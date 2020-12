Z válce je extraligové pírko. Motor je v procesu, Prospal bere tlak na sebe

Jsou poslední, ale stejně je kolem nich živo. A za normálního stavu s otevřenými pokladnami by v Českých Budějovicích vládl i větší šrumec. Natřískaný zimák by byl další extraligovou ozdobou. Teď vás Motor strhne nadšením, ale i tím, že prakticky vždycky dovede něco vymňouknout. Ztrácí zápasy, které měly být jeho. Čekalo se, že nejvýraznější postavou bude kouč Václav Prospal, což plní. Když cítí potřebu tým natřít, udělá to. Současně tím ale stáhne i velký tlak jen na sebe.

Vlastně nikdo ani nepípl, že České Budějovice postoupily do extraligy bez play off. Nebyl důvod. V minulé sezoně drtily první ligu, nešlo se s nimi moc měřit. Z nabídky 58 zápasů v dlouhodobé části vyhráli 50. Nebylo o čem, když pandemie roztrhala play off. Motor jde nahoru, konec diskuze.

Jenže v extraligové realitě se topí. Dostává jednu facku za druhou.

„Jsem smutný i za kluky,“ pronesl po posledním nezdaru v Pardubicích kouč Václav Prospal. Právě on je nejvýraznější postavou týmu. V NHL odehrál přes tisíc zápasů. Vidíte, jak vstupem Motoru do sezony trpí. Jeho tým zápas kolikrát dobře rozjede, jenže režie utkání proteče do kanálu. Vítězství slaví soupeř. Motor prohraje. Sice o chlup, což ale nic nemění.

Pětkrát přišel o bonusový bod v prodloužení. Čtyřikrát prohrál, když po čtyřiceti minutách vedl. Pravidelně dostává góly v poslední desetiminutovce. Proto se ani nedivíte, když Prospal svůj tým někdy sejme, že mu připadá, jako když se hráči scházejí někde na pumpě. Někdy je hladí, jindy trochu provokuje.

Budějovice jsou poslední. Nejvíc bolí, že by tam být nemusely. Prohrávají vítězné bitvy. Dostávají lekce. Reálně mohly být někde na hranici dvaceti bodů a výš. Teď mají jedenáct. „Je to nepříjemný. Ale ukazuje se zkušenost i kvalita soupeřů, jsou schopni využít šance. Kolikrát proti nám mají dvě, tři a promění je. V tomhle je to krutý. Před rokem jsme byli zvyklí, že soupeři tolik příležitostí zase nepromění, tady hned dostaneme gól a sami jich tolik nedáváme,“ poznamenal kapitán Pavel Pýcha.

Naposledy v Pardubicích to tedy bylo naopak, než vypadá běžný budějovický scénář. Motor prohrával 0:2, ale dostal zápas do prodloužení. Jenže tam měl zase tutovku, nedal a soupeř trestal.

Pardubice - České Budějovice: Vladař se parádně roztáhl proti Novákovi a udržel šanci Dynama

A teď si udržte pozitivní myšlení, když schytáváte tvrdé rány. Ne jen jednu, ale vlastně každé kolo nějakou. „Je to součást procesu,“ odpoví hned Prospal. „Jde o chvíli, ve které žádný trenér ani žádný tým být nechce. Ale k naší práci to teď patří, protože se etablujeme v extralize. Svým způsobem je to opak situace, kterou jsme zažívali před rokem o level níž,“ přibližuje svůj pohled.

V první lize tým tepal i po vítězstvích, snažil se na něj silnými výroky tlačit, aby se neuspokojil. Věděl, že mezi soutěžemi je propast. Co stačí proti Benátkám, to je na Olomouc, Zlín i Pardubice málo. „Musíme se s tím poprat. Bereme to tak, že tohle všechno je součást naší práce. Ve středu přišel další den, ve čtvrtek máme doma Spartu. Musíme pracovat,“ hned dodá Prospal.

Jeho tým je hodně obětavý. Neštítí se soubojů, nekouká se na nějakou ránu nebo bolístku. V tomhle hodně cítíte Prospalovu náturu à la John Tortorella, nejde jen o občasné kousavější výroky. Když si projedete tabulku hitů, Motor pevně sedí v první půlce. Zblokované střely? První s průměrem 13,75 na zápas.

Nekoukejte na data jen optikou, že tým je bez puku, tedy nic jiného mu nezbývá, a jsou to špatná, nečistá čísla. Extraligový suverén Třinec blokuje zhruba stejný pokus střel, plus se sráží ještě víc. Řekli byste o něm, že se jen brání? Rozdíl ovšem spočívá, v jakých situacích akce přicházejí. Hokejově vyspělejší Oceláři jdou po hitu do tlaku, po zblokované střele vyletí do protiútoku, jsou první. Motor je obětavý úplně stejně, jenže v odlišných situacích. Hasí problém. Se 249 minutami jde taky o nejtrestanější mužstvo ligy. V bodovém součtu je poslední.

Tým, který vládl první lize, najednou nakupuje porážky. „Ale nemyslím si, že by to bylo tím, že bychom se neuměli s výsledky najednou srovnat,“ tvrdí Pýcha. „Spíš si myslím, že v zápase prostě začínáme někdy bláznit, odchýlíme se od systému, chceme výsledek urvat hned. Máme třeba nějaké šance, kolikrát se necháme unést. A soupeř nám dá gól z brejku,“ popisuje extraligové poznávání českobudějovický kapitán.

Jak naznačil kouč Prospal, probíhá proces zvykání si na extraligu. Nečekali ho na jihu Čech rychlejší?

„To je dobrá otázka,“ odpoví Prospal. „Před sezonou si můžete něco myslet, teď poznáváte kvalitu extraligy, herně to až tak hrozný není. Jenže výsledkově? Jo, to je strašidelný. Celkový obrázek je, že se nacházíme v tabulce tam, kde vidíte. Je potřeba pracovat, zlepšovat se.“

Pak si těžce oddechl. Možná se pod rouškou trochu pousmál: „A taky musíme doufat a věřit, že to už přijde. Máme zápasy, které prohráváme o gól nebo jdou do prodloužení a tam další bod nezískáme. Bylo tam i už docela dost zápasů, kde jsme vyloženě našli způsob, jak si ho prohrát. Je třeba, abychom tohle začali zvládat překlápět na naši stranu, na stranu Motoru.“

S tím souvisí i trenérovo vystupování. Někdy vytáhne silný výrok, stáhne pozornost ke své osobě. „Tlak bere navenek na sebe,“ vidí i kapitán Pýcha. „V kabině je pořád stejný jako v minulé sezoně, jen se nás teď snaží povzbudit. Sebevědomí někdy není úplně nejlepší, když prohrajete gólem v závěru. Chce nás zvednout, abychom body uhráli,“ říká.

Proces pokračuje.

Porážky Motoru v číslech Celkem: 14 (87,5 % ze všech zápasů) O gól: 7 O dva góly: 2 O víc než dva góly: 5 Porážky, když vedli po 40 minutách: 4 Inkasované branky mezi 55. až 60. minutou: 8 Vstřelené branky mezi 55. až 60. minutou: 2

