlavách, že hrajeme o první místo, ale to by nás ovlivnit nemělo. Takové zápasy chce hrát každý hokejista. Jenom tyhle utkání nás nejvíc prověří, nejvíc nám dají,“ dodal Němeček.

Sparta - Plzeň: Kaskadér Němeček v pádu srovnal stav, 1:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:35. Němeček Hosté: 12:55. Suchý, 29:23. Suchý, 32:22. P. Musil Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Piskáček (A), Košťálek, Němeček, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Mikliš, Poizl – Rousek, Horák, Řepík (C) – Sobotka, Pech (A), Tomášek – Buchtele, Sukeľ, Kudrna – Zikmund, Vitouch, Forman. Hosté: Frodl (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák, Budík, Stříteský, Kvasnička, Vráblík, Houdek – Suchý, Mertl (A), Gulaš (C) – P. Musil, Kracík, Pour – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Kantner, Stach, Rob. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Hynek, Votrubec Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Z V VP PP P Skóre B 1. Plzeň 14 8 3 1 2 49:28 31 2. Třinec 11 9 1 1 0 53:26 30 3. Sparta 15 8 1 1 5 51:36 27 4. Mountfield 13 8 1 0 4 40:27 26 5. Liberec 13 6 2 2 3 36:27 24 6. K. Vary 12 8 0 0 4 35:39 24 7. M. Boleslav 12 5 1 2 4 44:34 19 8. Vítkovice 11 4 2 2 3 30:32 18 9. Brno 11 2 2 1 6 29:36 11 10. Litvínov 11 2 2 1 6 21:31 11 11. Zlín 12 3 1 0 8 28:38 11 12. Olomouc 12 3 0 2 7 22:42 11 13. Pardubice 12 1 2 1 8 24:48 8 14. Č. Budějovice 13 1 0 4 8 31:49 7

