Pech na kótě 900! Tři asistence a meta Ptáček: Ještě šest sezon a mám ho

Být tak na tribunách fanoušci, jistě by mu připravili parádní choreografii. Poslední trojciferné kulaté jubileum oslavil útočník Sparty Lukáš Pech před prázdnou arenou. I tak si ale zápas užil. Vítkovice pomohl skolit třemi asistencemi. „Je to super, o to víc ale zaplatím na zápisném,“ směje se 37letý sympaťák. Kde hrál své první utkání? Dožene Františka Ptáčka? A jak moc ho mrzí dočasný odchod kamaráda Miroslava Formana?

Věděl jste, že se blížíte metě 900 utkání?

„Ano, kluci mi to už v posledních týdnech připomínali. Měl jsem to na talíři. Byl to těžký zápas, Vítkovice nám nedaly nic zadarmo. Rozhodující bylo, že jsme ubránili pětiminutové oslabení, kdy jsme navíc dvě minuty hráli ve třech. Tam se to zlomilo. Vítkovice pak snížily, ale my jsme zpátky odskočily. Soupeř bojoval, nenechal nám kousek ledu.“

Vy jste si jubileum osladil fantasticky třemi asistencemi.

„Samozřejmě, je to příjemné. Na druhou stranu o to víc mě to bude v šatně stát na zápisném, takže to tolik příjemné není.“ (úsměv)

Jak moc cenná je to pro vás meta?

„Jsou to zápasy... pro mě jsou důležitější výkony, které jsem v nich podal. Je to jen číslo.“

Pamatujete si ještě ten první? Vybavíte si, kde to bylo?

„Jojo, pamatuju. Bylo to v sezoně 2001/02, s Karlovými Vary jsme hráli v Třinci. Prohrávali jsme 1:6, ve třetí třetině mě tam trenéři poslali. Studeného ve třetí třetině... Byl to zážitek. Hned jsem dostal do nosu, málem jsem ho měl zlomený. Byla to ale dobrá zkušenost.“

SESTŘIH: Sparta - Vítkovice 5:2. Jubilant Pech. V 900. utkání si připsal tři nahrávky

Je o to cennější, že jste kompletní porci devíti stovek rozdělil pouze mezi dva týmy?

„Já jsem nikdy nebyl velký cestovatel, nemám rád změny. Ve Varech jsem byl dlouho spokojený. Po hubených letech jsme udělali dvakrát finále, z toho jednou titul. Pak to ale zase směřovalo spíše do play outů, takže jsem odešel do Sparty, kde jsem pořád moc spokojený. Cením si toho, že si mě tu nechávají a pořád mám důvěru.“

Na železného muže Františka Ptáčka vám schází 309 utkání.

„To dám za chvíli. Ještě šest sezon a je to.“

Zpátky k zápasu s Vítkovicemi. Za poslední tři utkání jste nastříleli šestnáct gólů. Sedá si útok?

„Nechci předjímat. Bylo hodně zápasů, kdy se nám dařilo a pak najednou přišel zase útlum. Jdeme zápas od zápasu, uvidíme, co z toho bude. Je fajn, že jsme nastříleli tolik gólů, ale nebýt Machyho v bráně, dost jsme jich taky dostali.“

Trenér Josef Jandač řekl, že jste v utkání nebyli lepším týmem. Vnímáte, že jsou ve hře Sparty pořád značné rezervy?

„Každý zápas se nějak vyvíjí, hrajete, co vám soupeř dovolí. Vítkovice makaly, mají nového trenéra, hráči se chtěli předvést. Na každém výkonu se dají najít chyby, my si jich jsme i tady vědomi. Důležité jsou tři body, ale každý cítí, že naše hra nebyla optimální. Příští utkání se snad zase zlepšíme.“

Jak moc vás mrzí odchod vašeho obvyklého parťáka z lajny Miroslava Formana, který bude do konce ledna hostovat v Českých Budějovicích?

„Mrzí mě to hodně. S Mírou jsme hráli dlouhé roky spolu, fungovalo nám to i s Honzou Buchtelem. Bohužel se to takhle vyvinulo, což mě moc mrzí. Věřím, že Formič se v Budějovicích rozehraje, přijde o to silnější a bude stabilním článkem týmu.“