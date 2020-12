Kohouti uklovali výhru v Plzni. Fans by nám pomohli, povzdechl si Frodl

V Mladé Boleslavi dostali šestku, v Plzni uklovali vítězství 2:1 v prodloužení. „Ubojovnaná, umlácená, uobětovaná.“ Tak vystihl výhru Olomouce trenér Zdeněk Moták. „Jak je naším dobrým zvykem,“ dodal ještě. Proti Škodovce to bývá klasika už léta. Hanáci venku dosud loupili jen ve Zlíně a Českých Budějovicích. Teď dostali i favorizovanou Škodovku. Z jejich strany to ovšem byla skvěle odvedená práce.

„Je vždycky důležité dobře vstoupit do zápasu a nedostat gól v první třetině nebo neinkasovat jako první. Tím se přenese nervozita na hole soupeře. Snažili jsme se poctivě hrát do obrany, celých šedesát minut, vyrážet do nebezpečných protiútoků,“ přemítal kouč Hanáků, jaké poučení plynulo z výprasku 1:6 v Mladé Boleslavi.

„Při vší úctě, týmu zespodu tabulky musíme dát víc než jeden gól a nevymlouvat se, že oni šťastně vyrovnali a v prodloužení je to vabank. Nepouštěli nás do vyložených šancí, měli jsme závary, střely od modré, ale nestalo se, že bychom jezdili do přečíslení nebo sami na bránu. Taková utkání jsou většinou o chybě a ta si přišla pro nás. V prodloužení vyšťourali puk, hráč z dorážky trefil do tyče a další po odrazu dával do prázdné. Ale to bych tolik neřešil. Zakopaný pes byl v prvních šedesáti minutách,“ hodnotil plzeňský gólman Dominik Frodl.

Minimálně dvě třetiny ho zaměstnávalo rozehrávání puků častěji, než výpady soupeře. Jan Lukáš měl na opačné straně výrazně víc práce. Z 32 pokusů ho však plzeňská jízda dokázala překonat pouze jednou, plno dalších pokusů zblokovali hráči před ním. Milan Gulaš ve 49. minutě svojí desátou trefou v sezoně konečně prorazil olomouckou přehradu, hosté však vylezli ze zákopů a do za šest minut vyrovnali. Nakonec si urvali zpátky to, oč v prvním vzájemném duelu na vlastním ledě přišli. Dokonce se shodným výsledkem.

Domácí načal už gól Petra Koloucha, kdy o něj škrtlo nahození Tomáše Dujsíka. „Snad ani nedržel pořádně hokejku, bylo to nečekané, ale i takové branky padají. Vždycky to jde udělat jinak, ale když hráč tečuje puk do protipohybu, těžko se reaguje,“ povzdechl si Frodl. Plzeňskou zkázu dokonal Jakub Valský. Opakovaná střela Jiřího Ondruška skončila na tyči, ale po odrazu na opačnou stranu už mohl jen doklepnout za ležícího plzeňského brankáře.

Olomouc přijela bez pěti marodů, tím urputněji potom v Plzni téměř celý zápas hájila zákopy kolem své branky. Hrálo se převážně na její straně ledu, až se zdálo, že zbytek kluziště snad ani nebude potřeba. Indiáni opticky tlačili, ale většinou se nedokázali prokombinovat ani prostřílet skrz val před sebou. Zároveň promrhali první dvě ze čtyř přesilovek, nebo si jimi aspoň víc nepomohli. A jakmile Gulaš zatroubil k nástupu, Plzeň neodskočila na větší rozdíl.

„Bylo vidět, že přijeli hrát na 0:0. Tahle utkání jsou hodně o nasazení, bojovnosti. Taky nám chybí fanoušci, kteří by nás hnali dopředu, zápasy jsou tím ochuzené. Neříkám, že bez nich nechceme vyhrát, ale když máte v hledišti pět, šest tisíc lidí, tak to taky pomůže,“ dodal Dominik Frodl.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 48:05. Gulaš Hosté: 54:51. Kolouch, 62:19. Valský Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák, Budík, Stříteský, Vráblík, Kvasnička, Lang – Suchý, Kracík (A), Gulaš (C) – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Pour, Rob, Kantner – Slania, Stach, Šuhaj. Hosté: Lukáš (Konrád) – Švrček, Škůrek, Valenta, Dujsík, Ondrušek (A), Mareš – Burian (C), J. Knotek (A), V. Tomeček – Bambula, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Valský – Tomajko, Kusko, Gřeš. Rozhodčí Pražák, Veselý – Malý, Pešek Stadion LOGSPEED CZ Aréna

