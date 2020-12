Zákrok sezony! Patera fantasticky opařil Litvínov, ten však pád odvrátil

„Našli jsme další způsob, jak ztratit zápas, který jsme měli celkem dobře rozehraný,“ shrnul jeho kouč Václav Prospal. „Ještě po čtyřiceti minutách jsme vedli, ale to, jak jsme nastoupili do třetí třetiny a jak jsme se na ledě prezentovali, nebylo dostatečné.“

Půl minuty před koncem první třetiny našel domácí František Lukeš křižným pasem před bránou Hübla. Litvínovský veterán měl před sebou vjezd jak do chemičky. Střílel bekhendem, jenže 21letý Jiří Patera rozsvítil červenou. Hbitě se otočil a napřaženou holí puk vydloubl. Litvínov potom byl nadlouho jak opařený.

„Patýs nám dal šanci vyhrát, tohle bylo to, co od gólmana chcete. Předvedl fantastický zákrok, týmu dodal sebevědomí, pak jsme šli do vedení. Je strašná škoda, že našim brankářům nepomáháme, nepodpoříme je produktivitou, abychom taky nějaký zápas vyhráli,“ pokračoval trenér Prospal.

Trenér Severočechů Vladimír Országh si po páteční prohře v Třinci zoufal, že problémem jeho týmu je hrát naplno celých 60 minut. Nedělní výpadek v prostřední dvacetiminutovce proti bodově nejslabšímu celku to jen potvrdil. Litvínov vypadal jak opařený. Hráči prohrávali souboje, nebruslili, váhali, netlačili se do brány.

„V první tetině jsme mohli odskočit, ale jsme rádi za tři body. Tyhle výpadky máme, nevím, čím to je, že přestaneme hrát. Polevíme a soupeři toho využijí, České Budějovice hrály dobře, měly šance, ale Godla podržel. Musíme si na to dávat pozor. Ukázali jsme charakter a nezabalili to. Po druhé třetině se nabudili a šli do další části tím, že to otočíme, což se povedlo.“

Verva opět povstala, v opačném případě už mohla být poslední. Spousta litvínovských hráčů se v takové situaci už ocitla. Nicméně po vítězství si Krušnohorci asi dost oddechli. „Jsou to nervy, špatná atmosféra v kabině. Určitě to nebylo nic příjemného a jsme rádi, že jsme to otočili,“ přemítal Martin Hanzl, který vede první útok.

„Až tak jsem nepřemýšlel, co by se mohlo stát, jen mi to problesklo hlavou. Ale je to pro nás důležité vítězství. Kredit náleží i soupeři, důležité bylo, že jsme to ve třetí třetině zvrátili. Jedním okem se díváme na tabulku, hlavně se však chceme soustředit na svoje výkony, které v poslední době byly dost rozkolísané,“ vracel se trenér domácích Országh.

SESTŘIH: Litvínov - České Budějovice 3:2. Verva se vzdálila poslednímu Motoru, rozhodovalo video

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:31. P. Zdráhal, 41:53. M. Hanzl, 50:28. Zygmunt Hosté: 10:52. Slováček, 23:51. Jonák Sestavy Domácí: Godla (Honzík) – Irving, Ščotka, Štich (A), Cibulskis, Kudla, Demel, L. Doudera – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Látal, Gerhát, Válek – Zygmunt, Helt, M. Havelka. Hosté: Patera (Strmeň) – Pýcha (C), Plášil, Vydarený (A), Roth, Lytvynov, Pavel, Suchánek, Slováček – Christov, Venkrbec, Jonák – Michnáč, Gilbert, Raška I (A) – M. Novák, R. Přikryl, Z. Doležal – D. Voženílek. Rozhodčí Kika, Micka – Hlavatý, Lederer Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

