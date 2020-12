Bruslař Cienciala pomohl srazit rodný Třinec. Dostane koláč od mámy?

Konečně! Útočník David Cienciala si v dresu Mladé Boleslavi poprvé zahrál proti rodnému Třinci. Gólovou přihrávkou pomohl ve 25. kole Tipsport extraligy k vítězství 4:3 po nájezdech. Oceláři poprvé doma padli. „Nevím, co mi na to řekne mamka, čeká na mě venku a má pro mě koláč,“ usmíval se pětadvacetiletý forvard. „Jestli tam ten koláč po takovém výsledku ještě bude...“

Z rodného Třince odcházel Cienciala na vrcholu, hned po zisku mistrovského titulu v roce 2019. Smlouvu s Mladou Boleslaví měl už během mistrovských oslav v kapse. Rok před tím pomohl Ocelářům ke stříbru parádní palbou v play off, v 18 zápasech nasbíral 16 bodů (7+9), proti Pardubicím se blýsknul sedmi (!) asistencemi. Zářil ve formaci s bratry Kovařčíkovými, teď si proti nim konečně poprvé i zahrál. Předchozí zápasy mu sebrala smolná a těžká zranění.

„Minulá sezona byla šílená!“ připomněl Cienciala sérii zdravotních problémů, která ho pustila jen k 15 zápasům (0+3). „Ještě než začala, tak jsem si na reprezentačním kempu zpřetrhal vazy v koleni a potom jsem dvakrát marodil s kotníkem. Hrál jsem pod prášky, uspěchal jsem návrat po zranění, neměl jsem to dělat. Necítil jsem se dobře, nemohl jsem pořádně bruslit.“

O místo v našlapaném týmu Bruslařů bojoval i v aktuálním ročníku. Začínal v Chance lize za Ústí, teď vede čtvrtou formaci, je v první přesilovce. Z jedenácti předchozích zápasů nasbíral čtyři body (2+2). Do rodného Třince se těšil ohromně.

„Na tento zápas jsem se v programu díval už v listopadu, těšil jsem se hrozně,“ přitakal Cienciala. „Bylo to pro mě speciální, užil jsem si to. Jenom škoda, že to bylo bez diváků.“

První bitvu proti bývalému parťákovi si chtěli užít i sourozenci Kovařčíkové. „Jsme rádi, že konečně hraje, daří se mu a je super ho vidět na ledě,“ potvrdil Ondřej Kovařčík. „Ale my proti němu hráli první střídání a hned nám z toho dali gól. To jsem teda moc rád nebyl. Hned jsem mu na ledě říkal, jestli si dělá srandu!“

Kovařčík mluví o situaci ze 17. minuty. Cienciala se u mantinelu hbitě otočil a přesnou přihrávkou přes dvě napřažené hokejky našel osamoceného obránce Conora Allena, který vyrovnával na 1:1. „Byl tam souboj u mantinelu, já jsem šel na vyčůranou dolů a tajně jsem doufal, že by se puk mohl až ke mně odrazit,“ líčil Cienciala. „Conor si krásně najel a nahrávka vyšla. Že jsme dokázali odpovědět na 1:1, bylo hodně důležité, Třinec byl do té doby silný a měli jsme s ním problém v obranném pásmu.“

Proti rodnému klubu pochopitelně vypsal odměnu. A rád také do kasy přispěje, i když se naoko čertil. „Budu muset platit takhle před Vánocema. Ale co, bude na týmovou svačinku.“

SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 3:4sn. Oceláři poprvé v sezoně padli doma

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:15. P. Vrána, 47:39. Zadina, 52:33. Martin Růžička Hosté: 16:25. Allen, 20:46. R. Zohorna, 51:50. Lunter, 65:00. Bernad Sestavy Domácí: Kořenář (L. Daneček) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík (A) – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák. Hosté: Krošelj (Schwarz) – Šidlík, Ševc (C), Allen, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Vacík – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Cienciala, Bičevskis. Rozhodčí Hodek, Hejduk – Frodl, Komárek Stadion WERK ARENA, Třinec

