Zůstane Honejsek ve Zlíně? Slíbil to do Silvestra, jinak zklame trenéra

V úterý proti Karlovým Varům nehrál. Kvůli chystanému odchodu do Pardubic? Tahle spekulace se hned rozjela. Hlavní důvod byl jiný, zlínský tahoun Antonín Honejsek má natažené tříslo. „Do konce roku se určitě nic nestane. A kdo ví, co bude pak,“ sdělil ve středu večer Sportu samotný hráč. „Mně Tonda v úterý slíbil, že teď nikam neodejde,“ doplnil kouč Robert Svoboda.

Proč v úterý chyběl v sestavě Antonín Honejsek, nejproduktivnější hráč Zlína? „Nemohl nastoupit kvůli zranění z Liberce. Doufáme, že bude na víkend v pořádku,“ uvedl trenér Robert Svoboda. Útočník posléze potvrdil, že začne s tréninkem a do sobotní partie s Litvínovem bude fit. Jeho diskutovaný transfer do Pardubic, které o něj mají delší dobu zájem, tedy padá?

Tak jisté to není. Podle dostupných informací je dohoda stále ve hře. „Mně řekl Tonda z očí do očí, že minimálně do Nového roku zůstane. Pokud to bude jinak, bylo by to pro mě zklamání,“ reagoval Svoboda, který je v klubu zároveň sportovním manažerem.

Honejsek je klíčovým borcem mužstva, prakticky jediným rozdílovým útočníkem. V sedmnácti zápasech nasbíral 16 bodů (4+12). Bez něj uhrál Zlín proti rozjetým Karlovým Varům bodík za prohru v prodloužení. Zcela tak nenavázal na nedělní výkon a triumf z Liberce. „Ten zápas nás stál hodně sil. Soupeř měl daleko lepší pohyb. Ale musím naše hráče pochválit. Vary hrají dobře, v pohodě. Porazily, koho mohly,“ podotkl Svoboda, jenž lepí sestavu, jak se dá.

Mimo hru jsou dlouhodobě zranění útočníci Fořt, Fryšara, Dufek a Sebera. Sehnat hotovou posilu do konce ročníku je pro ekonomicky zdecimovaný klub nemožné. Proto si vypomáhá juniory a prvoligovými pendlery jako jsou Poletín, Hejcman, Pšurný, Svoboda. Šanci dostal v útoku také čtyřiadvacetiletý Lukáš Vopelka, jenž rozjel sezonu v Košicích. Chytl se, za tři partie nastřádal čtyři body a je využíván i v přesilovce. Ve středu si společně s ostatními vychutnal volný den.

Další duel čeká Berany až v sobotu doma s Litvínovem, hned v neděli hrají s Olomoucí. „Věřím, že se dáme do kupy, abychom byli silnější než v předchozích domácích zápasech,“ přál si kouč.

Brankář Libor Kašík po oddechu úplně nebaží, klidně by chytal každé kolo. Nicméně chápe obránce a útočníky, že toho mají dost. Navíc se borci nemůžou spolehnout, že je nakopnou fanoušci a vyškrábou ze sebe síly, o kterých neměli tušení. „Aspoň na play off by bylo fajn, kdyby nějací diváci mohli přijít. Modlím se každý den, aby se opatření rozvolňovala. Ale PES na nás štěká a spíš nám to zpřísňuje. Už to tolikrát vypadalo, že to bude dobrý, a zase to bylo špatný,“ povzdechl si Kašík, nejlepší hráč Zlína proti Varům.

Bez Honejska by to bylo ještě horší…

