Bednářův „last dance“: nominace na dvacítky, pak směr Kanada?

Karlovarští fanoušci mu v posledních týdnech spílali, že myslí spíš na Detroit, kam byl draftovaný, než na Energii. A že se to projevuje na jeho výkonnosti. Odpověď gólmana Jana Bednáře (18) na tyto řeči? Naprostý klid, stoprocentní koncentrace a sebevědomá rozehrávka, což bylo v Olomouci spolu s vynikajícím pohybem všech ostatních spoluhráčů základem zasloužené výhry 3:1. Od této chvíle bude však západočeská branka patřit už výhradně jen Filipu Novotnému...

„Jo, ale od všech to byl povedený zápas. Jsme rádi za výhru a u sebe konkrétně jsem rád, že jsem zase něco chytil. Konečně mi trošku naroste sebevědomí, což bylo po posledním utkání třeba. Kluci mi ohromně pomáhali, zblokovali nespočet střel. Jsem jim za to vděčný.“

Vypadalo to, že inkasovaný gól s vámi nezamával.

„Vůbec ne. Vypadlo to někde za mnou, musím se podívat na video. Ať už padne jakýkoli, tak ten gól není za dva. Prohrávali jsme, ale kluci mě podrželi a týmovostí a obětavostí jsme to otočili.“

Pracoval jste v poslední době na psychice? S Boleslaví jste dostal pět branek, s Třincem sedm...

„Pro mě je vždycky důležitý trénink. Když z něj mám dobrý pocit, přenese se to do zápasu. Teď se to potvrdilo. Od chvíle, co jsem byl draftovaný, jsem v neustálém spojení s lidmi z Detroitu, kteří mi v tomhle pomáhají. Získávám různé pohledy na věci, které jsem třeba před rokem viděl úplně jinak.“

Jak to funguje?

„Komunikuji s člověkem, který tam má na starosti rozvoj gólmanů. Jsem za něj hrozně rád, protože je to pohodovej týpek. Navíc taky chytal, takže mi má vždycky co říct.“

Například?

„Není to nic speciálního, ale dvakrát až třikrát týdně si voláme a probíráme spolu zápasy, jednotlivé situace a podobně. Dává mi spoustu cenných pohledů na různé záležitosti.“

Trenér naznačil, že to byl možná váš poslední zápas za Vary, je to tak?

„To se uvidí. Ve středu má vyjít nominace na dvacítky, byl bych moc rád, kdybych tam jel, protože je to bezvadný turnaj. Ale teď fakt nevím, jestli se pak vrátím, nebo zůstanu v Kanadě. Záleží, jak se všechno bude vyvíjet.“

Nebyla by škoda opouštět Energii, když máte sezonu takhle rozjetou?

„Nevím, jestli škoda. Jak tady ve Varech, tak týmu v Kanadě (Acadie-Bathurst Titan v QMJHL) se daří, takže o to je ta situace lepší. Jsem strašně rád, že vyhráváme, Energie je klub, ve kterém jsem vyrostl a dal mi šanci zahrát si extraligu. Užívám si, že jsem jeho součástí, ale uvidíme, co bude.“

